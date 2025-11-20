Thầy giáo cấm phụ huynh tặng phong bì dịp 20/11

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện bài viết về đoạn tin nhắn của thầy giáo nhắn gửi phụ huynh nhân dịp 20/11, thu hút gần 400.000 lượt xem.

Chị V., chủ nhân bài viết, cho hay đây là thầy chủ nhiệm lớp 7 mà con chị đang theo học, hiện công tác tại một trường ở tỉnh Quảng Ninh.

Đoạn tin nhắn về phong bì ngày 20/11 của thầy giáo khiến dư luận ngưỡng mộ (Ảnh: TikTok nhân vật).

Trong đoạn tin nhắn gửi lúc 20h26 ngày 18/11, thầy của con chị V. gửi đến học sinh với nội dung: “Thông báo tới các phụ huynh, năm nay, các phụ huynh không được cho con mình cầm phong bì gửi tới giáo viên chủ nhiệm 7B, vì gia đình các em còn khó khăn. Nếu phụ huynh nào cố tình cho con mình gửi phong bì tới thầy giáo chủ nhiệm, thầy sẽ đánh vào hạnh kiểm các em cuối năm. Xin trân trọng cảm ơn quý phụ huynh ạ”.

Nhận tin nhắn này, chị V. không khỏi bất ngờ và ngưỡng mộ trước sự chính trực của thầy giáo.

“Lễ 20/11 là ngày tri ân thầy, cô giáo nên tôi cũng muốn thể hiện sự biết ơn đến những “người lái đò”. Đó là lí do tôi chia sẻ đoạn tin nhắn này đến cộng đồng mạng”, chị nói.

Chị V. cho hay dịp 20/11 năm ngoái, giáo viên chủ nhiệm này đã gửi trả lại phong bì mà phụ huynh gửi tặng. Dịp lễ năm nay, thầy đã cẩn thận chủ động nhắn tin nhắc nhở trước đến phụ huynh.

Bên dưới bài viết mà chị V. đăng tải, không ít phụ huynh cũng bày tỏ sự xúc động trước hành động của thầy giáo nói trên.

Chị Nguyễn Thị Thanh, 42 tuổi, có con học lớp 7 một trường THCS ở phường Hoàng Liệt, Hà Nội, cho biết dịp 20/11, chị và con luôn chuẩn bị món quà nhỏ tri ân thầy cô của con. Những năm gần đây, chị thường tặng món quà tượng trưng và kèm phong bì gửi tặng thầy cô như một lời cảm ơn cũng như để giáo viên có thể chủ động mua sắm theo nhu cầu của mình.

Theo chị Thanh, việc này phù hợp cho cả người tặng lẫn người nhận. Bản thân chị thấy thoải mái và hạnh phúc khi có thể gửi cảm ơn, một chút lòng của mình đến với thầy cô của con.

Thế nhưng mới đây, chị vô cùng bất ngờ khi con gái chị cầm một bao thư về đưa lại cho mẹ. Cô giáo dạy văn của con nhận thiệp chúc mừng nhưng cô từ chối nhận phong bì và nhờ con gửi lại cho mẹ cùng lời cảm ơn phụ huynh. Chị Thanh vừa bất ngờ và có phần xúc động khi nhận lại chiếc bì thư mình chuẩn bị.

“Với tôi, việc học sinh, phụ huynh tặng quà cho giáo viên dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo là một nét đẹp, thể hiện được tình cảm, sự kết nối thầy trò, gia đình và giáo viên. Tôi vui khi được tặng quà cho giáo viên và cũng tôn trọng khi thầy cô nhận hoặc không nhận”, chị Thanh nói.

Chị Thanh cho rằng cô giáo từ chối nhận quà đó có thể là quan điểm sống, là lựa chọn của cô và chị quý trọng điều đó.

“Tôi trân trọng cả giáo viên đón nhận những món quà của phụ huynh, học sinh vì đây là một trong những cách thể hiện tình cảm. Miễn là món quà không mang theo áp lực hay kỳ vọng cho cả người tặng lẫn người nhận”, chị chia sẻ.

Trong những ngày qua, trường hợp giáo viên xin gửi lại phong bì cũng được nhiều phụ huynh chia sẻ. Với nhiều giáo viên, không nhận quà tặng của phụ huynh xuất phát từ việc không muốn ngày lễ của mình trở thành gánh nặng với nhiều gia đình. Có người từ chối quà vì muốn giữ cho mình sự thoải mái, thanh thản với công việc mình lựa chọn hoặc do những nguyên tắc cá nhân đặt ra.