Sếp Coteccons nói về thị trường Campuchia: Ra ngoài thì chấp nhận rủi ro

Sáng 20/10, Công ty cổ phần Xây dựng Coteccons (mã chứng khoán: CTD) tổ chức kỳ họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Tại đây, doanh nghiệp báo cáo với cổ đông về tình hình tài chính năm 2025 (từ ngày 1/7/2024 đến 30/6/2025). Trong đó, doanh thu thuần công ty đạt 24.885 tỷ đồng - tăng 18% so với cùng kỳ. Khấu trừ các chi phí, lợi nhuận sau thuế Coteccons thu về 456 tỷ đồng - tăng 47% và vượt nhẹ kế hoạch đề ra.

Phát hành hơn 5 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông

Với kết quả trên, doanh nghiệp sẽ phát hành 5,1 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông, sử dụng nguồn vốn từ quỹ đầu tư phát triển. Thời gian thực hiện dự kiến từ ngày 1/7/2026 đến 30/6/2027, hoặc thời điểm khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.

Coteccons cũng trình cổ đông kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2026 (từ ngày 1/7/2025 đến ngày 30/6/2026) với doanh thu 30.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 700 tỷ đồng, lần lượt tăng 21% và 54% so với cùng kỳ.

Ban lãnh đạo chia sẻ, doanh thu quý I vừa qua công ty đạt 7.400 tỷ đồng, tăng trưởng 56,6%, lượng backlog (giá trị hợp đồng chưa thực hiện) lên đến 51.600 tỷ đồng.

Trong giai đoạn 2025-2029, Coteccons đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu bình quân 20-30%/năm. Coteccons định hướng tham gia các dự án đầu tư công tại Việt Nam và mở rộng ra thị trường quốc tế.

Chủ tịch Coteccons chia sẻ với cổ đông (Ảnh: DT).

Chủ tịch Coteccons chia sẻ về thị trường Campuchia

Cổ đông quan tâm về việc đi ra nước ngoài của công ty (chiến lược có tên gọi là Go Global), khi hiện nay chính trường thế giới có rất nhiều biến động.

Theo Chủ tịch Bolat Duisenov, đến nay công ty đã hoàn thành các dự án tại Myanmar, Lào và mới đây nhất là miền Nam Ấn Độ. Ngoài ra, Coteccons đã nhận thầu 3 dự án quy mô lớn tại Đài Loan, đồng thời được cấp phép hoạt động tại Mỹ và đã có những hợp đồng đầu tiên tại đây. Doanh nghiệp cũng vừa khởi động dự án ở Kazakhstan và đang hoàn tất thủ tục để triển khai xây dựng tại Ả Rập Saudi.

Riêng với thị trường Campuchia - nơi có những biến động đáng chú ý những ngày qua - lãnh đạo Coteccons thừa nhận đi ra thế giới sẽ chấp nhận đối mặt với rủi ro.

“Không riêng Campuchia, chiến lược Go Global cũng sẽ tồn tại nhiều rủi ro từ chính trị đến các vấn đề như lao động, chuỗi cung ứng, vận hành, quản trị... Tuy vậy công ty có ban kiểm soát rủi ro để phân tích các vấn đề, đảm bảo việc bước ra thị trường nước ngoài vững vàng”, đại diện công ty nói.