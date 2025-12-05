Miền Bắc trời rét, Trung Bộ mưa dông rải rác

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết ngày 5/12, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở khu vực Trung Trung Bộ. Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi; nhiệt độ giảm khoảng 1-3 độ C; ở trạm Bạch Long Vĩ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 15-18 độ C; ở khu vực vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 12 độ C.

Tại Hà Nội có mưa vài nơi. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 16-18 độ C.

Thời tiết trên biển, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Ở Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao 2-4m, riêng Vịnh Bắc Bộ sóng biển cao 1,5-2,5m, biển động.

Ngày 6/12, không khí lạnh duy trì khiến miền Bắc tiếp tục rét, nhiều nơi xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ vào sáng sớm (Ảnh: Mạnh Quân).

Khu vực giữa Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 3,0-5,0m.

Vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2-4m.

Dự báo thời tiết ngày 6/12, các vùng trên cả nước:

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-25 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C, có nơi trên 24 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C.

Thanh Hóa - Huế: Nhiều mây; phía Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; phía Nam ngày có mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiều mây, phía Bắc có mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa to và dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

TPHCM: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.