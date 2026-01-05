Những hình ảnh thiên nhiên hoang dã ấn tượng nhất năm 2025

Chùm ảnh dưới đây ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng ấy của thế giới động vật hoang dã, được vinh danh tại các giải thưởng nhiếp ảnh quốc tế trong năm 2025.
Ảnh chụp con hổ có tên Chota Matkasur, được xem là “vua” tại Vườn Quốc gia Tadoba Andhari (Ấn Độ) nhờ kích thước to lớn và sức mạnh vượt trội, không có đối thủ ngoài tự nhiên. Tuy nhiên, vào tháng 5/2025, một con hổ đực có tên Brahma đã thách thức Chota Matkasur để tranh giành quyền lực, tuy nhiên, Brahma đã phải hứng chịu thất bại, trong khi Chota Matkasur bị thương nặng sau trận chiến. Hiện Chota Matkasur vẫn khỏe mạnh, nhưng đã bị con người bắt giữ vì lo ngại con hổ này có thể gây nguy hiểm cho người dân (Ảnh: Rishi Lonkar).
Bức ảnh cho thấy bước đột phá khoa học trong việc cứu loài tê giác trắng phương Bắc khỏi bị tuyệt chủng thông qua thụ tinh trong ống nghiệm. Phôi sau khi thụ tinh sẽ được cấy vào cơ thể của tê giác trắng phương Nam cái để mang thai hộ. Tuy nhiên, hình ảnh này cho thấy thai nhi của tê giác đã không sống sót được do nhiễm trùng. Dù vậy, việc lần đầu tiên cấy ghép phôi của tê giác trắng phương Bắc thành công vào cơ thể tê giác trắng phương Nam cũng được xem là một bước tiến vô cùng quan trọng (Ảnh: Jon A Juárez).
Một con sâu bướm và chiếc mũ “kỳ lạ” của nó, được tạo ra từ những lớp vỏ đầu cũ mà con vật đã giữ lại sau mỗi lần lột xác (Ảnh: Georgina Steytler).
Nhiếp ảnh gia chuyên chụp ảnh thiên nhiên Wim van den Heever đã phải mất 10 năm để chụp được bức ảnh một con linh cẩu nâu đang rình mồi tại một thị trấn khai thác kim cương bị bỏ hoang ở Namibia. Linh cẩu đôi khi sử dụng những công trình xây dựng bị bỏ hoang của con người để trú ẩn nhằm tránh cái nóng khắc nghiệt của sa mạc. Sở dĩ Wim van den Heever phải mất đến 10 năm để chụp được bức ảnh này vì linh cẩu nâu là loài linh cẩu hiếm nhất trên thế giới, ước tính chỉ còn khoảng vài ngàn cá thể ngoài tự nhiên (Ảnh: Wim van den Heever).
Bức ảnh chụp một con cá heo hồng, còn được gọi là cá heo sông Amazon, loài động vật được mệnh danh là “những kẻ trộm vĩ đại của Amazon” vì hành vi ăn trộm cá từ lưới đánh bắt của ngư dân địa phương. Đây là loài cá heo thông minh, nhưng số lượng hiện đã bị giảm sút nghiêm trọng do nguồn nước ô nhiễm, mất môi trường sống và bị đánh bắt quá đà (Ảnh: Hussain Aga Khan).
Quần đảo Galapagos (thuộc Ecuador) được đặt tên theo loài rùa khổng lồ đã sinh sống ở đây hàng triệu năm. Các chương trình nhân giống loài rùa quý hiếm này trong điều kiện nuôi nhốt trên quần đảo Galapagos được các nhà khoa học thực hiện một cách rất tỉ mỉ và cẩn thận, bao gồm việc giám sát, chăm sóc và cho ăn những con rùa non từ khi mới nở (Ảnh: Lucas Bustamante).
