Chủ tịch hội đồng trường một đại học trở thành giáo sư giàu nhất Việt Nam

Ông Hồ Xuân Năng - giảng viên kiêm Chủ tịch Hội đồng trường, Tổng Giám đốc Đại học Phenikaa - là một trong 71 gương mặt được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận đạt chuẩn giáo sư năm 2025.

Ông trở thành giáo sư giàu nhất Việt Nam khi là một trong 10 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam với khối tài sản gần 9.000 tỷ đồng tính đến cuối năm 2024.

Ông Hồ Xuân Năng sinh năm 1964, ở Ninh Bình (tỉnh Nam Định cũ).

Năm 1986, ông tốt nghiệp Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (nay là Đại học Bách khoa Hà Nội) ngành Động cơ đốt trong.

Ông Hồ Xuân Năng, một trong những người giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam được công nhận đạt chuẩn giáo sư năm 2025 (Ảnh: Đại học Phenikaa).

Đến năm 1992, khi chỉ mới 28 tuổi, ông được cấp bằng tiến sĩ kỹ thuật ngành Cơ khí động lực tại Đại học Bách khoa Hà Nội.

Ông được công nhận chức danh Phó giáo sư năm 2022, ngành Động lực.

Đến nay, ông Hồ Xuân Năng đã công bố 109 bài báo khoa học, trong đó có 55 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy tín và 14 báo cáo khoa học đăng trong kỷ yếu hội thảo thuộc danh mục Scopus, là tác giả chính của 22 bài báo uy tín quốc tế sau khi được công nhận phó giáo sư.

Ông cũng được cấp 14 bằng độc quyền sáng chế và 5 bằng độc quyền giải pháp hữu ích.

Các hướng nghiên cứu chính của ông Hồ Xuân Năng gồm truyền nhiệt và truyền chất, công nghệ tự hành và các hệ thống cơ điện tử thông minh, công nghệ tích trữ năng lượng, vật liệu, kết cấu và khai thác thiết bị động lực.

Từ năm 2017 đến nay, ông Hồ Xuân Năng là giảng viên, Chủ tịch Hội đồng trường Phenikaa. Trong giai đoạn này, ông giữ chức vụ Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Công nghệ Phenikaa.

Bên cạnh đó, ông Hồ Xuân Năng tham gia vào nhiều hoạt động kinh doanh và giữ nhiều vị trí quan trọng.

Ông Năng từng trải qua các chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A; Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Vicostone; Giám đốc Công ty cổ phần đá ốp lát cao cấp Vinaconex, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vicostone.

Từ tháng 6/2014, ông giữ chức Chủ tịch HĐQT Vicostone, đơn vị thuộc Tập đoàn Phenikaa.

Được gọi là "ông trùm" trong ngành đá ốp tại Việt Nam, ông Năng nổi tiếng từ năm 2014 với thương vụ thâu tóm đình đám giữa Công ty cổ phần Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A (Phenikaa) và Công ty cổ phần Đá ốp lát cao cấp Vinaconex (tiền thân của Vicostone).

Trong hồ sơ ứng viên, PGS.TS Hồ Xuân Năng chia sẻ, quá trình giảng dạy và hướng dẫn sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh, ông luôn bám sát đúng mục tiêu, nội dung chương trình theo quy định của Bộ GD&ĐT.