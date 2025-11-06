Hành trình từ lớp học không khoảng cách đến Top 10 thương hiệu mạnh nhất Việt Nam

Theo báo cáo mới nhất của Brand Finance - tổ chức định giá thương hiệu uy tín toàn cầu, Hệ thống Giáo dục Vinschool đã có mặt trong Top 10 thương hiệu mạnh nhất Việt Nam năm 2025. Đây là danh sách vốn thường ghi nhận sự góp mặt của các doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng và công nghệ.

Với điểm sức mạnh thương hiệu (BSI) đạt 88,4/100, Vinschool trở thành một trong số ít thương hiệu giáo dục được đánh giá cao về uy tín và giá trị thương hiệu trên thị trường.

Từ ngôi trường mầm non đầu tiên thành lập năm 2013, hành trình 12 năm vươn tầm với triết lý “lấy học sinh làm trung tâm” đã giúp Vinschool xây dựng thương hiệu giáo dục được xã hội ghi nhận, góp mặt trong bảng xếp hạng của Brand Finance năm nay.

Ngày 5/9/2014, lễ khai giảng đầu tiên của Trường Phổ thông Liên cấp Vinschool diễn ra, đánh dấu sự ra đời một mô hình giáo dục liên cấp ngoài công lập: tuân thủ nghiêm ngặt các chuẩn quốc tế, của người Việt và dành cho học sinh Việt. Đỗ Anh Minh (SN 2008) cũng có mặt trong ngày hôm ấy, với tư cách là học sinh lớp 1.

Minh giờ đã học lớp 12, nằm trong nhóm học sinh tinh hoa của Vinschool. Dù có nhiều lựa chọn khi chuyển cấp, Minh chia sẻ: “Em đã thân thuộc với nơi này đến mức không thể tưởng tượng được việc sẽ đi học ở một ngôi trường khác”.

Từ lớp 1 đến nay, Minh luôn là học sinh xuất sắc. Kết thúc tiểu học và THCS, Minh đều đạt điểm tuyệt đối môn toán và môn khoa học trong kỳ kiểm tra đánh giá năng lực Check-point theo chương trình Cambridge.

Tại kỳ thi lấy chứng chỉ giáo dục trung học phổ thông quốc tế (IGCSE) diễn ra tháng 6 năm ngoái, Minh đạt điểm A*A* môn khoa học, điểm A môn toán và điểm A môn nghiên cứu kinh doanh.

Tháng 3 năm nay, Minh giành giải nhất học sinh giỏi lịch sử cấp cụm Hai Bà Trưng - Hoàn Kiếm, đồng thời giành giải nhì Đường lên đỉnh Olympia - tuần 3 tháng 3 quý III năm thứ 25.

Sự kết hợp giữa thành tích xuất sắc trong kỳ thi Cambridge và thành tích học sinh giỏi môn lịch sử của Đỗ Anh Minh phần nào thể hiện định hướng giáo dục mà Vinschool kiên định theo đuổi suốt 12 năm qua: nuôi dưỡng một thế hệ trẻ vừa có năng lực hội nhập quốc tế, vừa am hiểu và tự hào về tri thức, văn hóa Việt Nam.

Năm học 2024-2025, có đến gần 80% học sinh khối 12 của Vinschool không chọn du học mà nhập học các trường đại học trong nước. Trong đó, hơn 60% số này đỗ vào các trường công lập top đầu như Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Ngoại thương, Đại học Kinh tế Quốc dân, Học viện Ngoại giao, Đại học Quốc gia, Đại học Y Dược, Đại học Luật… Số còn lại trúng tuyển các đại học quốc tế như VinUni, Fulbright, RMIT, British University Vietnam.

Dù phần lớn học sinh Vinschool không dùng điểm thi tốt nghiệp để xét tuyển đại học, số điểm 9-10 của trường trong kỳ thi này vẫn lên đến gần 400 trong tổng số 1.307 em dự thi. Cùng lúc đó, những học sinh của Vinschool vẫn liên tiếp lọt vào danh sách top đầu thế giới, top đầu Việt Nam môn ESL và toán kỳ thi IGCSE.

Những con số nói trên phản ánh thực tế ngược với định kiến lâu nay, rằng: học theo chuẩn quốc tế vẫn có thể đáp ứng tốt các kỳ thi trong nước, trở thành một công dân toàn cầu không đồng nghĩa với đánh mất nguồn gốc và dùng tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai không có nghĩa là yếu kém tiếng Việt.

