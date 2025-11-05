Lương giáo viên mầm non có thể tăng mạnh từ 1/1/2026, chi tiết thế nào?

Giáo viên mầm non tại TPHCM trong một tiết dạy (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Dự thảo về chính sách tiền lương của giáo viên vừa được Bộ GD&ĐT công bố để lấy ý kiến đóng góp có nhiều điểm mới quan trọng. Đáng chú ý nhất là nhà giáo sẽ được hưởng hệ số lương đặc thù.

Theo dự thảo, giáo viên mầm non được hưởng hệ số lương đặc thù mức 1,25 so với hệ số lương hiện hưởng.

Công thức tính lương giáo viên mầm non = Lương cơ sở x Hệ số lương hiện tại x Hệ số lương đặc thù (1,25).

Riêng giáo viên mầm non giảng dạy tại trường, lớp dành cho người khuyết tật, trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập được hưởng thêm 0,05 so với mức quy định. Lúc này, hệ số lương đặc thù lên mức cao nhất là 1,3.

Mức tính này chưa bao gồm các khoản phụ cấp khác theo quy định hiện hành.

Ví dụ, một giáo viên mầm non hạng II, bậc 4 có hệ số lương hiện tại là 3,33. Sau khi có thêm hệ số đặc thù 1,25, lương mới được tính như sau: 2,34 (lương cơ sở) x 3,33 x 1,25 = 9,74 triệu đồng/tháng, tăng gần 2 triệu đồng so với mức đang nhận.

Nếu giáo viên này công tác tại trường, lớp dành cho người khuyết tật, trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập, mức lương mới sẽ là 10,13 triệu đồng, tăng gần 2,34 triệu đồng.

Theo nhận định chung ở các hệ, mức tăng thêm hàng tháng đạt tối thiểu 1,23 triệu đồng và có thể lên đến 3,73 triệu đồng, hứa hẹn cải thiện đáng kể đời sống của đội ngũ nhà giáo mầm non.

Bảng lương mới dự kiến của giáo viên mầm non như sau:

Bảng lương mới của giáo viên theo dự kiến với hệ số đặc thù 1,25 (Tổng hợp: Huyên Nguyễn).

Bộ GD&ĐT cho biết cả nước ước tính có khoảng 266.000 giáo viên mầm non. Theo Điểm c khoản 1 Điều 23 Luật Nhà giáo có hiệu lực từ 1/1/2026 quy định “nhà giáo mầm non… được hưởng chế độ tiền lương và phụ cấp cao hơn so với nhà giáo làm việc trong điều kiện bình thường”.

Trong khi hiện tại lương của giáo viên mầm non đang xếp thấp nhất so với các chức danh nhà giáo khác (A0 - A1 - A2) và gần như xếp thấp nhất so với các viên chức các ngành, lĩnh vực khác.

Trong khi đó, theo Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu hiện trạng điều kiện lao động của giáo viên bậc học mầm non làm cơ sở đề xuất xếp loại danh mục nghề nặng nhọc độc hại, nguy hiểm” do Viện Khoa học an toàn và vệ sinh lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nghiên cứu, điểm đánh giá về điều kiện lao động của giáo viên mầm non là 3,69, nằm trong khoảng điểm từ 3,37 đến 4,56.

Mức này tương ứng với điều kiện lao động loại IV là nghề, công việc nặng nhọc, độc hại nguy hiểm.

Theo số liệu tổng hợp tính đến tháng 4, cả nước còn thiếu 30.057 giáo viên mầm non trong biên chế so với định mức quy định của Bộ GD&ĐT.

Trong khi đó, số giáo viên mầm non bỏ nghề lại đang chiếm tỷ lệ đáng suy ngẫm. Tính từ tháng 8/2023 đến tháng 4/2024 có 7.215 giáo viên nghỉ việc, trong đó số giáo viên bỏ nghề ở bậc mầm non chiếm tỷ lệ cao (khoảng 1.600 giáo viên, chiếm tỷ lệ khoảng 22%) và giảm dần theo các cấp học từ thấp đến cao.

Tình trạng thiếu giáo viên còn diễn ra ở nhiều địa phương, đặc biệt là giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học trong các cơ sở giáo dục công lập, do số học sinh tăng nhanh trong khi địa phương phải thực hiện tinh giản biên chế theo quy định.