Một xã có 5 người được công nhận đạt chuẩn giáo sư, phó giáo sư năm 2025

Dẫn đầu danh sách là xã Nam Hồng, tỉnh Ninh Bình, nơi có 5 người đạt chuẩn giáo sư (GS) và phó giáo sư (PGS) trong năm 2025, bao gồm 1 GS và 4 PGS.

Trong số các nhà khoa học này, có ứng viên đạt chuẩn GS Đoàn Đình Phương (chuyên ngành Luyện kim) và các ứng viên đạt chuẩn PGS là Ngô Thị Thanh Hương, Nguyễn Hồng Nam và Vũ Đình Khoa.

Cùng tỉnh Ninh Bình, phường Tây Hoa Lư cũng có 4 người (1 GS, 3 PGS), góp phần khẳng định truyền thống hiếu học lâu đời của vùng đất cố đô.

Xét trên toàn tỉnh, Ninh Bình đã ghi nhận kết quả ấn tượng khi xếp ở vị trí số một trong 34 tỉnh thành với 95 ứng viên. Trong đó, có 8 ứng viên đạt chuẩn GS và 87 ứng viên đạt chuẩn PGS.

Ngoài ra, các xã Phú Xuân (TP Huế), Tuy Phước Đông (Gia Lai) đều có 4 ứng viên, trong đó 1 ứng viên đạt chuẩn GS, 3 ứng viên đạt chuẩn PGS.

Một tỉnh thành khác là Nghệ An - vốn nổi tiếng với truyền thống hiếu học - có xã Kim Liên (quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh) và xã Đô Lương cùng góp mặt với 4 PGS.

Nối dài danh tiếng của vùng Kinh Bắc về tinh thần học tập và nghiên cứu, xã Liên Bão, tỉnh Bắc Ninh cũng có 4 PGS.

Năm 2025, Hội đồng Giáo sư Nhà nước thông qua hồ sơ của 900 ứng viên GS, PGS. Đây là số lượng cao nhất kể từ năm 2019 đến nay, tức từ thời điểm việc xét công nhận 2 chức danh này với các tiêu chuẩn cao hơn, theo Quyết định 38 năm 2018 của Thủ tướng.

Theo đánh giá của Hội đồng Giáo sư nhà nước, chất lượng ứng viên năm nay khá tốt, năng lực ngoại ngữ nhiều tiến bộ. Các ứng viên đều có đủ số công trình nghiên cứu khoa học đăng trên các tạp chí quốc tế thuộc danh mục ISI, Scopus hoặc các tạp chí có uy tín khác.