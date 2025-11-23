Nữ sinh lớp 5 phát biểu 10 phút không cần đọc giấy tại lễ 20/11

MC 10 tuổi tự viết kịch bản, dẫn ứng biến không cần giấy

Trong lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam của Trường Tiểu học Thực nghiệm (Hà Nội), nữ sinh lớp 5 Vũ Nhật Thuỷ Tiên gây bất ngờ cho nhiều quan khách tới dự khi đứng trước toàn trường phát biểu tri ân thầy cô. Cô bé 10 tuổi trình bày trôi chảy, tự tin gần 10 phút mà không vấp, dù không hề cầm giấy đọc.

Hình ảnh Thuỷ Tiên tại sự kiện kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam tại Trường Tiểu học Thực nghiệm (Ảnh: Trường Thực nghiệm).

"Các thầy cô kính yêu!

Từ những ngày đầu chập chững bước vào lớp một, chính bàn tay cô đã nắn nót từng nét chữ, dạy chúng em đánh vần từng tiếng đầu tiên, đến những bài học về nhân cách làm người - biết yêu thương, cố gắng, biết ước mơ và hy vọng.

Suốt những năm tháng học trò, thầy cô đã miệt mài bên bục giảng, không chỉ truyền cho chúng em tri thức mà còn là ngọn lửa soi sáng tâm hồn.

Chúng em hiểu rằng, có những lúc sự vô tư, nghịch ngợm của chúng em khiến thầy cô trăn trở. Thế nhưng, ánh mắt hiền hậu và sự bao dung của thầy cô vẫn luôn dõi theo, nâng đỡ. Đằng sau mỗi lời dạy dỗ là cả một tấm lòng, đằng sau mỗi nụ cười là bao vất vả để mong chúng em được nên người.

Chúng em xin bày tỏ lòng biết ơn vô bờ bến đến thầy cô…”, đó là một đoạn trong bài phát biểu dài không cầm giấy của học sinh lớp 5.

Tuy nhiên, với các giáo viên trường Thực nghiệm, đặc biệt là cô chủ nhiệm lớp 5G Lê Thị Hương, hình ảnh Thuỷ Tiên phát biểu không cầm giấy đã rất quen thuộc.

Cô Hương cho biết, nữ sinh thường xuyên được giao nhiệm vụ này trong các hoạt động ngoại khoá cần đến MC (người dẫn chương trình). Em tự viết kịch bản, ứng biến trên sân khấu một cách linh hoạt như MC chuyên nghiệp.

“Các thầy cô bảo nhau rằng thầy cô cũng không làm được như vậy”, cô Hương chia sẻ.

Tài năng dẫn chương trình của Thuỷ Tiên đã được khẳng định tại cuộc thi Tài năng MC nhí toàn quốc khi cô bé giành giải Á quân.

Để về nhì tại cuộc thi này, Thuỷ Tiên đã phải thi tài với gần 600 thí sinh cùng 6 tháng liên tục thực hiện nhiều thử thách khác nhau.

Vũ Nhật Thuỷ Tiên tại đêm chung kết MC nhí toàn quốc (Ảnh: NVCC).

Chia sẻ về hành trình thi MC nhí, Thuỷ Tiên cho biết có giai đoạn em thường xuyên thức đến nửa đêm để tập luyện. Thời gian thi chung kết trùng với thời gian ôn thi giữa kỳ. Cả ngày học ở trường, tối về Thuỷ Tiên còn phải làm bài tập về nhà, hoặc học thêm tiếng Anh. Thường đến 21-22h em mới có thời gian viết và tập kịch bản dẫn.

“Có những lúc ba mẹ thấy em vất vả quá, nhưng với em đây là niềm đam mê lớn và em tự động viên mình là đã đi đến vòng này rồi thì phải cố gắng hơn nữa.

May mắn là em luôn có mẹ đồng hành. Hai mẹ con thường tập dẫn đến khuya trong căn phòng nhỏ. Mẹ thức cùng em để đọc kịch bản cho em, làm khán giả nhận xét, góp ý cho em, nhờ thế mà bài dẫn của em được hoàn thiện hơn”, Thuỷ Tiên kể.

