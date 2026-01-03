3.000 phương tiện ùn tắc 23km trên cao tốc Nhật Bản ngày đầu năm mới

Hàng dài xe mắc kẹt trên đường cao tốc Sanyo của Nhật Bản do tuyết rơi (Ảnh: Kyodo).

Tuyết rơi dày đã gây ra một vụ ùn tắc giao thông vào ngày 1/1 trên một tuyến cao tốc ở miền Tây Nhật Bản, kéo dài tới 23km trong đêm, liên quan đến khoảng 3.000 phương tiện, theo đơn vị vận hành đường cao tốc và lực lượng cứu hỏa địa phương.

Theo cảnh sát địa phương, vào khoảng 19h20 tối 1/1, cơ quan chức năng nhận được cuộc gọi khẩn cấp báo rằng một chiếc xe sử dụng lốp thông thường bị mắc kẹt trong tuyết trên một đoạn của cao tốc Sanyo thuộc tỉnh Hiroshima.

Cảnh sát cho biết, những người trên ít nhất 4 phương tiện khác cũng đã gọi báo sau khi bị mắc kẹt tại cùng khu vực.

Lực lượng cứu hỏa địa phương cho hay, một người đàn ông ngoài 30 tuổi bị kẹt trong dòng xe ùn tắc đã gọi xe cứu thương, than phiền bị ù tai, chóng mặt và buồn nôn, và đã được đưa tới bệnh viện.

Vụ ùn tắc xảy ra trong bối cảnh một số tài xế đang trên đường trở về nhà sau khi thăm quê dịp nghỉ lễ năm mới.

Một phụ nữ ngoài 40 tuổi cho biết gia đình bà đang lái xe từ tỉnh Oita trở về Tokyo sau khi gặp gỡ người thân thì bị kẹt xe khoảng 12 giờ, tính từ khoảng 19h30 tối 1/1.

“Tôi bị kẹt bên trong một đường hầm nơi điện thoại di động không có sóng, và tôi rất lo lắng”, bà nói.

Công ty West Nippon Expressway cho biết họ đã đóng một số đoạn của cả hai làn đường giữa các tỉnh Hiroshima và Yamaguchi.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết tuyết rơi dày tại khu vực này từ chiều tối cho tới đêm muộn ngày 1/1.