Đối tượng truy nã trong đường dây ma túy ra đầu thú

Thực hiện kế hoạch thi đua hoàn thành các chỉ tiêu công tác năm 2025, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh đã tăng cường nắm tình hình, chủ động truy bắt, vận động các đối tượng truy nã ra đầu thú.

Ngày 6/11, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, ngày 5/11, Nguyễn Huy Khánh, 39 tuổi, quê ở bản Tự Nhiên, xã Đông Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La (nay là tổ dân phố Tự Nhiên, phường Mộc Sơn, tỉnh Sơn La), đã đến Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh đầu thú.

Cũng theo công an, Khánh là đối tượng truy nã trong đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia bị triệt phá năm 2012.

Nguyễn Huy Khánh (áo nâu) tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Sau khi các đối tượng cầm đầu bị bắt, Khánh bỏ trốn vào các tỉnh phía Nam, sử dụng tên giả và làm việc tại những nơi hẻo lánh để tránh bị phát hiện. Trong suốt thời gian truy tìm, trinh sát Công an Quảng Ninh đã nhiều lần gặp gỡ, vận động gia đình Khánh khuyên con ra đầu thú.

Bà N.T.Đ. (mẹ của Khánh), người vừa được đặc xá trong dịp Quốc khánh 2/9 đã hiểu rõ chính sách nhân đạo của pháp luật, cam kết liên hệ và vận động con trai ra trình diện.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Huy Khánh khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội trong đường dây ma túy xuyên quốc gia, bày tỏ mong muốn được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.