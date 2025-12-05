Hơn 50% du học sinh tại Hàn Quốc yếu kỹ năng tiếng Anh

Hơn một nửa sinh viên quốc tế đang theo học tại các trường đại học Hàn Quốc không đạt trình độ tiếng Hàn hoặc tiếng Anh cần thiết để theo kịp chương trình. Việc này làm dấy lên lo ngại về chất lượng đào tạo, đặc biệt trong bối cảnh nước này đẩy mạnh thu hút du học sinh nhưng thiếu hệ thống hỗ trợ tương xứng.

Sinh viên quốc tế chuẩn bị hồ sơ xin việc và xem tài liệu giới thiệu doanh nghiệp tại Ngày hội việc làm dành cho sinh viên quốc tế 2025, tổ chức ngày 19/8 tại BEXCO ở Busan, Hàn Quốc (Ảnh: Newsis).

Theo số liệu Bộ Giáo dục Hàn Quốc công bố ngày 29/11, chỉ 34% du học sinh bậc đại học và sau đại học trong năm 2024 đạt TOPIK (chứng chỉ đánh giá năng lực sử dụng tiếng Hàn) cấp 4 trở lên. Trong khi đó, đây là mức tối thiểu để đọc hiểu báo chí hoặc tài liệu học thuật cơ bản. Tỷ lệ đạt yêu cầu tiếng Anh còn thấp hơn khi chỉ 11% thí sinh nộp điểm TOEFL iBT (bài kiểm tra năng lực tiếng Anh quốc tế) từ 59 trở lên, tương đương năng lực tiếng Anh ở mức cơ bản.

Ước tính gần 80.000 sinh viên, tức hơn một nửa trong tổng số 145.757 du học sinh, có thể không đủ khả năng ngôn ngữ để theo đuổi chương trình học tại Hàn Quốc.

Dù Bộ Giáo dục khuyến nghị yêu cầu TOPIK cấp 3 khi nhập học và cấp 4 trước khi tốt nghiệp, quy định này vẫn không mang tính bắt buộc. Điều đó cho phép nhiều trường tuyển sinh mà không cần kiểm tra năng lực tiếng Hàn hoặc tiếng Anh của ứng viên.

Một quan chức Bộ Giáo dục cho biết trường đại học có quyền tự chủ tuyển sinh nhưng Chính phủ vẫn áp dụng biện pháp hạn chế visa đối với những trường tuyển vượt mức sinh viên không đạt chuẩn.

Việc nới lỏng tiêu chí tuyển sinh diễn ra trong bối cảnh các trường đại học Hàn Quốc chịu áp lực tài chính lớn. Tháng 8/2023, Bộ Giáo dục triển khai chiến lược “Study Korea 300K”, đặt mục tiêu thu hút 300.000 sinh viên quốc tế vào năm 2027. Cùng với đó, yêu cầu ngôn ngữ đầu vào tiếp tục được hạ thấp, cho phép ứng viên nộp chứng chỉ từ các viện đào tạo tiếng Hàn thay cho điểm kiểm tra chuẩn hóa.

Nhờ chính sách này, số lượng sinh viên quốc tế tăng gần gấp ba trong vòng một thập kỷ, từ khoảng 53.000 năm 2014 lên hơn 145.000 năm 2024. Tuy nhiên, nhiều giảng viên cho biết chất lượng đào tạo đang bị ảnh hưởng. Một giảng viên tại Seoul cho hay trong nhiều môn học, họ phải bỏ bài tập nhóm do sinh viên Hàn Quốc e ngại hợp tác với bạn học là người nước ngoài chưa đủ năng lực ngôn ngữ.

Các chuyên gia cảnh báo tình trạng tuyển sinh “nới tay” có thể làm suy giảm uy tín hệ thống giáo dục đại học Hàn Quốc. Nghiên cứu công bố tháng 9/2024 của bà Han Ji-eun, Trung tâm Nghiên cứu Di cư và Hội nhập Xã hội (Đại học Konkuk), nhận định kế hoạch “Study Korea 300K” chỉ là giải pháp tình thế trước áp lực tài chính, chưa đi kèm các chính sách nâng cao khả năng học tập và hòa nhập của sinh viên nước ngoài.

Trong khi đó, số liệu của Cơ quan Thống kê Hàn Quốc năm 2023 cho thấy chỉ 35% sinh viên quốc tế có kế hoạch tìm việc tại Hàn Quốc sau tốt nghiệp và 40% không có ý định ở lại.

Nghị sĩ Jin Sun-mi cho rằng các con số trên cho thấy sự cấp thiết phải điều chỉnh chính sách.

“Cần siết chặt tiêu chí tuyển sinh và mở rộng hỗ trợ để sinh viên nước ngoài có thể thành công thực sự”, bà nhấn mạnh.