Giá vàng giảm gần 7 triệu đồng/lượng sau một tuần

Sáng nay 3/1, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 150,8 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 152,8 triệu đồng/lượng chiều bán ra. So với cột mốc 159,7 triệu đồng/lượng ghi nhận ngày 28/12, giá bán ra hiện đã giảm khoảng 6,9 triệu đồng/lượng, đánh dấu bước lùi khá rõ rệt sau giai đoạn tăng "nóng".

Về vàng nhẫn, sáng nay xu hướng chung chững lại. Mặt bằng giá nhìn chung không biến động mạnh, cho thấy tâm lý thận trọng đang chi phối giao dịch.

Hiện, vàng nhẫn được các đơn vị niêm yết tại mức 150,8 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 152,8 triệu đồng/lượng chiều bán ra. So với phiên trước, giá không thay đổi ở cả hai chiều, duy trì mức chênh lệch mua - bán 2 triệu đồng/lượng. Đột biến, có thương hiệu niêm yết giá bán ra 155 triệu đồng/lượng.

Người dân mua vàng tại một tiệm vàng ở Hà Nội (Ảnh: Mạnh Quân).

Trên thế giới, thị trường vàng ngày 3/1 ghi nhận tín hiệu phục hồi rõ nét. Hiện, giá vàng giao ngay đứng ở mức 4.389,7 USD/ounce, tăng mạnh 72,1 USD/ounce.

Bất ổn địa chính trị và kỳ vọng Mỹ giảm lãi suất tiếp tục hỗ trợ thị trường kim loại quý. Cùng với giá vàng, giá bạc cũng có diễn biến tương tự, chốt phiên tăng 1,2 USD lên 72,7 USD.

Thị trường kim loại quý hôm qua vẫn được hỗ trợ bởi các yếu tố tương tự năm ngoái. Đó là căng thẳng địa chính trị và kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất.

"Thị trường vẫn đang nhắc đến khả năng giảm lãi suất tháng 3 và một lần nữa trong năm nay. Cùng với rủi ro liên quan đến thuế nhập khẩu và nợ công của Mỹ, giá vàng, bạc, bạch kim và palladium đều được kéo lên cao", Bart Melek - Giám đốc Chiến lược Hàng hóa Toàn cầu tại TD Securities nhận xét.

Nhà đầu tư dự báo Fed giảm lãi suất 2 lần năm nay, mỗi lần 25 điểm cơ bản (0,25%). Vàng có xu hướng tăng giá trong môi trường lãi suất thấp.

Các tin tức về bất ổn tại Iran, các vấn đề tại Gaza và thỏa thuận hòa bình Nga - Ukraine chưa đạt được đều khiến nhà đầu tư mua vàng trú ẩn. "Trên góc độ kỹ thuật, thị trường hiện dự báo giá vàng giao tháng 2 có thể lên trên ngưỡng kháng cự là 4.584 USD", Jim Wyckoff - nhà phân tích kim loại quý tại Kitco Metals nhận định.

Trên thị trường vật chất, giá vàng tại Ấn Độ và Trung Quốc lần đầu cao hơn giá thế giới trong 2 tháng qua. Nguyên nhân là nhu cầu tiêu dùng tăng sau khi giá quốc tế hạ nhiệt.