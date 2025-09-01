Uy lực tổ hợp tên lửa đạn đạo của Quân đội nhân dân Việt Nam

Tại buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành A80 tối 27/8, tổ hợp tên lửa đạn đạo của Quân đội nhân dân Việt Nam cùng nhiều khí tài quân sự diễu qua phố Giảng Võ trong tiếng reo hò đón mừng của nhân dân (Video: Bảo Khánh).

Scud là lớp tên lửa đạn đạo chiến thuật được Liên Xô triển khai từ cuối thập niên 50 của thế kỷ trước và xuất khẩu rộng rãi tới nhiều quốc gia trên toàn thế giới.

Xe chở hệ thống phóng của tên lửa Scud-B (Ảnh: Nguyễn Hải).

Hệ thống tên lửa đạn đạo Scud-B lần đầu tiên được Việt Nam đưa ra trước công chúng tại dịp Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, 75 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam diễn ra vào tháng 12/2019.

Tại khu vực Đông Nam Á, ngoài Việt Nam, Indonesia được cho là đang thử nghiệm tên lửa đạn đạo KHAN do Thổ Nhĩ Kỳ phát triển, với tầm bắn tối đa 280 km, song chưa xác nhận chính thức việc biên chế.

Tên lửa Scud-B có chiều dài 11,25m, đường kính thân 0,88m, nặng 5,9 tấn, được đặt trên bệ phóng di động có khả năng di chuyển với tốc độ tối đa 45km/h.

Việt Nam là quốc gia đầu tiên tại Đông Nam Á sở hữu tên lửa đạn đạo (Ảnh: Thành Đông).

Ban đầu, bệ phóng tên lửa Scud-B được đặt trên xe bánh xích 2P19 như Scud-A, nhưng sau đó được chuyển sang đặt lên xe tải hạng nặng MAZ-543 8x8 (8 bánh chủ động), giúp nâng cao tốc độ di chuyển và cơ động hơn.

Xe MAZ-543 được trang bị động cơ diesel có công suất 525 mã lực, cùng máy phát điện riêng biệt để hỗ trợ quá trình phóng tên lửa. Tầm hoạt động của xe MAZ-543 có thể lên đến 650km, giúp cơ động và triển khai tổ hợp tên lửa Scud-B tại nhiều vị trí chiến lược.

Tên lửa Scud-B sẽ được dựng đứng trước khi phóng, với tầm bắn tối đa lên đến 300km (Ảnh: Nguyễn Hải).

Tên lửa sẽ được dựng lên thẳng đứng trước khi phóng và sẽ mất khoảng một giờ từ lúc bắt đầu triển khai đến khi phóng. Tên lửa Scud-B có thể đạt tốc độ Mach 5 (gấp 5 lần tốc độ âm thanh, tương đương 1,7km/giây), tầm bắn từ 50 đến 300km.

Tên lửa được trang bị hệ thống dẫn đường với mức độ chính xác khá cao, có khả năng lệch mục tiêu 450m. Dù vậy, với sức nổ mạnh của đầu tên lửa vẫn đủ sức gây ra sát thương mạnh trong trường hợp bị lệch mục tiêu.

Scud-B được sử dụng để tấn công vào các mục tiêu cố định của đối phương (Ảnh: Mạnh Quân).

Theo ước tính truyền thông quốc tế, với đầu đạn thuốc nổ thông thường, tên lửa Scud-B sẽ có tốc độ va chạm 1,4km/giây, tạo ra hố sâu từ 1,5 đến 4m, diện tích sát thương lên đến 6ha.

Scud-B là tổ hợp tên lửa đạn đạo chiến thuật, tấn công vào các mục tiêu cố định của đối phương như sở chỉ huy, căn cứ quân sự, sân bay…

Tổ hợp tên lửa Scud-B trong biên chế Quân đội Nhân dân Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong chiến lược quân sự và phòng thủ quốc gia, giúp bảo vệ chủ quyền và an ninh Tổ quốc.

Với tầm bắn 300km, Scud-B là vũ khí chiến lược và mang tính răn đe, giúp bảo vệ an ninh của Tổ quốc.