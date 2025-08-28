Ấn tượng loạt robot công nghệ Việt vươn ra thế giới (Video: Linh Chi).

Tại triển lãm 80 năm thành tựu đất nước, Bộ Khoa học- Công nghệ trưng bày gần 100 hiện vật bao gồm vũ khí, máy điện báo, robot hình người hay mô hình lò phản ứng hạt nhân...

Những sản phẩm này khẳng định thành tựu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Robot hình người đầu tiên "Make in Vietnam", đánh dấu bước tiến lớn của Vingroup vào lĩnh vực công nghệ cao, mở ra kỳ vọng đưa Việt Nam góp mặt trong cuộc đua robot toàn cầu.

ELBOT Mark IV, Robot công nghệ 6 bậc tự do đầu tiên ở Việt Nam được đúc bằng nhôm nguyên khối và thép, ELBOT làm chủ hoàn toàn về công nghệ và giá thành cạnh tranh trên thế giới.

Robot ALpha Asimov giao hàng tự hành ngoài trời đầu tiên tại Việt Nam, do các kỹ sư trong nước thiết kế và chế tạo cả phần cứng lẫn phần mềm, với tỷ lệ nội địa hóa 97%. Sản phẩm đang thử nghiệm tại Gia Lâm, chuẩn bị triển khai ở Dubai và Singapore.

Hera - Dòng Drone gấp gọn hàng đầu thế giới trong phân khúc ba lô cá nhân. Toàn bộ quá trình nghiên cứu, thiết kế và chế tạo đều do người Việt thực hiện 100%. Sản phẩm được ứng dụng trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh và dân sự.

Loạt công nghệ viễn thông của Viettel trưng bày tại khu triển lãm của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Công nghệ AI ngôn ngữ "Make in VietNam" với các giải pháp đột phá, hiện đã xuất khẩu sản phẩm đến 7 quốc gia châu Âu.

Robot Delta X Smart là robot phân loại thông minh tốc độ cao, sử dụng công nghệ lõi tự chủ. Robot được ứng dụng đa ngành đã được bán cho hơn 60 quốc gia.

Khu trung tâm và 5 phân khu nội dung, tương ứng với 5 giai đoạn lịch sử, được thiết kế theo hướng không gian mở, tích hợp trưng bày đa dạng gồm: Sách, poster, mô hình, hiện vật và sản phẩm KH&CN tiêu biểu, gắn với thiết bị trình chiếu, tra cứu, và dữ liệu số hóa.

5 phân khu bao gồm: Giai đoạn Kháng chiến và kiến quốc (1945-1954); Giai đoạn Giải phóng miền Nam, thống nhất Đất nước và xây dựng CNXH ở miền Bắc (1954-1975); Giai đoạn tiền Đổi mới (1975-1986); Giai đoạn Đổi mới và Hội nhập (1986-2025); và Kỷ nguyên mới (từ 2025 trở đi).

Nhiều hiện vật nổi bật tại triển lãm, như các cải tiến súng Bazooka, SKZ của GS Trần Đại Nghĩa; máy điện báo, tổng đài từ thạch, trạm Hoa Sen, các thiết bị vô tuyến, điện thoại thời kháng chiến, hệ thống C-UAS, thiết bị 5G, BTS Digital Twin.

Trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và tự động hóa có robot giao hàng tự hành, chip, camera AI, mô hình lò phản ứng hạt nhân, máy biến áp 500 kV, radar chống drone, vệ tinh Vinasat-1... thể hiện tiềm lực và tầm nhìn chuyển đổi số quốc gia.

Là một sinh viên của Đại học Bách Khoa, Vũ Đức Bảo Duy (19 tuổi, Hà Nội) cho biết, rất ấn tượng với những sản phẩm công nghệ cao được trưng bày tại Khu triển lãm Bộ KH&CN.

“Ngành học của tôi cũng liên quan đến các sản phẩm này nên khi được thấy tận mắt các cỗ máy, robot tối tân do chính người Việt Nam sản xuất, tôi rất bất ngờ và tự hào”, Duy cho biết.

Thông qua hình thức trình bày hiện đại, kết hợp dữ liệu, hình ảnh, hiện vật và công nghệ, Triển lãm khẳng định và tôn vinh lịch sử vẻ vang, tinh thần phụng sự, đổi mới không ngừng và khát vọng tương lai của ngành KH&CN Việt Nam.

Trong các lĩnh vực KH&CN, nhiều sản phẩm tiêu biểu đã khẳng định dấu ấn sáng tạo và đóng góp quan trọng cho đất nước.

Triển lãm thành tựu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số mở cửa từ ngày 28/8 đến 5/9.

Song song với triển lãm, diễn đàn "Tương lai khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia" sẽ diễn ra vào sáng 29/8, cũng tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia VEC.

Ảnh: Thanh Bình

Video: Linh Chi