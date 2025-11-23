Nữ sinh vùng Phú Yên cũ: “Bố mẹ em bơi qua nhà hàng xóm rồi mất liên lạc"

Đêm 22/11, vừa bước ra khỏi quán ốc vỉa hè nơi làm thêm, Võ Cẩm Đoan, sinh viên năm nhất ngành Marketing, Trường Đại học Công thương TPHCM, lại bấm điện thoại gọi cho bố mẹ ở quê.

Nhưng cũng như hàng trăm cuộc điện thoại em gọi những ngày qua, số của bố mẹ báo không liên lạc được.

Doan đánh dấu nhà mình trong tấm hình quê hương chìm trong nước lũ được chia sẻ trên mạng xã hội (Ảnh: NVCC).

Quê Doan ở thôn Mỹ Thành, xã Phú Hoà 1, tỉnh Đắk Lắk (Phú Yên cũ). Cuộc gọi cuối cùng Doan gọi được cho bố mẹ vào lúc 8h02 sáng 19/11. Khi đó, bố mẹ leo lên trên cao, nói vội: “Nước ngập hơn nửa nhà rồi con ơi, bố mẹ phải bơi sang nhà hàng xóm để trú đây”.

Và từ cuộc gọi đó đến nay đã bước sang ngày thứ 5, cô nữ sinh không gọi được cho gia đình, không biết tình hình của bố mẹ ra sao.

“Cảm giác bất an và bất lực vô cùng”, đứa con vùng lũ xa nhà nghẹn ngào.

Doan chia sẻ, gia đình khó khăn, nhà em vẫn sống trong căn nhà cấp 4 cũ từ đời ông bà để lại. Căn nhà cấp 4 từng bị tốc mái vì bão số 13. Giữa trận lũ kinh hoàng này, cô gái không khỏi lo lắng khi nghe tin cơn bão số 15 lại chuẩn bị ập tới.

Doan đưa một bức ảnh chụp quê nhà đang chìm trong lũ được đăng trên một diễn đàn đồng hương và đánh dấu nhà mình - nước ngập ngang mái.

Biết hoàn cảnh gia đình khó khăn, mới vào năm nhất, Doan đã sớm đi làm thêm để kiếm tiền trang trải cho việc ăn học để đỡ phần nào gánh nặng cho bố mẹ.

Buổi tối, sau giờ học Doan phụ bán quán ốc vỉa hè với mức lương 25.000 đồng/giờ. Buổi sáng, trước giờ vào học, cô làm ở quán mì trộn gần trường được trả 23.000 đồng/giờ. Hơn 40 tiếng làm thêm mỗi tháng, cô nữ sinh năm nhất kiếm được 1,2 triệu đồng.

Còn Nương, cũng là sinh viên Trường Đại học Công thương TPHCM, có việc gia đình về quê ở xã Hoà An, Đắk Lắk (Phú Yên cũ) vào ngày 18/11 thì gặp lũ.

Mắc kẹt trong lũ ở quê, Nương cho biết em về đến nhà vào sáng thứ 3 (18/11), trời mưa khá lớn. Đến sáng 19/11, khu vực em ở bị cúp điện, em và gia đình nghe tin báo xả lũ. Lúc đầu nước lên khá chậm nhưng đến tầm 14h nước đổ về và ngập nhanh, càng về đêm nước càng lên.

Nhà Nương đã kê đồ đạc lên cao nhưng vẫn bị ngập hết, bàn ghế và đồ dùng ngâm trong nước. Những ngày qua, Nương và bố mẹ ở trên lầu 2, nấu cơm bằng lò than. May mắn gia đình có sẵn gạo và ít thực phẩm nên còn xoay xở được.

Bức ảnh Nương chụp từ trên lầu hình ảnh bàn ghế, đồ dùng trong nhà bị chìm trong nước (Ảnh: NVCC).

Cô nữ sinh chia sẻ đến sáng sớm ngày 22/11, khu vực nhà em rút nước. Lúc này, nhiều đoàn xe cứu trợ tiếp cận được khu vực, đưa nhu yếu phẩm đến hỗ trợ bà con. Hiện tại chưa có điện và sóng yếu nên người dân khó khăn trong liên lạc với người thân.

Ông Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông, Trường Đại học Công thương TPHCM, cho biết những ngày qua, họ tiếp nhận nhiều tâm sự, lo lắng của sinh viên có gia đình ở vùng lũ Phú Yên, Bình Định, Bình Thuận cũ. Nhiều sinh viên rơi vào cảnh vừa nói chuyện được với bố mẹ thì chỉ vài tiếng sau đã mất liên lạc, không nắm được tình hình ở quê của bố mẹ thế nào.

Ngay ở trung tâm của ông, có trường hợp một nhân viên nhiều ngày không liên lạc được với gia đình chị gái ở Khánh Hoà. Đến sáng 22/11, chị em oà khóc khi gọi được cho nhau. Đồ dùng, tài sản trong gia đình chị gần như trôi hết theo dòng nước lũ.

Ông Sơn cho hay, trước tình hình của lũ lụt, Trường Đại học Công thương TPHCM quyết định khởi động sớm hơn chương trình hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn năm 2026, dự kiến bắt đầu từ tháng 12 tới. Năm nay, chương trình tập trung hỗ trợ học sinh, sinh viên vùng thiệt hại do mưa lũ.

Nhiều trường đại học khác trên địa bàn TPHCM cũng vào cuộc sớm hỗ trợ sinh viên vùng lũ cũng như tổ chức hỗ trợ, quyên góp hướng về đồng bào bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.

Cảnh ngập lụt ở phường Phú Yên, Đắk Lắk - nhiều ngôi nhà bị nước nhấn chìm đến tận mái (Ảnh: Nam Anh).

Đại học Kinh tế TPHCM thông báo sẽ mở rộng chương trình hỗ trợ sinh viên vùng bão, lũ đã ban hành hồi tháng 10 với sinh viên có hộ khẩu thường trú ở Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng.

Các em sẽ được giảm 10% học phí kỳ cuối năm 2025, cấn trừ vào học kỳ đầu năm 2026. Hạn chót đóng học phí được kéo dài thêm 2,5 tháng, đến ngày 26/1/2026. Với sinh viên đã tốt nghiệp, khoản hỗ trợ được chuyển thẳng vào tài khoản cá nhân các em.