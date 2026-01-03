CEO TPBank: Chi phí cho một giao dịch truyền thống đắt gấp 300 lần kênh số

TPBank đẩy mạnh chuyển đổi số để tối ưu quản trị và thực thi ESG

Tại Diễn đàn ESG Việt Nam 2025 do báo Dân trí tổ chức chiều ngày 22/12/2025, ông Nguyễn Hưng, Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank), chia sẻ về việc ứng dụng khoa học công nghệ trong chuyển đổi số, tối ưu hóa quản trị và hoạt động của ngân hàng cũng như hiệu quả đạt được và định hướng tiếp tục vận dụng công nghệ trong thực thi ESG thời gian tới.

Ông Hưng nêu, đặc thù ngân hàng là ngành nắm giữ rất nhiều tiền của trong xã hội, đòi hỏi con số phải rất chính xác, đi kèm rất nhiều loại giấy tờ, hồ sơ, bằng chứng để đối chiếu, khớp đúng về tài chính, về dòng tiền giữa ngân hàng với nhau và giữa ngân hàng với khách hàng.

“Mục tiêu cuối cùng là làm sao khách hàng có thể tin tưởng gửi tiền vào ngân hàng, vay vốn ở ngân hàng và không bao giờ phải lo rằng đồng tiền đó một ngày nào đó bị sai số hay thất thoát”, ông nói.

Ông Nguyễn Hưng, Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Tiên Phong (Ảnh: Mạnh Quân).

Ngân hàng có đặc thù là ngành kinh doanh rủi ro. Do đó, ông Hưng cho biết ngân hàng phải xây dựng rất nhiều chốt kiểm soát để phòng ngừa rủi ro, song đi cùng với đó là thời gian kéo dài, quy trình phức tạp, giấy tờ nhiều và tiêu tốn rất nhiều nguồn lực.

Trước đây, chỉ riêng việc đi lại giữa các chi nhánh, điểm giao dịch cũng tốn kém rất nhiều thời gian và chi phí. Khi có ESG, ngân hàng ứng dụng công nghệ mạnh hơn, các quy trình được số hóa, theo dõi tiến độ rõ ràng hơn, thời gian xử lý nhanh lên, giảm đáng kể những phần việc thủ công.

Nếu làm theo cách truyền thống, quy mô giao dịch của TPbank chỉ ở mức vài trăm nghìn đến 1 triệu giao dịch một tháng. Nhưng sau khi ứng dụng công nghệ, đến nay một tháng ngân hàng xử lý khoảng 200 triệu giao dịch, trong đó hơn 98% lượng giao dịch trên kênh số.

“Chúng tôi tính toán rằng chi phí cho một giao dịch trên kênh truyền thống, tính cả con người và vận hành, đắt gấp 300 lần so với giao dịch trên kênh số. Tất nhiên, doanh nghiệp vẫn phải duy trì một phần hoạt động truyền thống, vì vẫn có những khách hàng chưa thể tiếp cận chuyển đổi số đầy đủ và cũng do các yêu cầu thủ tục hiện hành”, ông nói.

Song về lâu dài, mục tiêu của TPBank là giảm giấy tờ, tiến tới các quy trình số hóa nhiều hơn, có thể sử dụng xác thực điện tử, chữ ký điện tử, để quy trình nhanh hơn, quản trị rủi ro thuận lợi hơn, minh bạch hơn.

Khi giảm giấy tờ, ngân hàng tiết kiệm được thời gian, điện năng tiêu thụ và nhiều nguồn lực khác, từ đó giảm chi phí dịch vụ, đồng thời hỗ trợ việc thực thi các mục tiêu phát triển bền vững tốt hơn ngay trong ngân hàng.

Đo lường phát thải, tối ưu vận hành để thực thi ESG

Tổng giám đốc TPBank cũng nhấn mạnh tính đo lường trong thực thi ESG.

Để đo lường yếu tố trên, ví dụ khí nhà kính, TPBank ước lượng được cường độ phát thải khí nhà kính trên mỗi đồng doanh thu. Chỉ số này được họ lần đầu công bố trong báo cáo phát triển bền vững năm nay, ở mức 0,87 tấn CO2e (đơn vị chuẩn hóa để đo lường tác động lên sự nóng lên toàn cầu của các khí nhà kính khác nhau) mỗi 1 tỷ đồng doanh thu, giảm mạnh so với mức 1,16 tấn năm ngoái.

Ông Nguyễn Hưng chia sẻ chiều ngày 22/12 (Ảnh: Mạnh Quân).

Kết quả đó đến từ việc cải thiện hiệu quả hoạt động nội bộ, trong đó có việc tối ưu các chuyến công tác bằng đường hàng không và sử dụng nguồn lực hiệu quả hơn. Cụ thể, hiệu suất tiêu thụ năng lượng, nhiên liệu và giấy tính trên lợi nhuận đều giảm mạnh. Năm 2024, ngân hàng tiêu thụ khoảng 2.700kW điện và 365 lít xăng trên mỗi tỷ đồng lợi nhuận, thấp hơn nhiều so với mức 3.200kW và 485 lít năm trước.

Bên cạnh đó, nhằm hạn chế phát thải từ hoạt động di chuyển, ngân hàng khuyến khích cán bộ nhân viên chủ động xây dựng lộ trình công tác hợp lý, ưu tiên phương tiện tiết kiệm nhiên liệu và tăng cường hình thức họp trực tuyến.

"Chúng tôi tính toán một quy trình cần bao nhiêu người đọc, bao nhiêu "cú click" để đánh giá khả năng tiết kiệm và tối ưu", ông Hưng nói. Nếu máy chỉ mất một phút trong khi con người cần 10 phút, ngân hàng sẽ tìm cách tự động hóa.

"Bên cạnh đó, mỗi nhân viên cần hiểu rằng hành vi hàng ngày của họ đang phản ánh mức độ thực thi ESG của tổ chức", CEO TPBank nhấn mạnh.