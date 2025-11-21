Vụ tố thực phẩm có "mùi lạ" ở Lâm Đồng: Nữ hiệu trưởng bị cách mọi chức vụ

Ngày 21/11, Ban Thường vụ Đảng uỷ phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng đã xem xét, thi hành kỷ luật đối với bà Nguyễn Thái Quỳnh Nga, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trưng Vương bằng hình thức cách tất cả các chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ 2025-2027.

Cơ quan chức năng xác định, với vai trò Bí thư chi bộ Trường Tiểu học Trưng Vương, bà Nguyễn Thái Quỳnh Nga vi phạm quy chế làm việc của cấp uỷ; vi phạm nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng trong việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, phê bình và tự phê bình, nội bộ cấp ủy mất đoàn kết.

Cùng với đó, bà Nga thiếu kiểm tra, không phát hiện và ngăn chặn kịp thời hành vi vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong phạm vi lĩnh vực chuyên môn được giao. Hậu quả nhà trường đã vi phạm các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong quá trình tổ chức hoạt động bán trú.

Bà Nguyễn Thái Quỳnh Nga, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trưng Vương (Ảnh: Minh Hậu).

Những khuyết điểm, vi phạm nêu trên đã ảnh hưởng đến vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và cá nhân bà Nga; ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành hoạt động của nhà trường; làm giảm uy tín của người đứng đầu trong cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động trong nhà trường và Nhân dân.

Trước đó, ngày 20/11, Ban Thường vụ Đảng uỷ phường Xuân Hương - Đà Lạt đã xem xét, thi hành kỷ luật đối với Chi uỷ chi bộ Trường Tiểu học Trưng Vương bằng hình thức cảnh cáo vì vi phạm quy chế làm việc của cấp uỷ; vi phạm nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng.

Một khẩu phần ăn của học sinh Trường Tiểu học Trưng Vương hồi tháng 9 (Ảnh: Minh Hậu).

Trước đó, như Dân trí thông tin, vào khoảng giữa tháng 9, trên mạng xã hội Facebook, tài khoản có tên “Nguyen Thanh” đăng tải các thông tin về việc một đơn vị nhiều lần cung cấp thực phẩm không đảm bảo chất lượng cho Trường Tiểu học Trưng Vương.

Theo đó, năm học 2024-2025, đơn vị cung cấp giao cho nhà trường 10kg xương heo bốc mùi, có dấu hiệu chuyển qua màu xanh; 35kg bò viên đông lạnh, bốc mùi, không có bao bì, nhãn mác; 60kg thịt heo và sau khi luộc, số thịt này có màu xanh đậm, mùi khác lạ; 50kg thịt bò thái sẵn bị ướt, bốc mùi…

Vụ việc khiến dư luận bức xúc, hàng chục phụ huynh có con đang theo học tại Trường Tiểu học Trưng Vương đã đến trường yêu cầu hiệu trưởng thông tin về vụ việc.

Một góc Trường Tiểu học Trưng Vương (Ảnh: Minh Hậu).

Ngày 17/9, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng, UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt yêu cầu lãnh đạo Trường Tiểu học Trưng Vương báo cáo vụ việc.

Ngày 20/9, ông Đinh Văn Tuấn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, đã ký văn bản, yêu cầu các cơ quan chức năng tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Đồng thời yêu cầu cơ quan chức năng thanh tra, kiểm tra đột xuất về an toàn thực phẩm đối với các bếp ăn tập thể trường học, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Bà Nguyễn Thái Quỳnh Nga, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trưng Vương sau đó bị cơ quan chức năng tạm đình chỉ công tác vì không thực hiện công việc thuộc thẩm quyền theo chức năng, nhiệm vụ được giao.