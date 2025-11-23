Nổi bật tuần qua: Người đàn ông chạy xe máy che biển lạng lách trên đường

Người đàn ông che biển số chạy xe máy lạng lách trên đường

Người đàn ông sử dụng khẩu trang để che biển số, không đội mũ bảo hiểm và điều khiển xe máy lạng lách trên đường đông hết sức nguy hiểm, khiến nhiều người chứng kiến bức xúc.

Người đàn ông che biển số chạy xe máy lạng lách trên đường (Video: Giao thông văn minh).

Tài xế hốt hoảng đánh lái gấp khi xe trước đột ngột dừng trên cao tốc

Chiếc xe Toyota Raize dường như đi quá điểm ra trên cao tốc nên tài xế đã phanh lại và dừng hẳn giữa đường, buộc tài xế chiếc xe gắn camera hành trình đi ngay phía sau phải đánh lái gấp để tránh.

Tình huống giao thông cho thấy tầm quan trọng của việc giữ khoảng cách an toàn khi đi trên cao tốc, bởi lẽ trong tình huống này nếu khoảng cách không đủ xa, tài xế rất khó xử lý và hoàn toàn có thể dẫn đến va chạm.

Tài xế hốt hoảng đánh lái gấp khi xe trước đột ngột dừng trên cao tốc (Video: Otofun).

Xe ben giành đường để vượt ở góc cua hẹp hết sức nguy hiểm

Dù đoạn góc cua hẹp và có đông phương tiện đang di chuyển cũng như đang dừng chờ đèn đỏ, tài xế chiếc xe ben vẫn liều lĩnh lấn làn để vượt khi vào cua, suýt gây nên một vụ va chạm nguy hiểm.

Xe ben giành đường để vượt ở góc cua hẹp hết sức nguy hiểm (Video: Văn hóa giao thông).

Thanh niên chạy xe máy ngược chiều tốc độ cao, tông ngã người đi đường

Dù đi vào làn đường ngược chiều, thanh niên vẫn phóng đi với tốc độ cao nên khi gặp xe máy đang sang đường đã không kịp xử lý dẫn đến tình huống va chạm mạnh.

Thanh niên chạy xe máy ngược chiều tốc độ cao, tông ngã người đi đường (Video: OFFB).

Người đi xe máy qua đường như chỗ không người, suýt lao vào xe tải

Người phụ nữ điều khiển xe máy qua đường mà không quan sát phía sau, suýt lao vào một chiếc xe tải chạy cùng chiều. May mắn tài xế xe tải đã kịp thời đánh lái để tránh xảy ra va chạm.

Người đi xe máy qua đường như chỗ không người, suýt lao vào xe tải (Video: Camera giao thông).

Ô tô đâm mạnh đuôi xe khách vì không giữ khoảng cách an toàn

Chiếc ô tô gắn camera hành trình di chuyển mà không giữ khoảng cách đủ an toàn với chiếc xe khách đi phía trước. Khi xe khách phanh gấp, tài xế xe sau đã không kịp xử lý, dẫn đến tình huống va chạm mạnh.

Ô tô đâm mạnh đuôi xe khách vì không giữ khoảng cách an toàn (Video: Giao thông văn minh).

Người phụ nữ gây tai nạn vì không làm chủ tốc độ khi vào cua

Người phụ nữ không giảm tốc độ khi vào cua nên dẫn đến mất lái, lao thẳng vào một ngôi nhà bên đường.

Người phụ nữ gây tai nạn vì không làm chủ tốc độ khi vào cua (Video: Văn hóa giao thông).

Người phụ nữ nhờ tài xế xe tải điều khiển giúp khi gặp tình huống khó xử lý

Người phụ nữ gặp tình huống khó xử lý đã không liều lĩnh tự mình điều khiển xe, mà đã nhờ một tài xế xe tải khác trên đường điều khiển xe giúp mình để tránh xảy ra tai nạn.

Người phụ nữ nhờ tài xế xe tải điều khiển giúp khi gặp tình huống khó xử lý (Video: OFFB).

Nhóm phượt thủ nghi cố tình tìm cách che biển số để tránh phạt nguội

Nhóm phượt bằng xe máy bị nghi cố tình dùng chiêu trò để che biển số nhằm tránh phạt nguội khi tham gia giao thông.

Nhóm phượt thủ nghi cố tình tìm cách che biển số để tránh phạt nguội (Video: Mạng xã hội giao thông).

Tình huống giao thông gây tranh cãi về người có lỗi

Chiếc ô tô đi lùi dường như nghĩ rằng tài xế xe buýt sẽ nhường đường. Ngược lại, tài xế xe buýt cũng nghĩ rằng chiếc ô tô sẽ nhường đường cho mình, dẫn đến tình huống va quệt giữa hai phương tiện.