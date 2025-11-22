Từ “ông bố sinh viên” bất đắc dĩ đến thủ khoa tốt nghiệp

Thủ khoa Sư phạm từng bỏ Ngoại thương làm thuê kiếm sống

Tháng 11 năm ngoái, Nguyễn Phúc Sơn tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 (ĐH) với tấm bằng xuất sắc. Với điểm trung bình toàn khóa 3.81/4.0, điểm rèn luyện 93/100, Sơn là thủ khoa đầu ra của trường, hoàn thành chương trình sớm một năm so với các bạn đồng trang lứa.

Sơn còn là tác giả của hai bài báo khoa học được Hội đồng Giáo sư Nhà nước tính điểm, là chủ nhiệm 2 đề tài nghiên cứu cấp trường, đồng tác giả báo cáo tại Hội thảo quốc tế VietTESOL 2024; đạt giải Nhì toàn quốc cuộc thi “Thầy cô trong mắt em”.

Nguyễn Phúc Sơn tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 với tấm bằng xuất sắc (Ảnh: NVCC).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Sơn cho hay, để đi đến ngày hôm nay, với em đó là hành trình dài với muôn vàn khó khăn và thử thách.

Sơn là con thứ hai trong gia đình có ba chị em. Khi cậu bé mới hai tuổi, bố mẹ ly hôn, mẹ một mình vất vả mưu sinh để nuôi con. Từ nhỏ, cả ba chị em lớn lên trong sự chăm nom và yêu thương của bà ngoại.

Biến cố bất ngờ xảy đến khi Sơn đang học lớp 11. Sau khi sinh con ngoài ý muốn được hơn hai tuần, chị gái đầu của Sơn bỏ đi, để lại đứa bé đỏ hỏn cho bà ngoại chăm sóc. Sức khỏe bà yếu nên Sơn – cậu học sinh lớp 11 - vừa học bài, vừa bế cháu trên tay ru ngủ.

Trong ký ức của Sơn, có lẽ điều nhớ nhất cho đến tận bây giờ là tấm giấy chứng nhận hộ nghèo gắn với gia đình suốt 12 năm đi học.

Dù thiếu thốn nhưng Sơn đặc biệt yêu thích tiếng Anh. Không có điều kiện mua sách, cậu thường mượn bạn những cuốn sách cũ để tự học, ghi chép từng từ vựng và mẫu câu.

Nhờ sự kiên trì đó, Sơn liên tục đạt thành tích tốt và nhiều lần được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi, đem về nhiều giải thưởng cho trường.

Sơn từng đạt nhiều giải thưởng học sinh giỏi từ hồi phổ thông (Ảnh: NVCC).

Năm 2019, Sơn trúng tuyển ngành Kinh tế đối ngoại, Trường ĐH Ngoại thương cơ sở 2 tại TPHCM.

“Em cũng đỗ chương trình liên kết 2+ 2 của trường với Đài Loan (Trung Quốc) ngành Kinh doanh và Thương mại Quốc tế. Em may mắn được tài trợ toàn bộ học phí ở Việt Nam do thành tích học tập tốt nên em quyết định nhập học chương trình liên kết với tham vọng sẽ xin được học bổng lúc chuyển tiếp du học", Sơn nhớ lại.

Số phận nghiệt ngã chưa dừng lại, khi học đại học được 2 tháng, ngoại của Sơn mất đúng mùng 1 Tết Dương lịch năm 2020. Ngoại mất, mẹ đau ốm liên miên, em gái vào giai đoạn nước rút ôn thi đại học, chàng trai quyết định gác lại việc học để về đi làm.

Biến cố buộc Sơn phải tạm gác giấc mơ đại học, trở về quê, gánh vác trọng trách gia đình. Em làm thuê đủ nghề, từ Hà Nội đến quê nhà, từng đồng lương chắt chiu đều dành cho mẹ và cháu nhỏ như vẫn không đủ.

Nghĩ làm chân tay mãi không phải cách hay, Sơn quyết định làm giấy tờ đi lao động ở nước ngoài. Tuy vậy, sau khi giấy tờ hồ sơ hoàn tất thì dịch Covid-19 bùng lên. Lúc ấy, Sơn vô tình đọc thấy bài tuyển sinh của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 có sử dụng xét kết quả học tập ở cấp THPT và chính sách miễn học phí.

Với điểm trung bình chung cấp 3 đứng đầu lớp, trong top đầu của toàn trường, Sơn trúng tuyển vào Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 và quyết định vay ngân hàng để đi học lại.

Vào đại học, Sơn bất đắc dĩ vừa phải "làm mẹ, làm bố" nhưng em vẫn đạt kết quả học tập xuất sắc (Ảnh: NVCC).