Ảnh chụp cuộc di cư của hàng ngàn con linh dương tại Nam Sudan. Các nhà khoa học ước tính đã có khoảng 6 triệu con linh dương di chuyển qua thảo nguyên tại Nam Sudan, được xem là cuộc di cư lớn nhất hành tinh (Ảnh: Marcus Westberg).
Sư tử châu Phi thường chỉ xuất hiện trên thảo nguyên, do vậy hình ảnh một con sư tử cái đang nằm nghỉ ngơi và nhìn xa xăm bên bờ biển Namibia đã khiến nhiều người phải bất ngờ. Một nhóm sư tử châu Phi đã rời bỏ khu vực săn mồi quen thuộc của chúng để di chuyển đến khu vực ven biển để săn mồi, mà nhiều khả năng sự biến đổi khí hậu là nguyên do dẫn đến hành vi này (Ảnh: Griet Van Malderen).
Hình ảnh gấu Bắc Cực thường gắn liền với băng giá và tuyết trắng. Tuy nhiên, nhiếp ảnh gia thiên nhiên Roie Galitz đã ghi lại được khoảnh khắc hai chú gấu Bắc Cực đang chơi đùa và âu yếm nhau trên một cánh đồng hoa rực rỡ tại Canada, tạo nên một hình ảnh mới lạ (Ảnh: Roie Galitz).
Lần đầu tiên một cá thể mèo Pallas được tìm thấy ở vùng núi Arunachal Pradesh, Ấn Độ. Bức ảnh được chụp bằng hệ thống bẫy ảnh đặt ở độ cao 5.000m so với mực nước biển, là bằng chứng cho thấy loài mèo này được phân bố tại khu vực núi Arunachal Pradesh (Ảnh: WWF Ấn Độ).
Một con cá mòi vừa tóm được một con cá nhỏ hơn cho bữa ăn, nhưng bản thân kẻ đi săn lại chuẩn bị trở thành miếng mồi cho một con cò ngay phía sau. Bức ảnh được chụp tại hồ Vân Đãng (Yundang Lake), Trung Quốc (Ảnh: Qinrong Yang).
Một chú khỉ đột non đang có động tác bước cao chân như đang đi diễu hành, khiến nhiều người chứng kiến phải bật cười. Hình ảnh được chụp tại dãy núi Virunga (Rwanda) (Ảnh: Mark Meth Cohn).
Du khách đang chiêm ngưỡng hàng trăm con rắn đuôi chuông kim cương miền Tây tại lễ hội bắt rắn đuôi chuông thường niên ở bang Texas (Mỹ). Phần lớn những con rắn này sẽ bị giết và bán để lấy da, thịt (Ảnh: Javier Aznar González de Rueda).
Mặc dù trông có vẻ như đang bị mắc cạn, con lươn moray đốm này đang sống trong môi trường quen thuộc của nó và đang săn tìm xác cá chết để ăn khi thủy triều xuống. Lươn moray đốm có thể săn mồi cả ở trên cạn và dưới nước bằng khứu giác, thị giác nhạy bén. Chúng có thể leo lên bờ trong hơn 30 giây trước khi quay lại nước (Ảnh: Shane Gross).
Những con ếch cây nhỏ đang tập trung để chuẩn bị cho một sự kiện sinh sản. Để thu hút bạn tình, ếch cây nhỏ sẽ phát ra những tiếng kêu ngắn và chói tai (Ảnh: Quentin Martinez).
Bọ ngựa khổng lồ Nhật Bản sau khi tóm gọn một con thằn lằn đang chuẩn bị ăn thịt con mồi. Dù chỉ dài tối đa 9cm, bọ ngựa khổng lồ Nhật Bản săn và ăn gần như bất cứ loài động vật nào chúng bắt gặp. Chúng sử dụng cặp càng trước mạnh mẽ để tấn công và tóm lấy con mồi một cách nhanh chóng (Ảnh: Takuya Ishiguro).