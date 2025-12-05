Phan Hiển gây bất ngờ cho Khánh Thi, hạnh phúc vì được tự tay chăm sóc vợ

Phan Hiển nói "nhiệm vụ" của anh là theo hỗ trợ bà xã, làm bất cứ yêu cầu nào mà cô đưa ra. Anh khẳng định: "Đây là việc tôi rất yêu thích. Tôi thích chăm sóc người mình thương".

Chia sẻ của Phan Hiển cùng những hành động chăm sóc ân cần của anh dành cho Khánh Thi khiến nhiều người ngưỡng mộ. Dù đã có 3 con, cặp đôi vẫn giữ sự mặn nồng và luôn đồng hành trong công việc lẫn cuộc sống.

Phan Hiển và Khánh Thi tình tứ bên nhau (Ảnh: Facebook nhân vật).

Hồi tháng 9, Phan Hiển ra nước ngoài thi đấu và xuất sắc cùng bạn nhảy giành huy chương đồng nội dung Showdance Latin tại giải vô địch thế giới do Liên đoàn khiêu vũ thể thao thế giới tổ chức. Khánh Thi không chỉ là vợ mà còn là người thầy đồng hành cùng Phan Hiển trong sự nghiệp.

Vào tháng 10, Phan Hiển cùng bạn nhảy tham dự Giải vô địch quốc gia Khiêu vũ thể thao 2025 diễn ra tại Hà Nội và giành 2 huy chương vàng ở nội dung Toàn năng Latin và Samba. Khánh Thi xuất hiện ở vai trò trọng tài quốc tế của giải đấu.

Đáng chú ý, khi Khánh Thi bắt tay và trao huy chương cho các vận động viên trong đó có Phan Hiển, anh bất ngờ quỳ xuống hôn tay cô ngay trên bục nhận giải. Hành động ngọt ngào của Phan Hiển khiến Khánh Thi bất ngờ. Đoạn video ghi lại khoảnh khắc này cũng nhanh chóng gây chú ý.

Lần này, Khánh Thi trở lại với vai trò giám khảo cuộc thi Breaking Championship 2025, cùng biên đạo Alexander Tú, MC Buck, Choco Liu tìm kiếm các tài năng street dance (vũ đạo đường phố).

Kiện tướng dancesport cho biết, cô mong muốn lan tỏa bộ môn nhảy đến nhiều đối tượng, nhiều lứa tuổi, đồng thời hỗ trợ các vũ công đam mê nghề nhưng chưa có cơ hội tỏa sáng.

Khánh Thi cùng ban giám khảo và ban tổ chức cuộc thi (Ảnh: Facebook nhân vật).

“Thông qua cuộc thi, chúng tôi muốn giới thiệu các bạn trẻ tài năng đến những chương trình thi đấu chuyên nghiệp, chương trình giao lưu cộng đồng và đưa các bạn đến gần hơn với khán giả”, Khánh Thi nói.

Theo ban tổ chức, cuộc thi không chỉ để tìm kiếm tài năng mà còn nhằm tôn vinh sự đa dạng văn hóa, tinh thần đối kháng lành mạnh và đặc biệt là niềm đam mê mãnh liệt dành cho nghệ thuật đường phố.

Giám khảo Choco Liu đến từ Đài Loan (Trung Quốc) nhận xét: "Cộng đồng street dance ở Việt Nam đang phát triển rất nhanh, và các bạn cảm nhận được rõ nhịp tiến đó. Các vũ công ở đây đầy khát khao, nhiệt huyết và rất tự tin thể hiện bản sắc riêng".

Khánh Thi chọn phong cách thời trang trẻ trung, năng động (Ảnh: Facebook nhân vật).

Cuộc thi nằm trong khuôn khổ Lễ hội nghệ thuật đường phố thường niên Saigon Urban Street Fest diễn ra vào các ngày 5, 6 và 7/12 tại Bưu điện TPHCM.

Ở mùa thứ 3, chương trình mang chủ đề “Be Vietnam”, khắc họa hình ảnh một Việt Nam trẻ trung, năng động và sáng tạo, với thông điệp: Văn hoá truyền thống không chỉ được lưu giữ mà còn được làm mới trong tinh thần đường phố của thế hệ hôm nay.

Trong 3 ngày diễn ra, không gian trước Bưu điện TPHCM có các hoạt động như trải nghiệm ẩm thực, trò chơi dân gian, trình diễn âm nhạc... Ngoài ra, còn có bức graffiti khổ lớn chủ đề Be Vietnam do nghệ sĩ Nguyễn Công Danh, Quán quân Graffiti Championship 2024, thực hiện.

Hoàng Thư