Những hình ảnh thiên nhiên hoang dã ấn tượng nhất năm 2025

Bức ảnh cho thấy bước đột phá khoa học trong việc cứu loài tê giác trắng phương Bắc khỏi bị tuyệt chủng thông qua thụ tinh trong ống nghiệm. Phôi sau khi thụ tinh sẽ được cấy vào cơ thể của tê giác trắng phương Nam cái để mang thai hộ. Tuy nhiên, hình ảnh này cho thấy thai nhi của tê giác đã không sống sót được do nhiễm trùng. Dù vậy, việc lần đầu tiên cấy ghép phôi của tê giác trắng phương Bắc thành công vào cơ thể tê giác trắng phương Nam cũng được xem là một bước tiến vô cùng quan trọng (Ảnh: Jon A Juárez).