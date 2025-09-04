Đón lễ khai giảng chưa từng có trong lịch sử: “Con nhất quyết phải dự”

Phụ huynh nôn nao cùng chờ dự lễ khai giảng chưa từng có

Chị Nguyễn Thị Quyên, có con học lớp 5 tại một trường tư thục ở phường Bình Trưng, TPHCM cho biết, ở trường con chị, hàng năm, trước lễ khai giảng nhà trường đều lấy khảo sát của phụ huynh, học sinh có nhu cầu tham dự lễ khai giảng hay không để sắp xếp.

Lâu nay, con gái chị không quá hứng thú với khai giảng, nhường chỗ cho các em lớp 1 nên mấy năm qua, cháu không dự lễ.

Nhưng cách đây vài ngày, con nhắc chị nhất định phải đăng ký cho con dự khai giảng. Chính cháu khoe với mẹ, năm nay lễ khai giảng đặc biệt sẽ được kết nối trực tuyến cả nước, được truyền hình trực tiếp trên tivi.

Đến lúc này chị Quyên mới biết năm nay sẽ diễn ra lễ khai giảng mang tính lịch sử kết hợp kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ GD&ĐT hoà trong không khí đại lễ 80 năm Quốc khánh.

Không khí khai giảng đã tràn ngập ở các trường học (Ảnh: T.N).

Người mẹ nghe cũng thấy háo hức, hồi hộp. Năm nay, con chị học lớp cuối cấp, khai giảng sẽ càng ý nghĩa hơn. Những ngày qua, hai mẹ con đã giặt, ủi đồng phục, chuẩn bị sáng mùng 5/9 đi dự khai giảng thật sớm.

Chị Nguyễn Ngọc Mai, có con vào lớp 1 ở TPHCM cho hay, mẹ con chị đang rất mong chờ lễ khai giảng năm nay.

Niềm vui con bước vào năm học mới của chị Mai nhân lên gấp nhiều lần khi trường có hoạt động chào đón học sinh đầu cấp kết hợp với lễ khai giảng toàn quốc trong bối cảnh kỷ niệm 80 năm đất nước độc lập.

Hình dung đến cảnh dắt tay con ngày đầu đến trường trong không khí đó, chị Mai đã thấy được sự xúc động.

Trong khi đó, chị Thuý Ngọc, ở Hà Nội cho biết, hai ngày nay đến trường đón con đã thấy rõ không khí lễ khai giảng năm học mới qua cờ hoa, trang trí.

Mọi năm, hai con lớn của chị có năm dự khai giảng, có năm không. Năm nay, nhà trường thông tin về lễ khai giảng đặc biệt, cả hai con đều nhất quyết dự khai giảng.

Chị muốn các con dự lễ khai giảng đặc biệt năm nay để cùng cảm nhận không khí hào hùng, nhiệt huyết trong bối cảnh đất nước đang bước sang một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Giáo viên ở TPHCM chuẩn bị cho lễ khai giảng đặc biệt (Ảnh: T.H).

Qua đó, chị mong các con hiểu sự đổi mới, vươn mình phải đến từ chính mỗi người, đến từ giáo dục; khai giảng chỉ là một ngày nhưng sự học là một đời.

Hôm đó, chị Ngọc cũng sẽ xin nghỉ việc buổi sáng đưa bé nhỏ vào mầm non dự lễ khai giảng, cùng các con cảm nhận về hành trình học tập, hành trình nỗ lực phía trước.

Thành lập Hội đồng học sinh, ủng hộ đồng bào lũ lụt trong lễ khai giảng đặc biệt

Năm nay, kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, Lễ khai giảng năm học 2025-2026 được tổ chức kết hợp cùng với kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục (nay là Bộ GD&ĐT) đánh dấu hành trình phát triển của nền giáo dục nước nhà.

Lễ khai giảng tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia từ 8h đến 9h30 ngày 5/9, được kết nối trực tuyến hoặc qua kênh truyền hình VTV1 tại tất cả các cơ sở giáo dục giáo dục trên toàn quốc, từ mầm non đến đại học.

Đây được xem là sự kiện hiếm có trong lịch sử giáo dục Việt Nam khi tất cả các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp, từ công lập đến ngoài công lập, sẽ đồng loạt tổ chức lễ khai giảng cùng ngày với các cấp học mầm non và phổ thông.

Đây cũng là lễ khai giảng đầu tiên của chính quyền vận hành theo mô hình 2 cấp, đánh dấu bước đổi mới mạnh mẽ của đất nước.

