Nhiều trường đại học cấp tốc "tiếp sức" sinh viên, đồng bào vùng bão lũ

Trong những ngày qua, mưa bão và ngập lụt diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương ở miền Trung, gây thiệt hại nặng nề cho người dân.

Trước tình hình đó, nhiều trường đại học đã khẩn trương triển khai các hoạt động hỗ trợ, nhằm kịp thời đồng hành cùng sinh viên, người dân vượt qua giai đoạn khó khăn.

Sinh viên tại TPHCM tiếp nhận vật phẩm ủng hộ đồng bào vùng lũ (Ảnh: Khoa học Tự nhiên).

Ngay khi nắm bắt thông tin về thiên tai, Trường Đại học Luật TPHCM đã gửi lời thăm hỏi và động viên đến toàn thể sinh viên cùng gia đình đang chịu ảnh hưởng.

Nhà trường đề nghị sinh viên có gia đình thuộc vùng bị tác động khẩn trương cung cấp thông tin theo đường link được thông báo để trường thống kê và có phương án hỗ trợ kịp thời.

Bên cạnh đó, bạn bè và giảng viên nếu nắm được những trường hợp khó khăn cũng được khuyến khích chủ động báo tin để trường tổng hợp.

Tương tự, Trường Đại học Sài Gòn cũng đang gấp rút thực hiện khảo sát thống kê. Nhà trường xác định đây là cơ sở quan trọng để xem xét các chính sách hỗ trợ.

Sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn do ảnh hưởng của mưa lũ kéo dài được đề nghị cung cấp thông tin chính xác, cụ thể trong thời gian sớm nhất.

Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng thông báo chính sách hỗ trợ cho sinh viên có gia đình bị thiệt hại trong các đợt bão, lũ năm 2025.

Theo đó, đối tượng được hỗ trợ là sinh viên hệ chính quy (đang học tập trong học kỳ I năm học 2025-2026), có hộ khẩu thường trú tại vùng ảnh hưởng nặng nề của bão lũ và gia đình bị thiệt hại về người hoặc tài sản. Mức hỗ trợ sẽ căn cứ theo tình hình thực tế và nguồn kinh phí của nhà trường.

Không chỉ hỗ trợ sinh viên trong trường, tinh thần tương thân tương ái còn được lan tỏa rộng rãi đến cộng đồng. Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TPHCM đã khẩn cấp tổ chức "Điểm tiếp nhận cứu trợ" chuyển hàng hóa đến đồng bào miền Trung.

Sinh viên tiếp nhận, phân loại, đóng gói vật phẩm để thuận tiện chuyển tới vùng khó khăn (Ảnh: Khoa học Tự nhiên).

Các vật phẩm kêu gọi quyên góp bao gồm: Quần áo mới hoặc cũ, nhu yếu phẩm như mì gói, đồ hộp, gạo, nước uống, chăn mền, áo mưa...

Đại diện các trường nhắn nhủ mong các em sinh viên và gia đình luôn bình an, giữ gìn sức khỏe và tuân thủ các khuyến cáo an toàn trong mùa mưa bão.

Nhằm hỗ trợ người dân trên địa bàn tỉnh khắc phục hậu quả sau mưa lũ, Trường Đại học Khánh Hòa triển khai nhiều hoạt động cụ thể.

Từ ngày 22 đến 29/11, nhà trường tạm dừng hoạt động đào tạo để viên chức, người lao động và sinh viên chủ động khắc phục hậu quả mưa lũ tại gia đình và địa phương hoặc tham gia các hoạt động tình nguyện hỗ trợ tại các địa bàn bị ảnh hưởng theo phân công của nhà trường.

Giảng viên, sinh viên Trường Đại học Khánh Hòa hỗ trợ các đơn vị dọn dẹp sau khi nước rút (Ảnh: Khánh Hoà).

Cùng với đó, trường triển khai hỗ trợ chỗ ở tạm cho người dân tại 2 cơ sở của trường. Các đoàn tình nguyện do trường thành lập tham gia hỗ trợ các trường học khác bị ngập lụt, thiệt hại trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, trường cũng trích quỹ, đồng thời, Công đoàn trường vận động toàn thể viên chức, người lao động và sinh viên quyên góp nhu yếu phẩm, vật dụng thiết yếu để hỗ trợ người dân sau lũ.