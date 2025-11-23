Bốn ngày chạy lũ trở về, người bảo vệ rơi nước mắt trước cảnh nhà đổ nát

“Mất hết rồi”

Rạng sáng 19/11, đoạn đê Luật Lễ, xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai bị vỡ khiến nước tràn về vùng trũng. Người dân sống dọc sông Hà Thanh thuộc các xã Tuy Phước và phường Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Đông (Bình Định cũ) bị ảnh hưởng nặng nề.

Trở về nhà sau 4 ngày bị mắc kẹt ở khu vực Quy Nhơn, ông Lê Xuân Định (68 tuổi, trú tại thôn Luật Lễ) bàng hoàng khi nhìn căn nhà bị dòng lũ quét qua, cuốn trôi phần lớn tài sản. Những thiết bị điện còn sót lại cũng bị nhấn chìm trong bùn đất, hư hỏng nặng.

Ông Định thất thần trước căn nhà cùng đống đổ nát sau khi lũ quét qua (Ảnh: Phạm Hoàng).

Ông Định cho biết ông làm bảo vệ cách nhà 8km. Đêm 18/11, ông đang trực, còn vợ là bà Võ Thị Thanh (70 tuổi) ở nhà một mình.

Theo ông Định, nước lũ lớn đổ về khiến đê Luật Lễ vỡ, nước ập vào nhà. May mắn, lực lượng chức năng kịp thời có mặt và đưa vợ ông cùng nhiều hộ dân ra ngoài an toàn, khi nước đang dâng rất nhanh.

“Toàn bộ tài sản mà vợ chồng dành dụm cả đời đều bị cuốn đi. Cơn bão số 13 trước đó đã làm tốc mái nhà, tôi phải vay mượn hàng xóm để sửa lại. Nay nước lũ lại ập đến, cuốn trôi tài sản của gia đình”, ông Định gạt nước mắt, nói trong nghẹn ngào.

Ông Định bật khóc khi nhà cửa tan hoang, đồ đạc bị hư hỏng khiến gia đình trắng tay (Ảnh: Phạm Hoàng).

Anh Lê Đình Tây ở xã Tuy Phước cho biết gia đình anh sống ngay dọc bờ đê Luật Lễ. Đêm 18/11, đê Luật Lễ đã có lỗ nhỏ. Khoảng 3h ngày 19/11, người dân nghe tiếng nổ lớn, sau đó, đoạn bờ đê bị vỡ, nước trong sông Hà Thanh đổ xuống nhiều nhà dưới hạ du.

Ông Trần Minh Quang, Chủ tịch UBND xã Tuy Phước, cho biết nắm được thông tin có đợt mưa lớn, lực lượng chức năng đã nhanh chóng di dời người dân ở những vùng trũng tại các thôn Diêu Trì, Luật Lễ.

Theo ông Quang, suốt đêm 18/11, lực lượng chức năng đã túc trực tại đê Luật Lễ để kiểm tra nguy cơ sạt lở. Khi đê bị vỡ, địa phương lập tức huy động bao cát để ngăn dòng chảy. Tuy nhiên, áp lực nước từ sông Hà Thanh quá lớn khiến khoảng 30m đê bị vỡ.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long kiểm tra sự cố sạt lở đê Luật Lễ vào ngày 21/11 (Ảnh: Phạm Hoàng).

Chiều 21/11, Phó Thủ tướng Lê Thành Long và đoàn công tác cùng lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai đã kiểm tra sự cố đê vỡ tại thôn Luật Lễ. Phó Thủ tướng đánh giá cao những nỗ lực của UBND tỉnh Gia Lai và chính quyền xã Tuy Phước trong việc khẩn trương di dời người dân, khắc phục sự cố vỡ đê Luật Lễ.

Phó Thủ tướng yêu cầu địa phương tiếp tục nắm bắt tình hình thiệt hại của người dân để kịp thời hỗ trợ các nhu yếu phẩm. Ông yêu cầu các cơ quan chức năng cần khẩn trương đánh giá sự cố để có hướng khắc phục, sửa chữa kịp thời.

Đứng dậy sau lũ

Ghi nhận tại hiện trường, đoạn đê bị vỡ để lộ phần bờ bao bị đứt gãy, xói lở nghiêm trọng. Đoạn đê Luật Lễ dài khoảng 30m bị dòng nước hung dữ "xé toạc", cuốn theo đất cát và làm sập nhiều đoạn tường rào, công trình phụ của các hộ dân phía hạ lưu.

Con đường bê tông độc đạo dẫn vào thôn nằm trên đê cũng bị hư hỏng nặng, giao thông tạm thời bị chia cắt.

Đoạn đê Luật Lễ bị sạt lở dài khoảng 30m (Ảnh: Phạm Hoàng).

Nước rút đi, người dân thôn Luật Lễ đã trở về nhà để khẩn trương dọn dẹp, khắc phục thiệt hại. Những chiếc ti vi, tủ lạnh hư hỏng, nằm chỏng chơ trên nền đất.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Hương (63 tuổi, trú tại thôn Luật Lễ) cùng người nhà đang hối hả bê hết những đồ đạc bị lũ ngâm nước ra sân để rửa dọn.

Bà Hương cho biết sống hơn nửa đời người ở vùng này nhưng chưa bao giờ chứng kiến nước lũ dâng cao và lên nhanh đến vậy. Lũ năm 2009 nước chỉ vào khoảng 30cm. Còn lần này nước lên quá đầu người, nhiều nhà không kịp trở tay.

"Người dân vùng này đã quen với lũ lụt nên mỗi nhà đã làm một gác lửng, tầng xếp để phòng khi nước dâng. Đợt lũ lần này, chúng tôi cũng không ngờ đến nước dâng cao và nhanh như vậy", bà Hương chia sẻ.

Công an xã Tuy Phước hỗ trợ người dân vùng cô lập (Ảnh: Phạm Hoàng).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bà Lê Thị Vinh Hương, Bí thư Đảng ủy xã Tuy Phước, cho biết sáng 22/11 nước ở khu vực xã đã rút đáng kể. Tất cả các hộ dân bị ảnh hưởng đều được chính quyền hỗ trợ nhu yếu phẩm, thức ăn cùng nước uống trong những ngày tới.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Tuy Phước, đối với đoạn đê Luật Lễ bị vỡ một phần, địa phương đã đặt biển cảnh báo, rào chắn không cho người dân đến gần. Đồng thời, mở những con đường tạm để người dân lưu thông, tránh việc cô lập.

"Địa phương đã đề xuất tỉnh có phương án sớm khắc phục tình trạng sạt lở ở đê Luật Lễ, nhằm tránh những thiệt hại cho bà con sắp tới", bà Hương nói.