Loại lá từng bị bỏ đi nay xuất ngoại, người Việt thu về gần 12 triệu USD

Số liệu từ Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho thấy, trong 11 tháng năm 2025, kim ngạch xuất khẩu các loại lá đạt khoảng 11,8 triệu USD (tương đương hơn 310 tỷ đồng), cao hơn 13,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, lá sắn là mặt hàng chủ lực với hơn 3,5 triệu USD, tăng 7,4% so với cùng kỳ. Mức tăng mạnh nhất thuộc về lá tre, tăng 18,7% so với cùng kỳ. Lá nguyệt quế ghi nhận tăng 9%, đạt 1,4 triệu USD...

Lá sắn hiện có thị trường tiêu thụ chủ yếu tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) và một số nước Hồi giáo. Tại đây, loại lá này được sử dụng trong các món cà ri, rau hầm thịt.

Còn lá tre ở Việt Nam thường bị bỏ đi, một số người dùng cùng với lá sả, lá hương nhu, lá khuynh diệp làm thuốc xông hơi. Tuy nhiên, những năm gần đây, lá tre đang trở thành mặt hàng xuất khẩu để làm bánh, gói thực phẩm hay trang trí thức ăn.

Lá tre Việt Nam bán trên sàn thương mại điện tử nước ngoài (Ảnh: Chụp màn hình).

Trên các sàn thương mại điện tử quốc tế như Alibaba, lá tre được chào bán với mức giá khá đa dạng. Với đơn hàng số lượng lớn từ vài trăm kg, giá lá tre tươi hoặc khô phổ biến khoảng 1-5 USD/kg (26.000-132.000 đồng/kg), tùy chủng loại và quy mô đặt mua. Một số sản phẩm bán lẻ hoặc loại đặc thù có giá cao hơn, dao động 6-7 USD/kg (157.000-185.000 đồng/kg), thậm chí 10 USD/kg (263.000 đồng/kg).

Bà Đinh Thị Dinh, chủ cơ sở thu mua lá tre ở huyện Mỹ Đức (cũ), Hà Nội cho biết những lá tre thu mua đều phải đảm bảo tiêu chuẩn, lá phải to, không rách và không úa vàng. Mỗi lá có chiều dài khoảng 38-40cm, rộng từ 8cm trở lên. Theo bà, người Đài Loan (Trung Quốc) rất chuộng loại lá này, họ dùng để gói bánh truyền thống vì giữ được mùi thơm tự nhiên lại đảm bảo sạch sẽ, hữu cơ.

Năm 2025 đánh dấu cột mốc quan trọng của ngành rau quả Việt Nam khi kim ngạch xuất khẩu đạt mức cao kỷ lục. Theo số liệu của Cục Hải quan, tính từ đầu năm đến ngày 15/12/2025, xuất khẩu rau quả của Việt Nam đạt hơn 8,16 tỷ USD, tăng 19,2% so với cùng kỳ năm 2024.

Theo Cục Xuất nhập khẩu, kết quả này khẳng định vai trò ngày càng nổi bật của Việt Nam trong chuỗi cung ứng rau quả và trái cây nhiệt đới toàn cầu, với động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ mặt hàng sầu riêng và sự mở rộng xuất khẩu tới các thị trường lớn như Trung Quốc, Mỹ và Malaysia. Trong đó Trung Quốc tiếp tục là thị trường trọng điểm, chi phối xu hướng tăng trưởng của toàn ngành.

Trong 11 tháng năm 2025, kim ngạch xuất khẩu hầu hết loại trái cây và rau củ của Việt Nam tăng so với cùng kỳ năm 2024, ngoại trừ thanh long, mít và nhãn. Xuất khẩu nhiều mặt hàng (bao gồm trái cây tươi, đông lạnh và chế biến) ghi nhận mức tăng trưởng hai đến ba con số, cho thấy xu hướng mở rộng và đa dạng hóa cơ cấu sản phẩm xuất khẩu.

Các mặt hàng tăng trưởng nổi bật gồm sầu riêng, dừa, xoài, hạt dẻ cười, chanh leo, hạnh nhân, dứa, vải, nhãn, ớt và chanh, phản ánh nỗ lực giảm phụ thuộc vào các mặt hàng truyền thống và khai thác tốt hơn các phân khúc có giá trị gia tăng cao.