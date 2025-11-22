10 năm qua, điểm chuẩn ngành đạo tạo bác sĩ thấp nhất là bao nhiêu?

Trong 10 năm qua, điểm chuẩn đầu vào đại học của các trường đào tạo bác sĩ giữ ổn định ở mức cao.

Ngoại trừ 3 năm có phổ điểm thi tốt nghiệp thấp kỷ lục là 2018, 2019 và 2025, 7 năm còn lại, điểm chuẩn ngành y khoa của 15 trường top đầu không thấp hơn 8 điểm/môn.

Năm 2017 đánh dấu đỉnh cao lịch sử của điểm chuẩn ngành y. Học viện Quân y đạt mức 30 điểm, Trường Đại học Y Hà Nội và Trường Đại học Y Dược TPHCM đều chạm mức 29,25 điểm.

Nhóm các trường công lập khác như Y Dược Huế, Y Thái Bình hay Y Dược Hải Phòng cũng neo ở mức 27-28 điểm. Phổ điểm thi THPT quốc gia 2017 ở mức cao khiến các thí sinh muốn đỗ y khoa các trường top phải đạt tối thiểu 9 điểm/môn.

Sang năm 2018, toàn bộ bức tranh điểm chuẩn ngành Y khoa đảo chiều mạnh mẽ. Nhiều trường đào tạo bác sĩ top đầu chứng kiến mức giảm sâu chưa từng thấy. Học viện Quân y giảm từ 30 xuống 26,35. Trường Đại học Y Hà Nội từ 29,25 xuống 24,75 điểm. Tương tự, Trường Đại học Y Dược TPHCM từ 29,25 xuống 24,95 điểm.

Đặc biệt, các trường ngoài công lập mới mở ngành y chỉ lấy 18-19 điểm như Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, Đại học Duy Tân, Trường Đại học Tân Tạo. Đây cũng là mức điểm chuẩn thấp hi hữu của ngành này trong 10 năm qua.

Sau cú sốc 2018, điểm chuẩn bắt đầu phục hồi trong các năm 2019-2021. Nhóm các trường đại học vùng ở top giữa tăng trở lại, dao động 26-27 điểm.

Tuy nhiên, từ năm 2022 trở đi, xu hướng điểm chuẩn bắt đầu giảm và phân tầng rõ rệt. Nhóm các trường top vẫn giữ mức cao nhưng không vượt quá 30 điểm, trong khi nhóm trung bình giảm nhẹ. Riêng các trường tư thục mới mở ngành y khoa neo sát điểm sàn 20,5-22,5 (ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ GD&ĐT hàng năm).

Năm 2025, khoảng cách giữa nhóm trường top và nhóm trường tư thục lên tới 7-8 điểm, tạo ra sự phân hóa rõ ràng trong toàn ngành.

Chi tiết điểm chuẩn ngành y khoa trong 10 năm 2016-2025:

(Bảng biểu: Hoàng Hồng).