Nếu như lớp học truyền thống thiết kế một bục giảng để giáo viên có vị trí lý tưởng về mặt vật lý nhằm giúp học sinh nhìn rõ thầy cô của mình, thì ở ngôi trường này, giáo viên cần di chuyển xuống dưới để có thể nhìn học sinh được rõ hơn. Thiết kế lớp học này là một phần trong số trăm mắt xích nhỏ liên kết với nhau chặt chẽ để cấu thành nên hệ sinh thái giáo dục phục vụ cho triết lý “Lấy học sinh làm trung tâm”.

Ông Nguyễn Trung Dũng, Giám đốc Chương trình và Đảm bảo Chất lượng Giáo dục của Vinschool cho biết, lấy học sinh làm trung tâm là một khái niệm quen thuộc, phổ biến, nhưng để vượt qua lớp vỏ hình thức khẩu hiệu để đi vào thực chất hành động là điều không dễ làm.

Tại Vinschool, giáo viên không dạy theo sách giáo khoa mà dạy theo chuẩn đầu ra (hay còn gọi là dạy học phát triển năng lực) - tức là hướng đến việc giúp mỗi học sinh đạt được những năng lực, phẩm chất cụ thể được xác định rõ cho từng môn học và cấp học. Sách giáo khoa chỉ là một trong nhiều tài liệu học tập được sử dụng.

Cách tiếp cận này cụ thể hóa triết lý “lấy học sinh làm trung tâm”. Thay vì dạy cùng một nội dung cho tất cả, giáo viên thiết kế hoạt động học tập phù hợp với tốc độ và phong cách học riêng của từng học sinh, giúp các em không chỉ đạt chuẩn đầu ra mà còn phát huy tối đa tiềm năng cá nhân của mình.

Để hiện thực hóa mô hình này, Vinschool đã xây dựng chương trình tích hợp giữa chuẩn đầu ra của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và các chuẩn đầu ra quốc tế. Chương trình không chỉ đảm bảo tính tương thích với yêu cầu quốc gia, mà còn giúp học sinh phát triển năng lực tự học, tư duy phản biện, kỹ năng giải quyết vấn đề và những phẩm chất cần thiết của công dân trong kỷ nguyên số.

Ông Nguyễn Trung Dũng cho biết, trường dành nhiều tâm huyết để tích hợp với chương trình quốc tế Cambridge cho 4 môn toán, khoa học, công nghệ thông tin, tiếng Anh. Trong đó, thay vì học toán kỹ thuật - tức học thuộc các công thức toán học rồi áp dụng vào bài làm như cách truyền thống, học sinh Vinschool học cách tư duy - tức tìm các cách thức khác nhau để giải quyết một vấn đề toán học qua quá trình thử - sai.

Tương tự, với môn khoa học, học sinh Vinschool học cách tư duy, cách làm việc như một nhà khoa học. Các em được hướng dẫn để đặt câu hỏi khám phá về thế giới tự nhiên, từ đó áp dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học phù hợp với lứa tuổi để tìm ra câu trả lời, thay vì chỉ học thuộc lý thuyết để giải bài tập.

Công phu nhất là việc thiết kế chương trình tiếng Việt và ngữ văn, làm thế nào để dạy học sinh học tiếng Việt và ngữ văn - tức học bằng tiếng Việt - nhưng phải đáp ứng chuẩn đầu ra về tư duy ngôn ngữ theo chuẩn quốc tế. Đó là bài toán chưa từng có lời giải trước đó.

“Chúng tôi mất rất nhiều thời gian để thiết kế chương trình tiếng Việt, ngữ văn nhưng đó là một cuộc đầu tư xứng đáng. Vinschool không chỉ tự hào vì tiên phong dạy ESL, dạy AI cho học sinh từ 5 tuổi mà còn tự hào vì có đặc sản là cách dạy văn - học văn khác biệt nhất từ trước đến nay”, bà Phạm Thị Hiền - Điều phối môn ngữ Văn tại Vinschool nói.

Không còn bó buộc trong văn bản sách giáo khoa, học sinh Vinschool được phát triển năng lực ngôn ngữ thông qua tiếp xúc với kho ngữ liệu cân bằng giữa văn bản văn học với văn bản thông tin và đa dạng về thể loại. Các em đọc truyện ngắn, thơ, tản văn, bài bình luận, phóng sự, infographic (đồ hoạ thông tin), phụ đề phim, kịch bản sân khấu, podcast, diễn thuyết… - tức mọi dạng văn bản, sản phẩm ngôn từ có chức năng biểu đạt và thẩm mỹ.

