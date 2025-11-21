Trường đại học nào lấy 15 điểm ngành đào tạo bác sĩ?

5 năm trở lại đây, điểm chuẩn ngành Y khoa của các trường đại học top đầu luôn ở mức rất cao. Trung bình, thí sinh cần đạt 8-9,4 điểm/môn và luôn thuộc nhóm cao điểm nhất trong tất cả các khối ngành.

Năm 2025, Học viện Quân Y lấy điểm chuẩn cao nhất trong số hơn 30 trường có đào tạo bác sĩ của Việt Nam. Theo đó, trường này lấy mức tuyệt đối 30/30 điểm, áp dụng với thí sinh nữ ở miền Bắc và chỉ tuyển 8 người.

Đứng vị trí thứ 2 là Trường Đại học Y Hà Nội với 28,13 điểm.

Các vị trí còn lại trong top 10 lần lượt là: Trường Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội (27,43), Đại học Y Dược TPHCM (27,34), Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên (25,85), Trường Đại học Khoa học sức khoẻ - Đại học Quốc gia TPHCM (25,6), Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (25,55), Trường Đại học Y Dược Hải Phòng (25,33), Trường Đại học Y Dược Huế (25,17) và Trường Đại học Y Dược Thái Bình (24,6).

Điểm chuẩn ngành Y khoa năm 2025 (Bảng biểu: Hoàng Hồng).

Mức điểm chuẩn thấp nhất ngành Y khoa năm 2025 là 20,5, tương đương với điểm sàn của ngành này theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Có 12 trường lấy điểm sàn cho ngành đào tạo bác sĩ, gồm hầu hết là các trường đại học ngoài công lập như Duy Tân, Nam Cần Thơ, Tân Tạo, Văn Lang, Hoà Bình, Đại Nam, Yersin Đà Lạt.

Từ năm 2018, Bộ GD&ĐT đưa ra ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào với khối ngành Sư phạm và Sức khỏe. Quy định này xuất phát từ tình trạng tuyển sinh năm 2017, nhiều trường sư phạm lấy điểm chuẩn chỉ 3 điểm/môn.

Do đó, ít nhất 7 năm qua, không có trường đại học nào lấy 15 điểm đầu vào cho ngành đào tạo bác sĩ.

3 năm nay, điểm sàn ngành Y khoa không thấp hơn 19 điểm. Cao nhất là 22,5 điểm (năm 2024).

Năm 2025, điểm sàn ngành Y khoa là 20,5 điểm. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào với các ngành thuộc nhóm ngành Sức khoẻ thấp nhất là 17 điểm.

Đây là mức áp dụng với thí sinh khu vực 3. Điểm sàn này không nhân hệ số với mọi tổ hợp xét tuyển, không tính điểm cộng, không phân biệt kết quả thi của thí sinh học chương trình 2006 hay 2018.