Nữ liên đội trưởng nhiều sáng kiến phòng chống bạo lực học đường

Rời sân khấu, Vũ Nhật Thuỷ Tiên là một nữ chỉ huy đội tài năng. Em đã tốt nghiệp lớp Bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ công tác Đội - khoá huấn luyện đặc biệt kéo dài 11 ngày nội trú của Trường đội Lê Duẩn, được xếp loại xuất sắc chương trình đào tạo cán bộ chỉ huy Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

Thuỷ Tiên đảm nhận vai trò liên đội trưởng nhà trường từ năm lớp 4. Đều đặn thứ 6 hàng tuần, Thuỷ Tiên cùng ban chỉ huy liên đội họp mặt, lên kế hoạch tuyên truyền từ những chủ đề nhỏ như rèn nội quy, kỷ luật, phát triển văn hoá đọc đến những chủ đề thách thức như phòng chống bạo lực học đường, bạo lực mạng.

Thuỷ Tiên (thứ 3 hàng trên từ phải qua) cùng GS.TS Lê Anh Vinh - Viện trưởng Viện Khoa học giáo dục Việt Nam và các học sinh trường Thực nghiệm đến thăm GS Hồ Ngọc Đại nhân ngày 20/11 (Ảnh: NVCC).

Nữ sinh cho biết, em rất tâm huyết với các hoạt động phòng chống bạo lực học đường, bạo lực mạng, cảm hứng xuất phát từ chính một người bạn cùng lớp của em.

“Do dùng mạng xã hội quá sớm và chưa có đủ hiểu biết, bạn đã bị cắt ghép thông tin và bị đối tượng xấu dùng tin giả cắt ghép đó để đe doạ. Khi bạn kể chuyện này cho chúng em, chúng em đã rất sợ hãi.

Tuy nhiên, em nghĩ rằng không thể giấu diếm chuyện này với người lớn được và quyết định thông báo với cô giáo của phòng tâm lý học đường để cô tìm cách hỗ trợ. Đúng như em nghĩ, thầy cô, nhà trường và bố mẹ đã giúp được bạn ấy thoát khỏi kẻ xấu”, Thuỷ Tiên chia sẻ.

Từ trường hợp của bạn, Thuỷ Tiên đã đề xuất lập tổ tư vấn tâm lý nhí và hộp thư liên hệ ẩn danh để các bạn học sinh trong trường có thể tìm đến khi gặp vấn đề khó khăn liên quan bạo lực học đường, bạo lực mạng.

Tổ tư vấn tâm lý nhỏ tuổi có lịch trực công khai, phân chia người trực để luôn sẵn sàng tiếp nhận thông tin, lắng nghe tâm sự của bạn đồng trang lứa mà như lời Thuỷ Tiên nói “chúng em chia sẻ với nhau sẽ thoải mái và tin cậy hơn mà không sợ bị phán xét”.

Cô Lê Thị Hương cho biết em học giỏi đều tất cả các môn. Nhưng ấn tượng nhất của cô Hương với học trò không phải là khả năng dẫn chương trình, khả năng chỉ huy đội hay học giỏi mà ở sự ngoan ngoãn, nghiêm túc, trưởng thành.

Thuỷ Tiên là liên đội trưởng Trường Tiểu học Thực nghiệm (Ảnh: NVCC).

“Tôi dạy Thuỷ Tiên từ lớp 4, đến lớp 5 mới làm công tác chủ nhiệm. Ngay từ khi vào lớp, tôi đã ấn tượng với cô bé vô cùng nghiêm túc, luôn ngồi thẳng, chăm chú nghe cô giảng bài.

Trên sân khấu con hoạt ngôn, tháo vát nhưng trong lớp con không bao giờ nói chuyện riêng. Đó là điều khiến con rất đáng mến. Những thành công trên sân khấu không khiến con tự mãn, nghĩ mình khác biệt mà luôn khiêm tốn học hỏi thầy cô, bạn bè”, cô Hương nhận xét về học trò.