Từ những ngữ liệu phong phú đó, học sinh được rèn luyện khả năng cảm thụ ngôn ngữ, phát triển tư duy logic và biết vận dụng ngôn từ như một phương tiện biểu đạt hiệu quả trong học tập cũng như trong đời sống.

Đó cũng là chuẩn đầu ra của môn ngữ văn mà trường thực hiện, phục vụ triết lý giáo dục xuyên suốt: Lấy học sinh làm trung tâm.

Tại Vinschool, việc dạy học không bắt đầu từ giáo án mẫu, mà từ năng lực tiếp nhận kiến thức của từng học sinh trong lớp. Vì thế, suốt 10 năm giảng dạy, cô Vũ Thị Lan Phương - Tổ trưởng khối 1, Trường Tiểu học Vinschool The Harmony - chưa từng dùng lại giáo án cũ. “Mỗi học sinh có một nền tảng và tốc độ tiếp thu khác nhau, nên giáo án cũ, dù chỉn chu đến đâu, cũng không còn phù hợp”, cô chia sẻ.

Cách tiếp cận lấy học sinh làm trung tâm khiến giáo viên ở Vinschool phải làm việc với cường độ cao hơn so với mô hình truyền thống. Nhưng khi được hỏi có muốn quay lại cách dạy cũ không, cô Lan Phương nói: “Không. Viết lại giáo án mỗi năm và phải phản hồi cá nhân hóa trong từng bài kiểm tra khiến tôi làm nghề có chiều sâu hơn và hạnh phúc hơn khi nhìn thấy học sinh tiến bộ”.

Một điểm khác biệt quan trọng ở Vinschool là giáo viên không chỉ chấm điểm mà còn thực hành đánh giá nhằm hỗ trợ sự tiến bộ của học sinh. Đặc biệt, họ không được phép sử dụng lời nhận xét trùng lặp cho bài kiểm tra của các em. Trước mỗi nhận xét, thầy cô luôn tự đặt câu hỏi: “Phản hồi này có giúp học sinh hiểu mình đang ở đâu và cần bước tiếp thế nào hay không”.

Với môn Tiếng Việt lớp 1 - giai đoạn học sinh bắt đầu hình thành năng lực đọc hiểu nền tảng, cô Lan Phương thường phải chia lớp thành ba nhóm: đã biết đọc - đang nhận diện chữ - chậm tiếp cận ngôn ngữ. Tuy nhiên, cô khẳng định: “Khó nhất không phải là thiết kế ba hoạt động khác nhau, mà là giữ cho nhóm chậm không cảm thấy mình yếu kém. Các con nhóm 3 thường rất ít, một lớp đôi khi chỉ có 2-3 bạn thôi. Nhược điểm phổ biến là nói ngọng. Khi con đọc sai, phản ứng thông thường của các bạn khác là cười ồ lên. Lúc này, con rất dễ rơi vào cảm giác tồi tệ, xấu hổ nếu giáo viên không kịp thời động viên, khích lệ”.

Không chỉ trong môn tiếng Việt, môn tiếng Anh tại Vinschool cũng được tổ chức theo mô hình tách lớp theo mức độ thành thạo ngôn ngữ (moving class). Đến tiết tiếng Anh, học sinh không học cố định theo lớp chủ nhiệm, mà di chuyển sang các lớp tương ứng với trình độ của mình - gọi là các “stage tiếng Anh”.

Cách tiếp cận này cũng là cốt lõi cho việc tiếng Anh thực sự trở thành ngôn ngữ thứ hai tại Vinschool, khi phần lớn học sinh tốt nghiệp đạt điểm cao trong các kỳ thi chứng chỉ chuẩn hóa quốc tế như IELTS, SAT, AP, mở ra cánh cửa vào những trường đại học hàng đầu Việt Nam và thế giới.

Những gì mà Vinschool đang làm cho thấy, trong thời đại của những thay đổi lớn, giáo dục không còn chỉ đơn thuần là truyền đạt tri thức mà phải khơi nguồn cảm hứng và xây dựng giá trị cốt lõi cho thế hệ tương lai.

Từ chiếc bục giảng bị lược bỏ đến vị trí “Top 10 thương hiệu mạnh nhất Việt Nam”, Vinschool không chỉ định hình lại cách dạy và học, mà còn góp phần định hình tương lai của nền giáo dục Việt Nam - tự tin, nhân văn và hội nhập toàn cầu.

Nội dung: Trường Thịnh, Đào Nhân

06/11/2025 - 08:00