Thông báo của Trường Tiểu học Phan Văn Trị, TPHCM về việc không nhận hoa chúc mừng khai giảng, mong đổi thành học cụ, sách vở hoặc phiếu quà tặng hỗ trợ học sinh (Ảnh: H.T).

Tại TPHCM, Sở GD&ĐT TPHCM đã sớm đề nghị các trường học trên địa bàn chuẩn bị chu đáo cho ngày lễ khai giảng chưa từng có trong lịch sử.

Các trường chuẩn bị kỹ lưỡng về đường truyền, che mát tạo điều kiện cho học sinh mình tham gia lễ khai giảng đầy đủ và ý nghĩa. Trước đó, Sở cũng chỉ đạo những trường đang thi công sửa chữa, sơn sửa cần sớm đẩy nhanh tiến độ tránh đến sát ngày khai giảng vẫn ngổn ngang.

Những trường hợp khó khăn, cần lên phương án khắc phục tạm thời để học sinh có điều kiện tham gia khai giảng.

Ông Lê Hồng Thái, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phan Văn Trị, phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM cho biết, trước khi cùng tham dự lễ khai giảng chung với toàn quốc, trường sẽ có một số hoạt động dành cho học sinh.

Các hoạt động như chào đón và giới thiệu học sinh, giáo viên, bảo mẫu lớp 1; nhà trường gửi quà tặng đến các em học sinh lớp 5; học sinh lớp 5 chào đón; tặng quà cho học sinh lớp 1 bước vào ngôi trường chung.

Đặc biệt, để góp phần phát huy tinh thần tự quản, rèn luyện kỹ năng lãnh đạo và tạo môi trường học tập năng động, sáng tạo cho các em, năm học này nhà trường đã thành lập Hội đồng học sinh.

Đây là lực lượng nòng cốt, đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng và tinh thần học tập, rèn luyện của toàn thể học sinh toàn trường.

Nhà trường cũng thông báo về việc không nhận hoa chúc mừng khai giảng. Thay vào đó, trường mong phụ huynh và các đơn vị quy đổi thành học cụ, sách vở hoặc phiếu quà tặng hỗ trợ học sinh.

Bà Phạm Thuý Hà, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đặng Trần Côn, TPHCM chia sẻ, lễ khai giảng năm nay mang nhiều dấu ấn đặc biệt trong bối cảnh kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Giáo dục, đất nước vận hành theo mô hình chính quyền hai cấp.

Đảm bảo việc tổ chức lễ nghiêm túc, trang trọng, ý nghĩa, an toàn, thiết thực và hiệu quả, nhà trường đã xây dựng kế hoạch tổ chức lễ khai giảng gồm các nội dung: nghi thức đón học sinh lớp 1, chương trình văn nghệ do giáo viên và học sinh nhà trường biểu diễn.

Từ 8h đến 9h30, toàn thể đại biểu, cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tham dự đầy đủ chương trình chung, thực hiện nghi thức chào cờ, hát Quốc ca đồng bộ với Lễ tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Trong buổi lễ nhà trường cũng phát động để phụ huynh, giáo viên, nhân viên và học sinh ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ ở miền Bắc và Bắc Trung; ra mắt Câu lạc bộ STEM “Vườn rau của em”.

Giáo viên Trường Tiểu học Đặng Trần Côn, TPHCM đã chuẩn bị xong để chờ lễ khai giảng đặc biệt trong lịch sử (Ảnh: T.H).

Để chuẩn bị tốt cho việc theo dõi lễ khai giảng trực tuyến, trường đã chuẩn bị màn hình cùng hệ thống âm thanh đảm bảo mọi người theo dõi một cách tốt nhất. Đối với học sinh lớp 1, và lớp 2 còn nhỏ nên nhà trường đã sắp xếp cho các em tham dự trên hội trường.

“Tham dự khai giảng cùng cả nước nên việc chuẩn bị năm nay nhẹ nhàng và tiết kiệm hơn nhưng vẫn đảm bảo sự trang trọng.

Nhà trường cũng đã gửi thông tin đến các đơn vị đối tác không gửi hoa và quà chúc mừng gây lãng phí mà thay vào đó là ủng hộ cho quỹ khuyến học, tặng học bổng cho học sinh hoặc chung tay cùng trường đóng góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ ở miền Bắc và Bắc Trung bộ”, bà Phạm Thuý Hà cho hay.