Trường Y khoa Phạm Ngọc Thạch lên tiếng về tố cáo gian lận nghiên cứu

Sáng 5/11, trao đổi với báo chí, PGS.TS Nguyễn Trọng Hào, Chủ tịch hội đồng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, thông tin ngày 20/10 vừa qua, trường nhận được Email (thư điện tử) tố cáo một số cá nhân thuộc trường gian lận trong nghiên cứu và vi phạm liêm chính khoa học.

PGS.TS Nguyễn Trọng Hào, Chủ tịch hội đồng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch trao đổi với báo chí về đơn tố cáo liên quan đến vi phạm liêm chính khoa học sáng 5/11 (Ảnh: Hoài Nam).

Ngay sau đó, trường đã gửi Email mời người tố cáo đến trường để cung cấp thêm thông tin, tài liệu và minh chứng nhưng người này không đến.

PGS.TS Nguyễn Trọng Hào chia sẻ, đây là thư tố cáo nặc danh nên không đủ điều kiện xử lý theo quy định tại Điều 25 Luật Tố cáo 2018 quy định tiếp nhận, xử lý thông tin có nội dung tố cáo và Thông tư 05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh.

"Tuy nhiên, do nội dung tố cáo có liên quan các sự việc và cá nhân cụ thể thuộc trường quản lý nên trường chủ động rà soát, xác minh các nội dung tố cáo nói trên. Qua đó, bảo đảm các hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học trong trường tuân thủ nguyên tắc và quy định của pháp luật.

Chúng tôi đã xây dựng Dự thảo Quy định về Liêm chính khoa học và đang lấy ý kiến các đơn vị trong nhà trường để ban hành trong thời gian tới", PGS.TS Nguyễn Trọng Hào cho biết thêm.

Trước đó, ngày 28/10, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch ra quyết định thành lập tổ công tác liên quan đến liêm chính khoa học. Tổ công tác gồm 7 thành viên do TS.BS Phạm Quốc Dũng, Phó Hiệu trưởng nhà trường làm tổ trưởng.

Ngay sau khi thành lập, hai phó giáo sư trong danh sách thành viên này đã xin rút khỏi tổ công tác.

Một trường hợp rút lui vì lý do cá nhân. Trường hợp còn lại xin rút khỏi tổ công tác xuất phát thông tin lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến PGS.TS Trần Thị Khánh Tường, người bị cáo buộc về vi phạm liêm chính khoa học để đảm bảo khách quan và minh bạch quá trình rà soát.

Thời gian gần đây, tại Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch xảy ra ồn ào về trường hợp thí sinh 24 tuổi Âu Nhật Huy trúng tuyển chương trình tiến sĩ ngành Nội khoa của trường.

Thí sinh Âu Nhật Huy là con của PGS.TS Trần Thị Khánh Tường, Trưởng khoa Y, Trưởng bộ môn nội, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

Hồi tháng 10, trên diễn đàn về liêm chính khoa học, có nhiều nội dung tố cáo về gian lận nghiên cứu khoa học liên quan đến PGS.TS Trần Thị Khánh Tường.