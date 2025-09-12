Doanh nghiệp bầu Đức có động thái mới về trồng cà phê, dâu tằm

Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai - công ty con của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (mã chứng khoán: HAG) - vừa điều chỉnh điều khoản lô trái phiếu 1.000 tỷ đồng để phân bổ nguồn vốn cho các dự án trồng dâu tằm và cà phê tại Việt Nam, Lào.

Cụ thể, Hưng Thắng Lợi Gia Lai bổ sung thông tin các phụ lục hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa công ty này với các doanh nghiệp khác thuộc tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai như Công ty Chăn nuôi Gia Lai, Công ty Gia Súc Lơ Pang, Công ty Thủy sản Cá tầm Bolaven, Công ty Nông nghiệp Phú Quý Gia Lai.

Công ty bầu Đức chuyển hướng kinh doanh hoàn toàn mới (Ảnh: HAG).

Phụ lục hợp đồng hợp tác với các đơn vị này cũng được cập nhật, sửa đổi. Cụ thể, Công ty Chăn nuôi Gia Lai hợp tác để trồng cà phê arabica và dâu tằm tại tỉnh Gia Lai (Việt Nam).

Công ty Gia Súc Lơ Pang để thực hiện phương án trồng cà phê arabica tại Gia Lai, Công ty Thủy sản Cá tầm Bolaven trồng cà phê arabica tại tỉnh Champasak (Lào), Công ty Nông nghiệp Phú Quý Gia Lai trồng dâu tằm tại tỉnh Attapeu (Lào).

Đối với 1.000 tỷ đồng trái phiếu đã phát hành, Hưng Thắng Lợi Gia Lai thay đổi giá trị hợp tác kinh doanh. Tổng mức hợp tác vẫn giữ nguyên là 1.950ha, gồm 1.050ha cà phê và 900ha dâu tằm.

Tuy nhiên, phần vốn đầu tư cho dự án cà phê với Gia Súc Lơ Pang tăng từ 250 tỷ đồng lên 277 tỷ đồng, còn dự án hợp tác với Thủy sản Cá tầm Bolaven tại Lào giảm từ 180 tỷ đồng xuống 153 tỷ đồng.

Phương án hợp tác kinh doanh đã được thay đổi (Ảnh: HAGL).

Trồng dâu tằm, cà phê là kế hoạch hoàn toàn mới của Hoàng Anh Gia Lai, được Chủ tịch công ty Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) tuyên bố hồi tháng 6, tại kỳ họp thường niên với cổ đông. Ông nói mục tiêu sẽ trồng 4.000ha cà phê và 2.000ha dâu tằm lấy tơ, hướng đến xuất khẩu.

Cụ thể, năm nay, Hoàng Anh Gia Lai sẽ đầu tư 2.000ha dâu lấy tơ. Loại cây này đã được thử nghiệm từ cuối năm 2024 và các chỉ số đã hoàn thiện.

Còn cà phê, bầu Đức cho biết kế hoạch trồng 2.000ha cà phê năm nay và năm sau thêm 2.000ha nữa, tổng cộng đạt 4.000ha.