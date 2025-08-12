Học sinh TPHCM chuẩn bị tựu trường, khởi động năm học 2025-2026

Theo khung kế hoạch thời gian năm học 2025-2026 đã được Bộ GD&ĐT ban hành, lễ khai giảng sẽ diễn ra đồng loạt trên cả nước vào ngày 5/9. Tuy nhiên, thời gian tựu trường của học sinh có thể sớm hơn tùy vào kế hoạch của từng địa phương.

Tại TPHCM, nhiều trường học đã gửi thông báo cụ thể đến phụ huynh và học sinh về lịch trở lại trường. Theo đó, học sinh các khối lớp đầu cấp như lớp 1, lớp 9 và lớp 12 thường sẽ tựu trường sớm hơn để làm quen với môi trường mới, chuẩn bị tâm thế tốt nhất cho năm học quan trọng.

Giáo viên Trường Tiểu học Phan Văn Trị (phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM) đón học sinh lớp 1 tựu trường năm học 2024-2025 (Ảnh minh hoạ: Nam Anh).

Năm học mới 2025-2026, Trường THCS Phước Bình (phường Phước Long) tổ chức lễ đón học sinh đầu cấp (lớp 6) vào 21/8. Trong buổi lễ đặc biệt này, phụ huynh có thể tham dự cùng con để tìm hiểu về ngôi trường mới. Trước đó, từ 15/8, trường sẽ niêm yết danh sách xếp lớp để phụ huynh, học sinh thuận tiện theo dõi.

Sau đó 3 ngày, trường tổ chức họp cha mẹ học sinh khối 6 cùng với ban giám hiệu, sau đó giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn phụ huynh về họp tại lớp.

Ngày 25/8, trường tổ chức đón học sinh khối 7, 8, 9.

Ngày 3/9, học sinh 4 khối sinh hoạt với giáo viên chủ nhiệm. Thầy cô sẽ ổn định nề nếp, bầu ban cán sự lớp.

Học sinh sẽ được sinh hoạt nội quy, giờ giấc học, tác phong, quần áo, nhiệm vụ học tập, chương trình, tài liệu, sách giáo khoa, quy định sách vở, trang trí, vệ sinh lớp....

Ngày 4/9, học sinh tập dượt lễ khai giảng và nhận thời khóa biểu học kỳ I và lịch học.

Lễ khai giảng được tổ chức vào 5/9 gồm phần lễ và phần hội. Khoảng 10h30, học sinh ra về, không học buổi chiều.

Từ ngày 8/9, Trường THCS Phước Long bắt đầu chương trình học kỳ I, học 2 buổi/ngày, tổ chức bán trú.

Tương tự, Trường THCS Kim Đồng (phường An Đông) cũng niêm yết danh sách từ 15/8.

Học sinh khối 6 sẽ về trường sinh hoạt vào ngày 27/8, trong khi các khối lớp khác sẽ có buổi sinh hoạt giáo viên chủ nhiệm vào những ngày kế tiếp.

Ngày 3/9, trường tổ chức tập dượt khai giảng, chính thức khai giảng từ 5/9.

Ngày 6/9 bắt đầu học theo thời khoá biểu.

Học sinh khối 6, 7, 10, 11 của Trường THCS - THPT Trần Đại Nghĩa sẽ tựu trường vào sáng ngày 25/8. Học sinh tham dự lễ khai giảng năm học mới vào sáng 5/9.

Lịch học của học sinh toàn trường sẽ từ 8/9 theo thời khoá biểu chính thức, bắt đầu tổ chức bán trú.

Giờ học trong ngày dự kiến từ thứ hai đến thứ sáu. Buổi sáng từ 7h15 đến 10h30 với khối 6, 7 và 11h25 với khối 10, 11. Buổi chiều kéo dài từ 13h15 đến 16h30.

Riêng sáng thứ hai hàng tuần trong năm học, học sinh phải có mặt lúc 7h để chào cờ. Học sinh các lớp 10, 11 hệ thường không học chiều thứ tư hàng tuần.

Học sinh mầm non tại TPHCM (Ảnh: Đặng Hường).

Theo lịch chung của Bộ GD&ĐT, học sinh toàn quốc sẽ khai giảng ngày 5/9, kết thúc học kỳ I vào 18/1 và kết thúc năm học vào 31/5. Khung thời gian này được giữ nguyên như năm học 2024-2025.

Điểm mới của năm học tới đây là học sinh lớp 1, lớp 9 và lớp 12 được tựu trường trước 2 tuần. Những năm trước đây, quy định này chỉ áp dụng cho học sinh lớp 1.

Đáng chú ý, lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2026 được đẩy lên sớm 15 ngày so với năm 2025, dự kiến diễn ra trong ngày 11 và 12/6/2026.

Các kỳ thi cấp quốc gia khác được tổ chức theo quy định và hướng dẫn của Bộ.

Về nguyên tắc xây dựng kế hoạch thời gian năm học của các địa phương, Bộ yêu cầu kế hoạch thời gian năm học phải bảo đảm đủ 35 tuần thực học (học kỳ I có 18 tuần, học kỳ II có 17 tuần).

Các ngày nghỉ lễ, Tết được thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hằng năm.

Thời gian nghỉ phép năm của giáo viên được thực hiện trong thời gian nghỉ hè hoặc có thể được bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm để phù hợp với đặc điểm cụ thể và kế hoạch thời gian năm học của địa phương.

Căn cứ trên Khung kế hoạch thời gian năm học các tỉnh thành tiếp tục xây dựng và ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học riêng của địa phương mình.

Phụ huynh và học sinh theo dõi các kênh thông tin chính thức của nhà trường như website, fanpage hoặc nhóm lớp để cập nhật lịch tựu trường và các thông báo quan trọng một cách chính xác nhất.