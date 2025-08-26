Loạt sản phẩm khoa học công nghệ đặc sắc sẽ xuất hiện tại Triển lãm 80 năm

Triển lãm do Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) chủ trì, nằm trong khuôn khổ Triển lãm thành tựu Đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025).

Triển lãm hướng tới việc tái hiện hành trình 80 năm đóng góp của ngành Khoa học và Công nghệ, ngành Bưu chính, Viễn thông với ba trụ cột: Khoa học và Công nghệ - Đổi mới sáng tạo - Chuyển đổi số trong sự nghiệp giành độc lập, thống nhất, xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Triển lãm thành tựu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số mở cửa từ ngày 28/8 đến 5/9 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (VEC) ở Đông Anh (Ảnh: Bộ KH&CN).

Thông qua hình thức trình bày hiện đại, kết hợp dữ liệu, hình ảnh, hiện vật và công nghệ, Triển lãm khẳng định và tôn vinh lịch sử vẻ vang, tinh thần phụng sự, đổi mới không ngừng và khát vọng tương lai của ngành KH&CN Việt Nam.

Đây cũng là dịp để truyền cảm hứng tới thế hệ trẻ, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, niềm tin vào trí tuệ Việt Nam, và thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo trong toàn xã hội.

Triển lãm được tổ chức theo cấu trúc theo dòng chảy lịch sử, tái hiện hành trình 80 năm phát triển của đất nước qua lăng kính KHCN,ĐMST&CĐS với 1 khu trung tâm và 5 phân khu nội dung, tương ứng với 5 giai đoạn lịch sử:

Phân khu trung tâm là khu vực dẫn nhập và tạo nhận diện tổng thể cho toàn bộ không gian triển lãm.

Phân khu 1: Giai đoạn Kháng chiến và kiến quốc (1945-1954).

Phân khu 2: Giai đoạn Giải phóng miền Nam, thống nhất Đất nước và xây dựng CNXH ở miền Bắc (1954-1975).

Phân khu 3: Giai đoạn Tiền Đổi mới (1975-1986).

Phân khu 4: Giai đoạn Đổi mới và Hội nhập (1986-2025).

Phân khu 5: Kỷ nguyên mới (từ 2025 trở đi).

5 Phân khu theo dòng thời gian được thiết kế theo hướng không gian mở, tích hợp trưng bày đa dạng gồm: Sách, poster, mô hình, hiện vật và sản phẩm KH&CN tiêu biểu, gắn với thiết bị trình chiếu, tra cứu, và dữ liệu số hóa. Việc giới thiệu, trưng bày poster và sách được lồng ghép trong từng phân khu theo mạch nội dung lịch sử.

Thông tin về Lãnh đạo ngành KH&CN, Thông tin và Truyền thông (Bưu chính, Viễn thông…) qua các thời kỳ và các nhà khoa học tiêu biểu và sẽ được thiết kế lồng ghép trực quan tại các phân khu và bố trí điểm tra cứu riêng.

Một số phân khu được tích hợp thiết bị truy cập cơ sở dữ liệu quốc gia về KH&CN (vista.gov.vn) nhằm tăng tính tương tác và lan tỏa giá trị tri thức.

Sự kiện được kỳ vọng mang đến cho công chúng cái nhìn toàn diện về hành trình phát triển KHCN,ĐMST&CĐS, đồng thời khơi dậy niềm tự hào cũng như khát vọng tiếp tục đổi mới trong thời đại số.

Song song với triển lãm, diễn đàn "Tương lai KHCN,ĐMST&CĐS quốc gia" sẽ diễn ra vào sáng 29/8 tại VEC.

Số hiện vật trưng bày tại Triển lãm được phân theo các lĩnh vực gồm: Khoa học, công nghệ (25 hiện vật), Đổi mới sáng tạo (6 hiện vật), Chuyển đổi số (15 hiện vật) và Bưu chính, viễn thông (29 hiện vật).