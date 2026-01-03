Một loại thép Trung Quốc nhập vào Việt Nam bị gia hạn áp thuế thêm 5 năm

Bộ Công Thương vừa ban hành quyết định về kết quả rà soát cuối kỳ việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép cán nguội (ép nguội) có xuất xứ Trung Quốc.

Biện pháp chống bán phá giá được gia hạn thêm 5 năm đến ngày 27/12/2030 (trừ trường hợp được thay đổi, gia hạn theo Quyết định khác của Bộ Công Thương). Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 28/12/2025. Mức thuế chống bán phá giá với thép cán nguội nhập khẩu từ 4,43% đến 25,22%.

Bộ Công Thương bắt đầu tiến hành điều tra rà soát cuối kỳ từ tháng 12/2024 theo quy định của pháp luật phòng vệ thương mại Việt Nam. Quá trình điều tra vụ việc được thực hiện theo đúng quy định của Luật Quản lý ngoại thương, các quy định liên quan cũng như Hiệp định chống bán phá giá của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).

Thép cán nguội là vật liệu trong nhiều ngành sản xuất (Ảnh: Stavianmetal).

Cơ quan điều tra xác định có tồn tại khả năng hàng hóa nhập khẩu bị điều tra sẽ tiếp tục hoặc tái diễn hành vi bán phá giá gây thiệt hại đối với ngành sản xuất trong nước trong trường hợp chấm dứt biện pháp chống bán phá giá.

Sau khi quyết định có hiệu lực, Bộ Công Thương sẽ phối hợp các cơ quan liên quan kiểm tra, giám sát việc thực thi, căn cứ thông tin nhập khẩu và nguy cơ lẩn tránh thuế do cơ quan hải quan cung cấp, theo quy định tại Nghị định 86/2025.