Vừa làm sinh viên, vừa chăm con trẻ, có ngày chỉ ngủ 2 tiếng

Ngày nhập học, Sơn đối mặt với quyết định khó khăn: Để cháu lại ở quê hay mang theo? Cuối cùng, chàng trai quyết định đưa cháu ra Vĩnh Phúc (cũ) để vừa học vừa chăm sóc.

Năm 2021, Sơn – lúc đó 20 tuổi – cùng cháu trai 4 tuổi rời quê, bắt đầu hành trình mới với vô vàn lo toan: Vừa là sinh viên, vừa "làm bố, làm mẹ".

Ngay từ những ngày đầu nhập học, Sơn đặt mục tiêu phải ra trường nhanh nhất có thể để giảm bớt gánh nặng chi phí. Để tốt nghiệp sớm, có những kỳ Sơn đăng ký tới 14-15 môn, học liên tục từ thứ 2 đến chủ nhật.

Sơn còn tham gia nghiên cứu khoa học. Đề tài "Ứng dụng phần mềm đánh giá bài viết tự động Write & Improve để nâng cao kỹ năng viết tiếng Anh cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn" một mình Sơn thực hiện. Kết quả, đề tài đã giúp anh chinh phục giải Nhất cấp Khoa, giải Nhất cấp Trường, và đoạt giải Khuyến khích cấp Bộ.

Việc học tập sao cho đạt kết quả xuất sắc với một sinh viên bình thường vốn đã khó khăn. Với Sơn, vừa học, vừa làm thêm, cộng với việc chăm cháu, nam sinh phải nỗ lực gấp bội so với các bạn cùng khóa.

Việc học tập để đạt kết quả xuất sắc với sinh viên bình thường vốn dĩ đã khó khăn (Ảnh: NVCC).

“Có hôm em chở cháu đến nhà phụ huynh, có hôm bạn bè có ai rảnh thì em sẽ gửi cho bạn trông cháu hộ. Khoảng 22h em về nhà, tắm rửa và tiếp tục dạy online cho các bạn học sinh lớp 12. Có đợt em còn dạy tiếng Anh cho du học sinh Hàn Quốc đến 3h.

Quãng thời gian đó áp lực vô cùng. Ngày nào em cũng mong kiếm được thật nhiều tiền để nuôi cháu và gửi cho mẹ trả nợ. Mỗi ngày em ngủ nhiều nhất được khoảng 4 tiếng, ít thì khoảng 2-3 tiếng”, Sơn tâm sự.

Chia sẻ về những ngày bất đắc dĩ phải chăm trẻ con, Sơn cho hay, hồi ở quê, việc thay bỉm hoặc bế cháu ngủ là làm theo bà. Sau này cháu lớn hơn, bà chăm em ra sao, em nuôi dưỡng cháu như vậy.

“Tuy nhiên, với một cậu trai mới 20 tuổi, cả tuổi thơ chẳng có một ký ức nào về người cha hay tình phụ tử mà phải làm hết những việc của cả cha và mẹ, với em thực sự rất khó khăn. Khó khăn không hẳn vì không đủ điều kiện tài chính lo cho cháu mà bởi việc dạy dỗ một đứa trẻ rất nan giải.

Cả quãng thời gian sinh viên, cháu hay ngủ muộn vì em phải làm việc rất khuya. Cháu được học tiền tiểu học với cô, rảnh thời gian nào, em kèm cặp thêm nên cháu rất ngoan”, Sơn cho biết.

Sơn và các bạn trong ngày lễ tốt nghiệp (Ảnh: NVCC).

Chia sẻ về lý do vì sao không để cháu trai ở quê cho mẹ nuôi, Sơn cho hay, em gái mình ở ký túc xá của trường, không tiện chăm thêm cháu trai và ở nội thành nên việc cho cháu đi học được là điều không thể.

Mẹ em đau ốm liên miên, để một người già chăm đứa trẻ con 4 tuổi Sơn không yên tâm. Đấy là lý do em phải đưa cháu ra theo.

Ngay sau khi tốt nghiệp, Sơn nhận được nhiều lời mời làm việc hấp dẫn từ các trường học tại Hà Nội. Thay vì chọn ở lại thành phố với mức thu nhập ổn định, anh lại quyết định trở về vùng nông thôn để bắt đầu hành trình gieo chữ.

Tự nhận hiện tại mình chưa có thành tựu gì nhưng với Sơn, có lẽ được chia tay “người bạn” giấy chứng nhận hộ nghèo và sau này là cận nghèo, có lẽ đó là bước ngoặt thay đổi cả cuộc đời

“Tôi đã từng trải qua tuổi thơ thiếu thốn, từng khao khát được học ngoại ngữ mà không có điều kiện. Vì thế, tôi muốn về dạy ở nông thôn, để các em học sinh nơi đây có thêm cơ hội tiếp cận tiếng Anh, nuôi dưỡng ước mơ và tự tin vươn ra thế giới”, Sơn nói.