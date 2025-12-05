Báo Dân trí đạt giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Ngày 5/12, tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao giải “Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam lần thứ III” và “Thi viết tìm hiểu truyền thống 95 năm Hội Nông dân Việt Nam”.

Loạt bài “Những nông dân sáng chế” của nhóm tác giả báo Dân trí đạt Khuyến khích Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn năm 2025.

Nhóm tác giả báo Dân trí đạt giải (Ảnh: Hùng Anh).

Loạt bài gồm 4 tác phẩm do nhóm tác giả: Nguyễn Ngô Minh Nhật, Vũ Thanh Bình, Nguyễn Mạnh Quân, Đỗ Thương Huyền, Đào Ngọc Lâm, Nguyễn Trọng Hùng Anh thực hiện.

Loạt bài đã kể lại hành trình truyền cảm hứng về những nhà khoa học "chân lấm tay bùn", “kỹ sư chân đất”, là nông dân nhưng lại sáng chế máy nông nghiệp giúp giải phóng sức lao động, mang sản phẩm ra thế giới, khẳng định trí tuệ, kinh nghiệm thực tiễn của người nông dân Việt.

Từ thợ mộc, đốt vôi đến “vua sáng chế” máy nông nghiệp, từ người nông dân chưa học hết lớp 7, nợ 4 tỷ đến "vua chế máy" phủ sóng 15 quốc gia... những sáng chế của họ không chỉ giúp giảm sức lao động, tăng năng suất mà còn mang theo niềm tự hào, rằng người nông dân Việt có thể tự tạo ra công cụ phục vụ chính mình, tìm đường tới những thị trường lớn hơn ở trong và ngoài nước.

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn (Ảnh: Hùng Anh).

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn nhấn mạnh, các phóng viên, nhà báo, các cơ quan báo chí đã luôn đồng hành, sát cánh cùng người nông dân, giai cấp nông dân Việt Nam trong suốt giai đoạn vừa qua, nhất là năm 2025 với đầy khó khăn, thử thách.

"Thông qua các bài báo, các bản tin, phóng sự truyền hình, phát thanh đã đem đến một bức tranh toàn cảnh, giàu sức sống về đổi mới, sáng tạo về một nền nông nghiệp xanh, về hình ảnh người nông dân thế hệ mới, về bức tranh nông thôn mới hiện đại, văn minh", ông Đoàn nhấn mạnh.

Nhà báo Nguyễn Văn Hoài – Tổng Biên tập Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt, Trưởng ban Tổ chức Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam khẳng định: “Đây là năm thứ 3 liên tiếp chúng tôi tổ chức Giải và nhận được sự hưởng ứng của hàng trăm cơ quan báo chí gửi tác phẩm dự thi.

Loạt bài “Những nông dân sáng chế” do nhóm tác giả của báo Dân trí đạt Khuyến khích (Ảnh: M.L).

Điều đó chứng tỏ nông nghiệp luôn là mảnh đất màu mỡ để cho các phóng viên, nhà báo, cơ quan báo chí khai thác. Đặc biệt, qua những tác phẩm gửi về tham dự, đã vẽ lên hình ảnh người nông dân rất mới, rất hiện đại với nhiều nông dân tỷ phú, nông dân sáng chế.

Với đề tài về nông thôn, qua các tác phẩm tham dự giải, có thể thấy bức tranh về nông thôn đang chuyển mình mạnh mẽ, từ xây dựng nông thôn mới sang nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu và xuất hiện ngày càng nhiều những làng quê đáng sống”.

Theo Ban Tổ chức Giải, tính đến hết ngày 15/11 - thời gian kết thúc nhận tác phẩm dự thi - Ban Tổ chức đã nhận được 1.866 tác tác phẩm hợp lệ thuộc các thể loại gửi đến từ các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương và các tác giả không chuyên.

Sau quá trình lựa chọn, Ban sơ khảo đã lựa chọn được 60 tác phẩm chất lượng nhất vào vòng Chung khảo. Tiếp đó, Hội đồng chung khảo đã chấm độc lập, sau đó họp và chọn ra 34 tác phẩm xuất sắc nhất để trao 2 giải A, 4 giải B, 6 giải C, 10 giải Khuyến khích và 12 giải Chuyên đề.