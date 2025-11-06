Trường học ở Nghệ An thiếu cả quản lý, kế toán, văn thư và giáo viên

Sáng 6/11, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Nghệ An cho biết đã trình UBND tỉnh phương án tuyển dụng 1.600 giáo viên năm học 2025-2026.

Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT Nghệ An, toàn tỉnh đang thiếu hơn 5.000 giáo viên ở tất cả các bậc học. Tuy nhiên, chỉ tiêu tuyển dụng dự kiến cho năm học tới chỉ 1.600 biên chế, thấp hơn nhiều so với nhu cầu thực tế.

Trường Tiểu học Đại Sơn, xã Bạch Hà, tỉnh Nghệ An (Ảnh: Quang Dũng).

Theo Sở GD&ĐT Nghệ An, việc khảo sát cụ thể từ từng nhà trường là cơ sở quan trọng để xây dựng phương án tuyển dụng sát với tình hình thực tế, nhằm khắc phục tình trạng thiếu giáo viên cục bộ, đặc biệt là ở các vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.

Năm học 2025-2026, Trường Tiểu học Mường Lống (xã Mường Lống, Nghệ An) được giao 37 biên chế. Tuy nhiên, thời điểm này trường mới có 16 biên chế, thiếu cả quản lí, kế toán, văn thư và giáo viên.

Thầy giáo Nguyễn Quang Huy, Hiệu Trưởng trường Tiểu học Mường Lống, cho biết trường có 15 lớp, 430 học sinh. Hiện trường còn thiếu 21 biên chế, trong đó thiếu một Phó hiệu trưởng, 8 giáo viên và nhiều vị trí khác. Việc thiếu giáo viên khiến nhà trường gặp rất nhiều khó khăn cho công tác dạy học.

Tình trạng thiếu giáo viên cũng diễn ra tại Trường Tiểu học Đại Sơn (xã Bạch Hà, Nghệ An).

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đại Sơn Lưu Văn Đởu, cho biết: “Hiện trường thiếu 3 giáo viên, phải hợp đồng thêm 2 giáo viên do có 2 cô giáo nghỉ sinh. Vì thiếu giáo viên nên các thầy cô trong trường phải dạy tăng tiết. Việc tỉnh giao chỉ tiêu biên chế cụ thể cho từng trường là rất phù hợp, giúp công tác tuyển dụng được sát thực tế hơn”.

Không chỉ ở miền núi, các trường học ở đồng bằng và đô thị cũng thiếu nhiều giáo viên.

Theo Quyết định số 3235/QĐ-UBND ban hành tháng 10, tỉnh Nghệ An đã giao hơn 43.000 biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách cho các đơn vị sự nghiệp giáo dục thuộc UBND cấp xã, phường trong năm 2025. Việc phân bổ được tính toán dựa trên số lượng học sinh và số người làm việc thực tế tại từng cơ sở giáo dục.

Thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao sau khi chuyển sang mô hình chính quyền hai cấp, Sở GD&ĐT Nghệ An đang xây dựng phương án tuyển dụng giáo viên năm 2025 dựa trên chỉ tiêu biên chế mới được phê duyệt.

Các trường đã được yêu cầu rà soát, đề xuất nhu cầu tuyển dụng và góp ý phương án sử dụng số biên chế còn lại trong năm.

Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT Nghệ An, đơn vị đang chờ cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt bổ sung biên chế. Trong thời gian này, ngành Giáo dục Nghệ An và các đơn vị liên quan tiếp tục hoàn thiện phương án tuyển dụng, đảm bảo vừa đáp ứng nhu cầu dạy học, vừa cân đối quỹ lương sau tinh giản biên chế.