Năm 2026, giáo viên cấp 3 sẽ nhận lương cao nhất bao nhiêu?

Theo dự thảo Nghị định quy định chính sách tiền lương, chế độ phụ cấp đối với nhà giáo, tất cả nhà giáo đều được hưởng hệ số lương đặc thù.

Trong đó, giáo viên mầm non được hưởng hệ số đặc thù 1,25, giáo viên các cấp khác được hưởng hệ số đặc thù 1,15.

Như vậy, nếu dự thảo được thông qua, lương giáo viên THPT sẽ được tăng thêm 1,25 lần. Mức cao nhất là 18,2 triệu đồng/tháng, áp dụng cho giáo viên hạng I, bậc 8. Mức thấp nhất là 6,29 triệu đồng/tháng, áp dụng cho giáo viên hạng III, bậc 1.

Phần lương này chưa bao gồm các khoản phụ cấp, tiền dạy thêm giờ...

Bảng lương chi tiết của giáo viên THPT từ 2026 như sau:

Bảng lương dự kiến của giáo viên THPT từ 2026 (Bảng biểu: Hoàng Hồng).

Bảng lương nói trên không bao gồm các giáo viên giảng dạy tại trường, lớp dành cho người khuyết tật, trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập, trường phổ thông nội trú vùng biên giới. Hệ số lương đặc thù của nhóm giáo viên này được cộng thêm 0,05 so với mức quy định.

Ngoài quy định về hệ số đặc thù, Bộ cũng dự thảo Thông tư quy định mã số, bổ nhiệm và xếp lương đối với nhà giáo giảng dạy trong cơ sở giáo dục công lập.

Theo đó, giáo viên tiểu học, THCS và THPT được xếp hệ số lương thấp nhất là 2,34 và cao nhất là 7,55. Giáo viên tiểu học chưa đạt trình độ chuẩn có hệ số lương dao động 1,86-4.06.

Giáo viên mầm non được xếp hệ số lương thấp nhất là 2,1 và cao nhất là 6,38. Riêng giáo viên mầm non chưa đạt trình độ chuẩn, hệ số lương dao động từ 1,86 đến 4,06.