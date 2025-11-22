6 năng lực của giáo viên hiện đại và sản phẩm đào tạo ra đảm bảo "5 phải"

Ngày 21/11, tỉnh Cà Mau tổ chức tọa đàm “Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, thực trạng và phương hướng”, để triển khai thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

3 điểm nghẽn cơ bản của ngành giáo dục - đào tạo

Tại tọa đàm, Nhà giáo nhân dân (NGND) Thái Văn Long, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau, cho rằng ngành giáo dục tỉnh có 3 điểm nghẽn cơ bản cần tháo gỡ.

Đó là giải quyết tình trạng thiếu giáo viên để đảm bảo đủ ở các cấp, ngành học, bởi đây là nhân tố quyết định chất lượng, trung tâm đổi mới giáo dục trong thời gian tới..

Nhiều nhà giáo, nhà nghiên cứu, cán bộ đã có những chia sẻ tâm huyết với sự phát triển của ngành giáo dục. Trong ảnh là NGND Thái Văn Long, nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau (giữa), phát biểu tại tọa đàm (Ảnh: CTV).

Điểm nghẽn thứ hai theo NGND Thái Văn Long là phải ưu tiên tháo gỡ tình trạng thiếu đồng bộ, cũ kỹ các trang thiết bị phục vụ cho việc dạy học, đặc biệt cho chuyển đổi số, để đáp ứng yêu cầu triển khai công nghệ số trong trường học.

“Hạ tầng mạng internet ngay trong trường phải mạnh để giáo viên, học sinh có thể truy cập tốt nhất phục vụ cho việc dạy và học”, NGND Thái Văn Long lưu ý

Cũng theo NGND Thái Văn Long, điểm nghẽn thứ ba phải thay đổi phương thức trong dạy và học, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, giảm tối đa hồ sơ giấy. Việc này vừa không tốn kém, vừa đảm bảo môi trường và khai thác tối ưu công nghệ số.

Cùng với đó tạo cơ chế quản trị nhà trường, giao nhiệm vụ rõ ràng, tự chủ rõ, đánh giá rõ, trách nhiệm rõ và giải trình rõ về tất cả các hoạt động của mình.

“Cà Mau cần cú hích kép trong giai đoạn tới. Một là đầu tư con người, bởi đây là chìa khóa để mở cánh cửa chuyển đổi số trong quản lý giáo dục và dạy học. Hai là đầu tư cơ sở vật chất, công nghệ để có điều kiện chuyển đổi số trong ngành giáo dục”, nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau nhấn mạnh.

TS Ngô Đức Lưu, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Bạc Liêu, chia sẻ tại tọa đàm (Ảnh: K.C).

TS Ngô Đức Lưu, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Bạc Liêu, nhìn nhận điểm nghẽn đặt ra hiện nay là đội ngũ cán bộ của nhà trường gặp rất nhiều khó khăn. Trước đây, tỉnh có chính sách thu hút nhân tài nhưng qua nhiều năm rồi chưa thu hút được người ngoài tỉnh về công tác, đặc biệt trong lĩnh vực đào tạo.

Ông đề xuất, tỉnh cần có chính sách khuyến khích, động viên cán bộ, giảng viên cũng như những ngành khác đi học tập để nâng cao trình độ về phục vụ cho sự phát triển giáo dục và đào tạo của địa phương.

Năng lực cốt lõi của giáo viên hiện đại và sản phẩm đào tạo ra theo hướng "5 phải"

Tại tọa đàm, PGS.TS Huỳnh Anh Huy, Hiệu trưởng Trường Sư phạm (Đại học Cần Thơ) cho rằng, trước sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số, đội ngũ nhà giáo với vai trò trung tâm của quá trình giáo dục chính là yếu tố quyết định thành công của chuyển đổi số.

“Việc xây dựng đội ngũ giáo viên có đầy đủ năng lực số, kỹ năng sư phạm hiện đại và tư duy đổi mới là nhiệm vụ cấp thiết của ngành giáo dục tỉnh”, PGS.TS Huỳnh Anh Huy nhấn mạnh.

PGS.TS Huỳnh Anh Huy, Hiệu trưởng Trường Sư phạm, Đại học Cần Thơ, trình bày tham luận tại tọa đàm (Ảnh: T.M).

