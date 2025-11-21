Thầy cô bơi đến trường tiếp tế đồ ăn cho gần 500 học sinh bị ngập

Trong khi nhiều nơi trên cả nước hân hoan kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, các thầy cô giáo tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn lại đang đối mặt với một nhiệm vụ đặc biệt là bơi trong dòng nước lũ sâu để hỗ trợ gần 500 học sinh, sinh viên đang trú ẩn tại khu nội trú của trường.

Ông Phạm Văn Tường, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết trường nằm trong khu vực rốn lũ, nên trận lũ này đã khiến khuôn viên trường ngập sâu hơn 1,5m.

Các thầy cô Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn bơi trong lũ để tiếp sức cho học sinh, sinh viên (Ảnh: Văn Phụng).

Trường hiện có gần 500 học sinh, sinh viên, trong đó có 30 học sinh giỏi cấp quốc gia đang ôn luyện và 14 lưu học sinh Lào. Đa số các em đều có gia đình ở vùng bị ngập lụt nên đã ở lại để tránh lũ. Nhà trường đã đảm nhiệm toàn bộ việc ăn ở cho các em trong suốt những ngày mưa lớn.

Mặc dù căng tin của trường bị ngập và mất điện, gây khó khăn trong việc duy trì sinh hoạt, nhưng ông Tường khẳng định ưu tiên hàng đầu của nhà trường là đảm bảo an toàn tính mạng cho học sinh, sinh viên.

Với 250 cán bộ, giảng viên, giáo viên, nhà trường đã huy động các trưởng khoa và nhiều thầy cô có sức khỏe tốt, đặc biệt là những người biết bơi, để vận chuyển thức ăn, nước uống và hỗ trợ các em. Mọi hoạt động mừng 20/11 đều đã được tạm dừng để dồn toàn lực chăm lo cho học sinh, sinh viên.

“Tối 19/11, khi nước dâng nhanh, các em rất hoang mang. Tôi và thầy hiệu phó đã trực tiếp xuống nước để tiếp tế cho các em”, thầy Tường chia sẻ.

Sáng 20/11, khi nước rút chậm, tỉnh đã điều động xe quân đội để di chuyển nhóm học sinh giỏi đến nơi khô ráo an toàn.

Giáo viên căng dây trong trường để đưa thức ăn, nước uống cho học sinh, sinh viên (Ảnh: Văn Phụng).

Trước đó, nhiều trường học tại tỉnh Gia Lai cũng đã thông báo không nhận hoa chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, thay vào đó tập trung hỗ trợ học bổng cho các học sinh bị ảnh hưởng bởi bão số 13 vừa qua.

Ông Đặng Văn Phụng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai, nhận định ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay thật sự đặc biệt. Sau bão số 13, Quy Nhơn vẫn đang gồng mình khắc phục hậu quả, và những ngày gần đây, lượng mưa lớn đã khiến nhiều khu vực chìm trong biển nước.

“Nhìn hình ảnh 20/11 của những năm trước và 20/11 năm nay mới thật xúc động. Xin được chúc mừng quý thầy cô vượt qua khó khăn đóng góp cho sự nghiệp trồng người!”, ông Phụng bày tỏ.