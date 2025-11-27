Black Friday lạ lùng ở Mỹ

Black Friday (Ngày thứ Sáu đen tối) thường là tâm điểm mua sắm cuối năm và là ngày hội mua sắm lớn nhất Mỹ. Trong dịp này, các sản phẩm thường được giảm giá 20-30%, thậm chí 70-80%. Dù vậy, Black Friday năm nay dường như đang diễn ra theo đúng nghĩa đen, khi một trong những nền kinh tế lớn nhất toàn cầu đang có xu hướng giảm chi tiêu.

Reuters nêu, người Mỹ đang phải tìm cách cân bằng giữa săn hàng giảm giá Black Friday và túi tiền cá nhân. Dẫn chứng kết quả khảo sát mới nhất của hãng tư vấn và kiểm toán Deloitte, năm nay người tiêu dùng có xu hướng chi ít hơn cho mùa nghỉ lễ cuối năm. Những người tham gia khảo sát cho biết họ dự định tiêu ít hơn 4% so với năm ngoái trong giai đoạn Black Friday đến Cyber Monday, do chi phí sinh hoạt cao và lo ngại nhiều hơn về nền kinh tế.

Kết quả này ngược với các năm trước. Chẳng hạn, khảo sát của Deloitte năm 2021 cho thấy người mua luôn có kế hoạch chi nhiều hơn năm trước đó trong dịp cuối tuần sau Lễ Tạ ơn.

Năm nay, việc thắt chặt chi tiêu diễn ra ở nhiều nhóm thu nhập. Những người có thu nhập dưới 50.000 USD một năm dự định giảm chi 12% so với năm ngoái. Nhóm kiếm trên 200.000 USD mỗi năm có thể giảm mua sắm khoảng 18% dịp Black Friday.

Thực tế, thống kê vài năm gần đây, Black Friday được đánh giá là kém sôi động, do người dân chuyển sang mua hàng trực tuyến. Xu hướng này càng được ưa chuộng sau đại dịch.

Năm nay, Black Friday thậm chí diễn ra vào thời điểm nhạy cảm, khi người Mỹ ngày càng bi quan về nền kinh tế và tài chính cá nhân. Chỉ số niềm tin tiêu dùng do Đại học Michigan công bố hôm 21/11 ghi nhận một trong những mức thấp nhất lịch sử, chỉ nhỉnh hơn đáy tháng 6/2022 - thời điểm lạm phát tăng mạnh. 69% người được khảo sát dự báo tỷ lệ thất nghiệp tăng trong năm tới.

Trung tâm thương mại Scottsdale Fashion Square tại Scottsdale (Mỹ) ngày Black Friday năm 2024 (Ảnh: Reuters).

Giá cả tăng cao khiến nhiều người lưỡng lự. Số khác thì dành tiền cho các đồ dùng thiết yếu. "Năm tới, tiền phí bảo hiểm y tế của chúng tôi sẽ tăng mạnh. Vì thế, việc chi tiêu tùy hứng phải ghìm lại", Liz Sweeney (Idaho) cho biết.

"Sau khi chính phủ mở cửa trở lại, tâm lý tiêu dùng cải thiện nhẹ so với giữa tháng. Tuy nhiên, họ vẫn thất vọng vì giá cao kéo dài và thu nhập yếu đi", Joanne Hsu - Giám đốc khảo sát tiêu dùng tại Đại học Michigan - cho biết.

Mark Mathews - kinh tế trưởng của NRF - nhận định tâm lý người tiêu dùng Mỹ yếu đi. NFR ước tính khoản chi trung bình cho quà tặng và đồ dùng dịp lễ (đồ trang trí, thực phẩm, kẹo, thiệp...) khoảng 890 USD một người, thấp hơn so với năm ngoái (902 USD).

Lượng người tham gia lễ hội tăng, nhưng số tiền chi ra đã ít hơn trước. Ngày 24/11, Hiệp hội Bán lẻ Mỹ (NFR) ước tính khoảng 186,9 triệu người sẽ mua sắm trong 5 ngày dịp Black Friday, từ Lễ Tạ ơn vào thứ Năm đến Cyber Monday (ngày thứ Hai mua sắm trực tuyến sau Black Friday) - con số chưa từng có, cao hơn so với 183,4 triệu người năm ngoái.

Tuy nhiên, tăng trưởng doanh thu của các hãng bán lẻ có thể chậm lại trong 2 tháng cuối năm. NFR dự báo con số này đạt 1.000 tỷ USD năm nay, tăng khoảng 4% (chậm lại so với mức tăng 4,8% ghi nhận năm 2024).

Mùa mua sắm cuối năm rất quan trọng với các hãng bán lẻ Mỹ, thường đóng góp 30% lợi nhuận năm cho họ. Năm nay, các hãng chạy khuyến mãi từ sớm. Walmart bắt đầu chương trình giảm giá lớn nhất năm từ giữa tháng 11, kéo dài đến 1/12 với 3 giai đoạn. Amazon khởi động tuần lễ Black Friday từ tuần trước, trong khi Macy’s mở hẳn một cổng thông tin riêng cho dịp này.