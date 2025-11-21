Trường đại học nào lấy 15 điểm ngành đào tạo bác sĩ?
(Dân trí) - Năm 2025, để trúng tuyển ngành Y khoa, thí sinh cần đạt tối thiểu 6,8 điểm/môn.
5 năm trở lại đây, điểm chuẩn ngành Y khoa của các trường đại học top đầu luôn ở mức rất cao. Trung bình, thí sinh cần đạt 8-9,4 điểm/môn và luôn thuộc nhóm cao điểm nhất trong tất cả các khối ngành.
Năm 2025, Học viện Quân Y lấy điểm chuẩn cao nhất trong số hơn 30 trường có đào tạo bác sĩ của Việt Nam. Theo đó, trường này lấy mức tuyệt đối 30/30 điểm, áp dụng với thí sinh nữ ở miền Bắc và chỉ tuyển 8 người.
Đứng vị trí thứ 2 là Trường Đại học Y Hà Nội với 28,13 điểm.
Các vị trí còn lại trong top 10 lần lượt là: Trường Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội (27,43), Đại học Y Dược TPHCM (27,34), Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên (25,85), Trường Đại học Khoa học sức khoẻ - Đại học Quốc gia TPHCM (25,6), Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (25,55), Trường Đại học Y Dược Hải Phòng (25,33), Trường Đại học Y Dược Huế (25,17) và Trường Đại học Y Dược Thái Bình (24,6).
Mức điểm chuẩn thấp nhất ngành Y khoa năm 2025 là 20,5, tương đương với điểm sàn của ngành này theo quy định của Bộ GD&ĐT.
Có 12 trường lấy điểm sàn cho ngành đào tạo bác sĩ, gồm hầu hết là các trường đại học ngoài công lập như Duy Tân, Nam Cần Thơ, Tân Tạo, Văn Lang, Hoà Bình, Đại Nam, Yersin Đà Lạt.
Từ năm 2018, Bộ GD&ĐT đưa ra ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào với khối ngành Sư phạm và Sức khỏe. Quy định này xuất phát từ tình trạng tuyển sinh năm 2017, nhiều trường sư phạm lấy điểm chuẩn chỉ 3 điểm/môn.
Do đó, ít nhất 7 năm qua, không có trường đại học nào lấy 15 điểm đầu vào cho ngành đào tạo bác sĩ.
3 năm nay, điểm sàn ngành Y khoa không thấp hơn 19 điểm. Cao nhất là 22,5 điểm (năm 2024).
Năm 2025, điểm sàn ngành Y khoa là 20,5 điểm. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào với các ngành thuộc nhóm ngành Sức khoẻ thấp nhất là 17 điểm.
Đây là mức áp dụng với thí sinh khu vực 3. Điểm sàn này không nhân hệ số với mọi tổ hợp xét tuyển, không tính điểm cộng, không phân biệt kết quả thi của thí sinh học chương trình 2006 hay 2018.
Theo đại biểu Quốc hội, chất lượng đào tạo rất quan trọng và không thể để bác sĩ được đào tạo từ trường tuyển sinh 25-28 điểm cũng giống như một bác sĩ trúng tuyển từ hình thức xét tuyển.
Quan điểm này được đại biểu Quốc hội Trần Khánh Thu (Hưng Yên) đưa ra khi góp ý về dự thảo Luật Giáo dục Đại học sửa đổi, sáng 20/11.
Việc thành lập, chia, tách trường, đơn vị đào tạo, theo dự thảo luật, sẽ quy định tại văn bản dưới luật. Tuy nhiên, đại biểu Trần Khánh Thu cho rằng một số lĩnh vực cần có quy định đặc thù nghiêm ngặt trong việc mở ngành đào tạo ngay trong luật, không chỉ liên quan đến cơ sở hạ tầng mà còn cả năng lực, trình độ giảng viên của từng chuyên ngành khác nhau.
“Việc bổ sung quy định nguyên tắc ngay trong luật là hết sức cần thiết vì chất lượng một thế hệ đào tạo ra rất quan trọng. Không thể để một bác sĩ được đào tạo từ trường tuyển sinh 25-28 điểm cũng giống như một bác sĩ trúng tuyển từ hình thức xét tuyển hoặc điểm tuyển sinh chỉ 15 điểm”, bà Thu nêu quan điểm.
Vì thế, nữ đại biểu đề nghị trong luật cần bổ sung quy định đối với các cơ sở đào tạo lĩnh vực sức khỏe phải đảm bảo cơ sở thực hành nghề (bệnh viện thực hành; không phải chỉ các phòng thí nghiệm và trung tâm tiền lâm sàng như quy định hiện nay), nhằm đáp ứng tính chất đặc thù của ngành và hội nhập quốc tế.