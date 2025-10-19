Việc Trung Quốc ráo riết gom vàng đang báo hiệu điều gì?

Theo Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), PBOC đã mua thêm 2 tấn vàng trong tháng 8, nâng tổng dự trữ vàng của nước này lên 2.302 tấn.

Sau khi tạm ngừng hoạt động mua vàng trong 6 tháng vào năm ngoái, PBOC đã nối lại việc mua vào và duy trì chuỗi mua liên tiếp suốt 10 tháng qua.

Không chỉ vậy, nhu cầu vàng từ khu vực tư nhân tại Trung Quốc cũng tăng mạnh. Theo Hiệp hội Vàng Trung Quốc, lượng tiêu thụ vàng miếng và tiền vàng trong quý I/2025 tăng 30% so với cùng kỳ năm trước.

Sự suy yếu của thị trường bất động sản, chứng khoán, cùng nỗi lo lạm phát và rủi ro tiền tệ, đã khiến người dân đổ xô tìm đến vàng như một kênh trú ẩn an toàn.

Riêng năm 2023, PBOC đã mua khoảng 224,9 tấn vàng, chiếm tới 1/4 tổng lượng vàng mà các ngân hàng Trung ương toàn cầu mua vào, tương đương khoảng 5% tổng nhu cầu vàng thế giới.

Giới quan sát đánh giá đây là đợt mua lớn nhất của PBOC kể từ năm 1977, đưa tổng dự trữ vàng của Trung Quốc lên khoảng 2.257 tấn vào cuối năm 2023.

Sang năm 2024, PBOC tiếp tục mua ròng 28,9 tấn vàng từ tháng 1 đến tháng 4, trước khi tạm dừng trong tháng 5 và tháng 6 do giá vàng tăng lên mức kỷ lục. Việc kiên trì mua vàng thể hiện chiến lược dài hạn của Bắc Kinh trong việc đa dạng hóa dự trữ ngoại hối và giảm phụ thuộc vào đồng USD.

PBOC đã duy trì chuỗi mua vàng liên tiếp suốt 10 tháng qua (Ảnh: Bloomberg).

Theo các chuyên gia, việc Mỹ sử dụng đồng USD như một công cụ chính trị, cùng những lo ngại về tính độc lập của Cục Dự trữ Liên bang (Fed), đã thúc đẩy các ngân hàng Trung ương trên thế giới tăng cường nắm giữ vàng như một tài sản trú ẩn an toàn.

Ngoài ra, tình hình kinh tế trong nước cũng đóng vai trò quan trọng. Nhu cầu tiêu dùng nội địa yếu cùng thặng dư thương mại đang ở mức kỷ lục đã khiến PBOC chuyển một phần dự trữ ngoại hối sang vàng nhằm bảo vệ giá trị tài sản.

Theo WGC, nhu cầu ổn định từ các ngân hàng Trung ương vẫn đóng vai trò quan trọng hỗ trợ xu hướng tăng hiện tại của thị trường vàng.

Chuyên gia phân tích Philip Newman nhận định, giá vàng cao có thể ảnh hưởng đến tốc độ mua vào của các ngân hàng Trung ương. Tuy nhiên, các ngân hàng Trung ương thường ít quan tâm đến mức giá hơn so với các nhà đầu tư cá nhân.

Ông Newman nhấn mạnh việc Trung Quốc liên tục gom vàng không chỉ phản ánh chiến lược quản lý dự trữ ngoại hối mà còn là một phần của xu hướng toàn cầu, khi các ngân hàng Trung ương tìm kiếm sự ổn định và an toàn trong bối cảnh kinh tế và địa chính trị ngày càng bất ổn.