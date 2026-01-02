Lãi suất tiết kiệm lên tới 8,3%/năm, gửi tiền ngân hàng nào lãi nhất 2026?

27 ngân hàng tăng lãi suất trong một tháng

Theo thống kê của phóng viên Dân trí, đã có 27 ngân hàng tăng lãi suất huy động trong tháng 12/2025. Bao gồm: Techcombank, MB, NCB, BVBank, Saigonbank, ACB, Bac A Bank, OCB, KienlongBank, Sacombank, SHB, PGBank, VIB, Vikki Bank, VCBNeo, BIDV, VPBank, PVCombank, ABBank, LPBank, BaoViet Bank, Agribank, Vietcombank, VietinBank, SeABank, TPBank, Viet A Bank.

Trong đó, NCB, Techcombank, OCB, MB, ACB, Saigonbank, Sacombank, PGBank, VietinBank, BVBank, VIB đã có hai lần điều chỉnh lãi suất. Riêng VPBank, OCB, và PGBank đã tăng lãi suất lần thứ 3 trong tháng.

Về lãi suất tiết kiệm cao nhất tại các kỳ hạn, đến hết năm ngoái, có 12 ngân hàng niêm yết mức lãi suất trần 4,75%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 3 tháng, bao gồm: OCB, PGBank, VIB, BVBank, PVCombank, Sacombank, LPBank, VPBank, VCBNeo, MBV, Nam A Bank và TPBank. Hầu hết trong số các ngân hàng này cũng niêm yết lãi suất 4,75%/năm cho các kỳ hạn từ 1-5 tháng.

Về lãi suất tiền gửi cao nhất kỳ hạn 6 tháng, mức cao nhất lên tới 7,1%/năm, niêm yết tại PGBank.

Vikki Bank và Bac A Bank đứng thứ 2 khi niêm yết lãi suất 6 tháng lên tới 6,5%/năm. Thậm chí, Bac A Bank còn niêm yết lãi suất lên tới 6,7%/năm cho tài khoản tiền gửi trên 1 tỷ đồng.

Kiểm tra tiền tại ngân hàng (Ảnh: Mạnh Quân).

Nhóm các ngân hàng đang niêm yết lãi suất ngân hàng trên 6%/năm cho kỳ hạn 6 tháng còn có OCB, BVBank, VPBank, VCBNeo, NCB, LPBank.

Lãi suất ngân hàng kỳ hạn 12 tháng được nhiều đơn vị niêm yết từ 6%/năm. Trong đó, lãi suất niêm yết cao nhất là 7,2%/năm do PGBank công bố.

Vikki Bank và OCB đứng thứ 2 với mức lãi suất lên đến 6,6%/năm, Bac A Bank 6,55%/năm, VIB 6,5%/năm, NCB 6,3%/năm, BVBank, VCBNeo, và LPBank 6,2%/năm, PVCombank 6,1%/năm; VPBank, BaoViet Bank và MBV 6%/năm.

Thị trường xuất hiện lãi suất tiết kiệm lên tới 8,3%/năm

Đáng lưu ý, mức lãi suất trên mới chỉ là niêm yết. Trên thực tế, nhiều ngân hàng đang áp dụng chính sách cộng thêm lãi suất cho người gửi tiền.

Đơn cử, vào ngày cuối cùng của năm 2025, VIB tiếp tục tăng lãi suất huy động. Đây là lần thứ 2 trong tháng cuối cùng của năm VIB tăng lãi suất huy động. Tuy nhiên, lần điều chỉnh lãi suất này, VIB chỉ điều chỉnh đối với duy nhất kỳ hạn 1 tháng.

Theo đó, kỳ hạn 1 tháng tăng 0,75%/năm lên 4,75%/năm. Qua đó, lãi suất các kỳ hạn từ 1-5 tháng đồng loạt được niêm yết ở mức trần 4,75%/năm.

Các kỳ hạn 6-11 tháng giữ nguyên 5,3%/năm; kỳ hạn 12 tháng tiếp tục ở mức cao nhất 6,5%/năm. Lãi suất kỳ hạn 15-18 tháng là 5,5%/năm, còn 24-36 tháng đạt 5,8%/năm.

Với mức 6,5%/năm cho kỳ hạn 12 tháng, VIB nằm trong nhóm ngân hàng niêm yết lãi suất cao nhất hiện nay.

Tháng 12 cũng ghi nhận thị trường huy động sôi động nhất từ đầu năm, khi nhiều ngân hàng đồng loạt tăng và cộng thêm lãi suất cho người gửi tiền.

Kiểm tra giao dịch tiền tại ngân hàng (Ảnh: Mạnh Quân).

NCB dẫn đầu thị trường về mức lãi suất cộng thêm khi áp dụng ưu đãi tăng tới 2%/năm cho khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến.

Theo đó, khách hàng cá nhân gửi tiền qua ứng dụng ngân hàng số của NCB, với kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, được hưởng lãi suất cao hơn tối đa 2%/năm so với biểu niêm yết, áp dụng đến 31/1/2026. Hiện lãi suất các kỳ hạn 1-5 tháng tại NCB cũng đã chạm trần 4,75%/năm.

Nhờ ưu đãi này, lãi suất tiết kiệm trực tuyến tại NCB lên tới 8,2%/năm cho kỳ hạn 6-8 tháng; 8,25%/năm cho kỳ hạn 9-11 tháng và 8,3%/năm cho kỳ hạn 12-36 tháng, mức cao nhất trên thị trường hiện nay.

Ngân hàng số Cake by VPBank cũng triển khai chính sách cộng thêm lãi suất, đưa lãi suất thực nhận cao nhất lên tới 8,1%/năm. Theo cơ chế cộng thêm theo bậc thang, tiền gửi kỳ hạn 6 tháng được cộng thêm từ 0,2-1%/năm tùy quy mô số dư.

Hiện Cake by VPBank niêm yết lãi suất kỳ hạn 6 tháng ở mức 7,1%/năm, qua đó lãi suất thực nhận sau ưu đãi dao động từ 7,3-8,1%/năm. Các kỳ hạn 6-36 tháng cũng được niêm yết đồng loạt 7,1%/năm; kỳ hạn 1-2 tháng là 4,75%/năm, kỳ hạn 3-5 tháng ở mức 4,6%/năm.

Ngoài ra, ngân hàng này còn cộng thêm lãi suất cho các kỳ hạn từ 7 tháng trở lên, với mức cộng thêm 0,2-0,6%/năm, đưa lãi suất thực nhận lên 7,3-7,7%/năm, thuộc nhóm dẫn đầu thị trường.