Theo PGS.TS Huỳnh Anh Huy, giáo viên hiện đại cần sở hữu hệ thống năng lực toàn diện, bao gồm năng lực sư phạm, năng lực chuyên môn, năng lực số, năng lực tích hợp, năng lực giao tiếp - hợp tác và năng lực tự học - sáng tạo.

Học sinh hiện nay sinh ra trong môi trường số, tiếp xúc với thiết bị thông minh từ rất sớm, vì vậy giáo viên cần có khả năng dẫn dắt, định hướng và bảo vệ học sinh trước các rủi ro như nghiện thiết bị, tiếp cận nội dung độc hại hoặc bị xâm hại dữ liệu cá nhân.

“Giáo viên cũng cần trang bị cho học sinh những kỹ năng nền tảng của công dân số như phân tích thông tin, tư duy phản biện, hợp tác số, sáng tạo và giải quyết vấn đề trong môi trường công nghệ”, Hiệu trưởng Trường Sư phạm, chia sẻ.

Chia sẻ tại tọa đàm, PGS.TS Nguyễn Hoàng Phương, Giảng viên cao cấp (Học viện chính trị khu vực II) cho rằng một trong những giải pháp là tỉnh cần quan tâm đến thu nhập của thầy, cô giáo. "Họ đã làm tốt rồi và khi an tâm trong cuộc sống sẽ cống hiến, làm tốt hơn nữa", ông nói.

PGS.TS Nguyễn Hoàng Phương gợi mở, trong chương trình đào tạo ở các trường cao đẳng, đại học, tỉnh cần có ngành công nghệ sinh học (thủy sản, nông nghiệp, môi trường, sức khỏe), hướng đến câu chuyện phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; ngành khoa học hàng hải để đáp ứng nguồn nhân lực trong thời gian tới của tỉnh khi cảng biển cần có người vận hành,...

6 năng lực cốt lõi của giáo viên hiện đại theo chia sẻ của diễn giả đến từ Đại học Cần Thơ (Ảnh: Huỳnh Hải).

Chia sẻ thêm về việc đào tạo, TS Phan Văn Đàn, Hiệu trưởng Trường Đại học Bạc Liêu, nhìn nhận hệ thống đào tạo nhân lực của tỉnh vẫn tồn tại hạn chế, chưa theo kịp với sự phát triển như: Quy mô đào tạo còn nhỏ, thiếu các ngành đào tạo mới so với các trường khác; chương trình đào tạo chậm cập nhật công nghệ số; thiếu giảng viên trình độ cao (TS, PGS, GS); liên kết giữa nhà trường - doanh nghiệp - chính quyền chưa phát huy lợi thế các bên liên quan; sinh viên thiếu kỹ năng mềm, kỹ năng số, ngoại ngữ.

Theo TS Đàn, để đáp ứng nguồn nhân lực phục vụ những lĩnh vực mũi nhọn, tỉnh định hướng phát triển các ngành như: Công nghệ chế biến thủy sản; Công nghệ sinh học thủy sản; Năng lượng tái tạo; Quản trị du lịch thông minh; Quản trị nhà hàng, khách sạn; Logictics cảng biển và quản lý chuỗi cung ứng; Chuyển đổi số nông nghiệp.

Để mở các ngành trên, theo TS Đàn, một trong những giải pháp là làm sao thu hút giảng viên có trình độ cao (TS, PGS, GS), có kinh nghiệm quốc tế.

Hiệu trưởng Trường Đại học Bạc Liêu cũng kiến nghị tỉnh xây dựng chính sách hỗ trợ (học phí, học bổng cho sinh viên theo ngành tỉnh thiếu nhân lực; giảng viên đăng bài báo quốc tế để hướng đến việc phong hàm PGS, GS) và đặt hàng đào tạo nhân lực chất lượng cao.

TS Phan Văn Đàn nhấn mạnh rằng, việc đổi mới giáo dục, tạo đột phá nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh, sản phẩm đào tạo ra cần được đảm bảo theo hướng “5 phải” (5P).

Đó là phải có tay nghề cao, am hiểu kỹ thuật hiện đại, tư duy đổi mới sáng tạo; phải thành thạo công nghệ, ngoại ngữ, kỹ năng số; phải có khả năng nghiên cứu - ứng dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn sản xuất kinh doanh; phải có tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động cao; phải có khả năng hội nhập và làm việc trong môi trường năng động.