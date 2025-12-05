Học ngành y ra trường là có việc làm ngay?

Theo khảo sát gần đây của Trường Đại học Y Hà Nội, một số ngành tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm đúng ngành nghề sau 12 tháng tốt nghiệp ở mức cao. Ngành Y học dự phòng, Y học cổ truyền ở mức 85%, ngành Y khoa đạt 50%. Điều này được lý giải do sinh viên sau khi tốt nghiệp tiếp tục theo học bác sĩ nội trú hoặc các bậc học sau đại học thay vì đi làm ngay.

Trường Đại học Y Hà Nội trao bằng tốt nghiệp năm 2025 (Ảnh: HMU).

Thông tin mới nhất của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, có 82,38% trong tổng số hơn 1.200 sinh viên tốt nghiệp năm 2025 của trường đã có việc làm hoặc tiếp tục học nâng cao trình độ. Có 140 tân khoa trúng tuyển chương trình bác sĩ nội trú và cao học.

Theo thống kê từ sinh viên tốt nghiệp năm 2024 của trường, tỷ lệ có việc làm dao động từ 90% đến 100% (số liệu từ những sinh viên phản hồi).

Trong đó, cao nhất ở ngành Răng hàm mặt là 100%; ngành Y khoa 99,5%; ngành Xét nghiệm y học 95,8%; ngành Dinh dưỡng và ngành Khúc xạ nhãn khoa cùng có tỷ lệ 93,3%.

Tuy nhiên, xét tỷ lệ sinh viên có việc làm/tổng số sinh viên tốt nghiệp con số này thấp hơn nhiều, dao động từ 46,4% đến 89,3% (do nhiều sinh viên không tham gia khảo sát).

Cụ thể, ngành Răng hàm mặt có tỷ lệ cao nhất 89,3%; Y khoa 84,7%; Dinh dưỡng 65,1%... Tỷ lệ thấp nhất ở nhóm ngành Dinh dưỡng và Cấp cứu ngoài bệnh viện với 46,4%, Khúc xạ nhãn khoa 48,3%...

Sinh viên Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch trong lễ tốt nghiệp năm 2025 (Ảnh: Hoài Nam).

Theo báo cáo gần đây của Trường Đại học Y dược (Đại học Thái Nguyên), nhiều ngành đào tạo “sinh viên cứ ra trường là có việc làm” với tỷ lệ 100% như Y học dự phòng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Răng hàm mặt.

Tỷ lệ có việc làm ngành Y khoa là 97,6%; ngành Dược học 95,8%. Điều dưỡng là ngành có tỷ lệ việc làm thấp nhất với 80,77%.

Còn học viên học chương trình sau đại học như thạc sĩ, nghiên cứu sinh tỷ lệ có việc làm đều đạt 100%.

Trường Đại học Y khoa Vinh, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp năm 2024 đã có việc làm của ngành Y học dự phòng là 93,2%. Tại Trường Đại học Y dược (Đại học Huế) con số này là 97,5%.

Tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm sau một năm ra trường ngành Y học dự phòng (thuộc khối ngành VI) đạt 90%.

Thống kê tại Trường Y dược (Đại học Duy Tân) cho thấy 94% sinh viên ra trường có việc trong năm đầu tiên. Tại Trường Đại học Hồng Bàng, nhiều năm nay lĩnh vực sức khỏe luôn có tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm ở mức trên 90%.

Mới đây, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình thông tin, Nghị quyết mới chủ trương không cho phép các trường đại học không chuyên đào tạo một số lĩnh vực đặc thù, trong đó chỉ trường y mới được đào tạo bác sĩ.

Theo ý kiến nhiều chuyên gia, việc kiểm soát điều kiện mở ngành, chất lượng đào tạo bác sĩ là việc phải làm nhằm đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực ngành đặc biệt này. Không thả lỏng chất lượng đào tạo y khoa, tránh tình trạng “nhiều người có bằng bác sĩ nhưng ít bác sĩ giỏi”.

Trong buổi góp ý về Luật giáo dục Đại học sửa đổi, đại biểu Quốc hội Trần Khánh Thu (Hưng Yên) nhấn mạnh, một số lĩnh vực cần có quy định đặc thù nghiêm ngặt trong việc mở ngành đào tạo ngay trong luật, không chỉ liên quan đến cơ sở hạ tầng mà còn cả năng lực, trình độ giảng viên của từng chuyên ngành khác nhau.

Người này đặt ra băn khoăn về việc không thể để một bác sĩ được đào tạo từ trường tuyển sinh 25-28 điểm cũng giống như một bác sĩ trúng tuyển chỉ 15 điểm.

Kế hoạch thực hiện quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Chính phủ phê duyệt nhấn mạnh mục tiêu phát triển nguồn nhân lực y tế chất lượng cao.

"Siết" đào tạo ngành y nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao (Ảnh: Hoài Nam).

Theo chỉ tiêu mà Bộ Y tế đề xuất, năm 2025, Việt Nam cần đạt 15 bác sĩ và 25 điều dưỡng trên mỗi 10.000 dân; đến năm 2030, tăng lên 19 bác sĩ và 33 điều dưỡng/10.000 dân.

Dự báo của Bộ Y tế cho thấy, nhu cầu về nhân lực y tế sẽ tiếp tục tăng mạnh trong những năm tới, đặc biệt là sau 2030. Nguy cơ thiếu hụt điều dưỡng được đánh giá nghiêm trọng hơn với mức thiếu hụt gấp đôi so với bác sĩ. Giai đoạn 2021-2030, cả nước cần bổ sung khoảng 173.400 bác sĩ và tới 313.900 điều dưỡng.