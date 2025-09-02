Cô giáo khóc khi nhận 100.000 đồng quà Quốc khánh: “Đây là tờ tiền lịch sử”

Cô Nguyễn Khánh Chi, giáo viên sử, Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội chia sẻ tâm trạng cười và khóc khi nhận được 100.000 quà Quốc khánh từ Nhà nước.

Cười vì niềm vui sướng và nghẹn khóc vì biết ơn!

Cô giáo Nguyễn Khánh Chi mang tâm trạng vui sướng và biết ơn khi nhận quà Quốc khánh 100.000 đồng (Ảnh: K.C).

Bản thân cô Chi hân hoan, xúc động khi nhận quà không phải chỉ vì 100.000 đồng mà với người học sử, dạy sử, cô xúc động vì nhà nước đã có sự chuyển mình mạnh mẽ về kinh tế.

Cô nhớ về lịch sử sau Cách mạng Tháng Tám 1945, ngân khố nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà chỉ có 1,25 triệu đồng Đông Dương, một phần là tiền rách nát chờ thu đổi.

Đất nước khi đó muôn vàn khó khăn, thử thách từ nạn đói, nạn dốt, giặc ngoại xâm…. Thậm chí khi đó đất nước phải phát động để người dân ủng hộ gạo, tiền vàng thông qua “hũ gạo cứu đói”, Bác Hồ thực hành và kêu gọi “Cứ 10 ngày nhịn ăn một bữa, mỗi tháng nhịn 3 bữa”.

Trải qua 9 năm kháng chiến chống Pháp, 21 năm kháng chiến chống Mỹ, đất nước đã từng bước khôi phục, vươn lên mạnh mẽ sau hàng chục năm đầy khó khăn, thử thách. Và giờ đây, đất nước đã có quà tặng lại nhân dân trong thời khắc ý nghĩa của dân tộc.

Cô Nguyễn Khánh Chi cùng học trò, những thế hệ với cô may mắn được sống và học tập trong hoà bình, độc lập (Ảnh: K.C).

Với cô giáo Nguyễn Khánh Chi, con số 100.000 đồng rất thiêng liêng, mang ý nghĩa lịch sử và cả hướng về tương lai.

Nhân dân ta từ bọc trăm trứng của mẹ Âu Cơ, rồi từ một đất nước vỏn vẹn chỉ hơn 20 triệu dân khi mới dành độc lập giờ hùng cường trở thành nước 100 triệu dân.

Với cô, con số 100 cũng hướng tới 100 năm ngày Quốc khánh Việt Nam, sau 20 năm sẽ còn nhiều thay đổi mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Nhiều người giữ lại món quà 100.000 đồng làm kỷ niệm về một dấu ấn lịch sử của đất nước (Ảnh: H.N).

“Tôi sẽ không dùng tờ tiền được nhà nước tặng này, tôi giữ lại làm kỷ niệm. Tôi muốn nó cũng trở thành một phần lịch sử, lịch sử hiện đại của nước Việt Nam”, cô giáo Nguyễn Khánh Chi bày tỏ.

Cô Chi cho biết, nhiều học trò của mình cũng hân hoan chia sẻ đã nhận được quà Quốc khánh 100.000 đồng qua bố mẹ. Nhiều em xin giữ lại cất trong ví như một món quà của tình yêu thương, của lòng yêu nước, của sự may mắn.

Chị Trương Thanh Hà, ở phường An Khánh, TPHCM cho biết, chị đã nhận món quà Quốc khánh 300.000 đồng cho ba mẹ con, còn chồng chị hộ khẩu vẫn ở quê nên ông bà nội nhận quà thay.

Người mẹ hai con cho biết, khi cầm quà món quà trên tay, chị xúc động vô cùng, một cảm xúc biết ơn và trân trọng tràn ngập. Chị nói với con về món quà Quốc khánh mình nhận được, về lịch sử, về 80 năm độc lập của đất nước.

Chị Trương Thanh Hà cùng các con thấy biết ơn và trân trọng khi nhận quà Quốc khánh (Ảnh: T.H).

Nhiều giáo viên, phụ huynh, học sinh cũng chia sẻ về việc sử dụng món quà Quốc khánh 100.000 đồng. Có người giữ lại kỷ niệm, gửi tặng quỹ thiện nguyện, có người mua một món quà tặng người thân hay đi ăn một món ngon… với một tâm trạng, cảm xúc rất khác.

Tâm trạng của món quà từ sự đoàn kết, sự đồng lòng, của tình yêu thương của tình cảm thiêng nhất của mỗi người: Tình yêu quê hương, đất nước.