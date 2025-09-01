Uy lực tổ hợp tên lửa đạn đạo của Quân đội nhân dân Việt Nam
(Dân trí) - Việt Nam là quốc gia đầu tiên và đến nay vẫn là duy nhất tại khu vực Đông Nam Á sở hữu tên lửa đạn đạo, với khả năng tấn công những mục tiêu từ khoảng cách lên đến 300km.
Scud là lớp tên lửa đạn đạo chiến thuật được Liên Xô triển khai từ cuối thập niên 50 của thế kỷ trước và xuất khẩu rộng rãi tới nhiều quốc gia trên toàn thế giới.
Hệ thống tên lửa đạn đạo Scud-B lần đầu tiên được Việt Nam đưa ra trước công chúng tại dịp Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, 75 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam diễn ra vào tháng 12/2019.
Tại khu vực Đông Nam Á, ngoài Việt Nam, Indonesia được cho là đang thử nghiệm tên lửa đạn đạo KHAN do Thổ Nhĩ Kỳ phát triển, với tầm bắn tối đa 280 km, song chưa xác nhận chính thức việc biên chế.
Tên lửa Scud-B có chiều dài 11,25m, đường kính thân 0,88m, nặng 5,9 tấn, được đặt trên bệ phóng di động có khả năng di chuyển với tốc độ tối đa 45km/h.
Ban đầu, bệ phóng tên lửa Scud-B được đặt trên xe bánh xích 2P19 như Scud-A, nhưng sau đó được chuyển sang đặt lên xe tải hạng nặng MAZ-543 8x8 (8 bánh chủ động), giúp nâng cao tốc độ di chuyển và cơ động hơn.
Xe MAZ-543 được trang bị động cơ diesel có công suất 525 mã lực, cùng máy phát điện riêng biệt để hỗ trợ quá trình phóng tên lửa. Tầm hoạt động của xe MAZ-543 có thể lên đến 650km, giúp cơ động và triển khai tổ hợp tên lửa Scud-B tại nhiều vị trí chiến lược.
Tên lửa sẽ được dựng lên thẳng đứng trước khi phóng và sẽ mất khoảng một giờ từ lúc bắt đầu triển khai đến khi phóng. Tên lửa Scud-B có thể đạt tốc độ Mach 5 (gấp 5 lần tốc độ âm thanh, tương đương 1,7km/giây), tầm bắn từ 50 đến 300km.
Tên lửa được trang bị hệ thống dẫn đường với mức độ chính xác khá cao, có khả năng lệch mục tiêu 450m. Dù vậy, với sức nổ mạnh của đầu tên lửa vẫn đủ sức gây ra sát thương mạnh trong trường hợp bị lệch mục tiêu.
Theo ước tính truyền thông quốc tế, với đầu đạn thuốc nổ thông thường, tên lửa Scud-B sẽ có tốc độ va chạm 1,4km/giây, tạo ra hố sâu từ 1,5 đến 4m, diện tích sát thương lên đến 6ha.
Scud-B là tổ hợp tên lửa đạn đạo chiến thuật, tấn công vào các mục tiêu cố định của đối phương như sở chỉ huy, căn cứ quân sự, sân bay…
Tổ hợp tên lửa Scud-B trong biên chế Quân đội Nhân dân Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong chiến lược quân sự và phòng thủ quốc gia, giúp bảo vệ chủ quyền và an ninh Tổ quốc.
Tên lửa đạn đạo là loại tên lửa được dẫn đường trong một phần hành trình và di chuyển theo quỹ đạo parabol, bao gồm 3 giai đoạn:
- Giai đoạn phóng: tên lửa sử dụng động cơ phản lực (thường là nhiên liệu lỏng hoặc rắn) để rời bệ phóng và bay lên không gian hoặc tầng khí quyển cao.
- Giai đoạn giữa (bay tự do): sau khi hết nhiên liệu, tên lửa bay theo quán tính, thường đạt độ cao ngoài khí quyển (đặc biệt với tên lửa tầm xa).
- Giai đoạn cuối: tên lửa rơi trở lại khí quyển và hướng tới mục tiêu theo lực trọng trường, có thể được điều chỉnh bằng hệ thống dẫn đường. Đầu đạn sẽ nhắm đến mục tiêu đã xác định với tốc độ rất cao.
Tên lửa đạn đạo khác với tên lửa hành trình, vốn bay trong khí quyển ở độ cao thấp và duy trì động cơ đẩy suốt hành trình cho đến khi chạm mục tiêu.