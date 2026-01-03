Thuế thu nhập cá nhân mới nhất: 2 nội dung người đóng thuế cần lưu ý

Thu nhập 17 triệu đồng/tháng chưa phải nộp thuế thu nhập cá nhân

Với cá nhân, luật quy định mức giảm trừ đối với người nộp thuế tăng từ 11 triệu đồng lên 15,5 triệu đồng/tháng, tương đương 186 triệu đồng/năm và mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc tăng từ 4 triệu đồng lên 6,2 triệu đồng/tháng.

Với mức giảm trừ gia cảnh mới, một người độc thân nếu có thu nhập 17 triệu đồng/tháng sẽ không phải nộp thuế thu nhập cá nhân từ năm tới (15,5 triệu đồng + 1,55 triệu đồng = 17,05 triệu đồng), giảm được 210.000 đồng/tháng so với hiện nay.

Một người phụ thuộc sẽ được giảm trừ gia cảnh 6,2 triệu đồng/tháng. Nghĩa là, cá nhân có một người phụ thuộc thì thu nhập 24 triệu đồng/tháng sẽ không phải nộp thuế thu nhập cá nhân, giảm được 610.000 đồng/tháng so với quy định hiện hành.

Luật sửa đổi còn mở rộng các khoản được giảm trừ, bao gồm các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo và các khoản chi cho y tế… của người nộp thuế và người phụ thuộc.

Thu gọn biểu thuế thu nhập cá nhân còn 5 bậc

Một điểm thay đổi đáng chú ý khác tại Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi là việc thu gọn biểu thuế lũy tiến từng phần từ 7 bậc xuống còn 5 bậc, đồng thời nới rộng khoảng cách giữa các bậc thuế.

Nhiều quy định mới về thuế từ năm 2026 (Ảnh: DT).

Các mức thuế suất lần lượt là 5%, 10%, 20%, 30% và 35%. Mức thuế suất 5% áp dụng cho thu nhập tính thuế đến 10 triệu đồng/tháng. Mức cao nhất 35% áp dụng cho phần thu nhập vượt 100 triệu đồng/tháng.

Biểu thuế mới được đánh giá là giúp tất cả cá nhân đang nộp thuế theo các bậc hiện hành đều được giảm nghĩa vụ thuế. Với biểu thuế mới, tất cả các cá nhân đang thực hiện nộp thuế ở các bậc hiện nay đều được giảm nghĩa vụ thuế so với biểu thuế hiện hành.

Riêng với bậc 5, mức thuế suất vẫn là 35%. Chính phủ cho biết đây là mức thuế suất trung bình, không quá cao cũng không thấp so với các nước trên thế giới cũng như trong khu vực ASEAN. Một số nước trong khu vực như Thái Lan, Indonesia, Philippines cũng đang quy định mức thuế suất ở bậc thuế cao nhất là 35%; Trung Quốc là 45%.