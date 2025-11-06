Bé gái 3 tuổi bị nhiều vết bầm tím, dấu răng trên người sau giờ học

Sáng 6/11, nhiều hội nhóm trên địa bàn tỉnh An Giang liên tục lan truyền hình ảnh bé gái 3 tuổi trên người có nhiều vết bầm tím, mặt sưng tấy, lưng có nhiều dấu răng.

Qua tìm hiểu của phóng viên, chị X. (ở xã Tây Yên, tỉnh An Giang), mẹ bé gái chính là người đăng tải những hình ảnh nói trên lên mạng xã hội.

Các vết bầm có dấu răng sau lưng con gái chị X. (Ảnh: Gia đình bé gái cung cấp).

Theo bài đăng của chị X., chiều ngày 4/11, chị gửi con gái vào Trường Mầm non Tây Yên (ấp Thứ Nhứt, xã Tây Yên), đến 13h cùng ngày khi đón về, chị phát hiện trên người con gái có nhiều vết thương kèm theo vết đỏ có dấu răng như vết cắn.

Trao đổi với phóng viên, chị X. cho biết gia đình chị đang làm việc với công an xã.

Liên quan vụ việc, ông Huỳnh Văn Dẫn - Chủ tịch UBND xã Tây Yên, xác nhận vụ việc xảy ra trên địa bàn xã. Theo vị chủ tịch này, bé gái này có khả năng bị bạn học cùng lớp "tác động vật lý".

Mặt và tay chân bé gái sưng và bầm tím (Ảnh: Gia đình bé gái cung cấp).

Ông Dẫn cho hay, phía nhà trường và phụ huynh đã đưa bé gái đi kiểm tra sức khoẻ. Địa phương đã chỉ đạo đơn vị liên quan làm rõ và đồng thời cho cô giáo giữ trẻ làm tờ tường trình vụ việc.

“Chúng tôi đã cho mời phụ huynh có trẻ liên quan lên họp để hòa giải và có hướng xử lý phù hợp. Sau khi có kết quả chúng tôi sẽ cung cấp thêm thông tin vụ việc”, ông Dẫn nói.