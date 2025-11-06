Vụ nam sinh hành hung rồi hất bạn xuống hồ nước: Hiệu trưởng nói gì?

Sáng 6/11, trao đổi với phóng viên Dân trí, bà Đặng Thu Hà, Hiệu trưởng Trường THCS Quang Trung (phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai) cho biết nhà trường đang tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ sự việc 2 học sinh lớp 8 của trường xảy ra xích mích, sau đó một bạn hất nạn nhân xuống hồ nước rồi bỏ đi.

Bà Hà xác nhận vụ việc có thật và cả hai em đều là học sinh của trường. Ngoài ra, nam sinh đã dùng vật sắc nhọn để tấn công bạn mình trước khi hất nạn nhân xuống hồ nước.

Hình ảnh nam sinh đánh bạn rồi bế, hất bạn xuống hồ nước ở phường Yên Bái (Ảnh: Cắt từ clip).

“Sau khi xảy ra sự việc, phía nhà trường và gia đình nạn nhân đã đưa em ấy tới bệnh viện để cấp cứu. Ban đầu ghi nhận em bị thương ở phần mô mềm. Trong đêm 5/11, em được đưa xuống Bệnh việt Việt Đức để thăm khám, tới sáng nay đã được đưa về theo dõi tại Bệnh viện Đa khoa số 1 Lào Cai", bà Hà nói.

Cũng theo bà Hà, ở lớp, hai học sinh đều là học sinh ngoan và chơi thân thiết với nhau. Ngoài ra, em có hành vi hất bạn xuống hồ nước khi ở trường và lớp đều không có biểu hiện bất thường hay tăng động. Về việc em này có bệnh hay không thì cơ quan chức năng sẽ có kết luận sau.

Hiệu trưởng Trường THCS Quang Trung cho biết thêm, gia đình hai học sinh nêu trên cũng chơi thân với nhau. Sau khi xảy ra sự việc, bố của nam sinh có hành vi hất bạn xuống hồ nước đã đưa con trai tới cơ quan công an để trình báo. Nhà trường đang tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng, chờ kết luận chính thức về sự việc.

Chia sẻ với phóng viên, anh T. (bố của nạn nhân), cũng xác nhận hai nam sinh học cùng một lớp và chơi thân với nhau. Trước khi sự việc xảy ra, con trai và bạn không có biểu hiện bất thường.

"Lúc bạn lao vào ghì cổ thì con trai tôi tưởng đang đùa. Cháu còn hỏi sao bạn ghì cổ mình mạnh thế?", bố của nạn nhân nói thêm.

Hình ảnh nam sinh bị bạn tấn công, hất xuống hồ nước khi được theo dõi tại bệnh viện (Ảnh: Facebook nhân vật).

Theo anh T., con trai đã hồi tỉnh, đang nằm điều trị ở bệnh viện. Sau khi thăm khám và chụp chiếu, bác sĩ kết luận sức khoẻ đã ổn định.

Trước đó, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Luyện Hữu Chung, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai cho biết, sau khi sự việc xảy ra, phía nhà trường và công an phường đã tới và đưa nạn nhân bị thương đi cấp cứu.

"Qua báo cáo ban đầu, nam sinh hất bạn xuống hồ nước có biểu hiện tăng động. Nguyên nhân ban đầu do 2 bên xích mích, cãi nhau rồi bất ngờ lao vào hành hung. Về thông tin nam sinh dùng hung khí để đâm bạn mình chúng tôi đang làm rõ", ông Chung nói.