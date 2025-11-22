Chelsea hạ Burnley, áp sát ngôi đầu bảng của Arsenal

Dù lịch sử đối đầu hoàn toàn bất lợi, Burnley lại nhập cuộc tốt hơn đáng kể ở trận đấu thuộc vòng 12, diễn ra vào tối 22/11. Trong những phút đầu, Loum Tchaouna và Jaidon Anthony liên tiếp tạo ra ba cơ hội nguy hiểm về phía đội khách, nhưng cả ba đều bị hàng thủ Chelsea can thiệp kịp thời.

Ở chiều ngược lại, đội bóng của HLV Enzo Maresca tỏ ra chậm chạp trong khâu triển khai tấn công. Trong suốt nửa giờ đầu, cú sút bị chặn của Pedro Neto là điểm nhấn hiếm hoi của The Blues khi họ hầu như không thể xâm nhập vòng cấm Burnley.

Chelsea khởi đầu chậm chạp tại Turf Moor (Ảnh: Getty).

Trevoh Chalobah là người đầu tiên đưa bóng trúng đích, nhưng thủ môn Martin Dubravka dễ dàng hóa giải. Phải tới cuối hiệp một, Chelsea mới thực sự tạo ra khác biệt. Kyle Walker cứu Burnley một bàn thua mười mươi khi cản phá cú dứt điểm của Jamie Gittens, nhưng ngay sau đó chính Gittens trở thành người kiến tạo. Đường chuyền chuẩn xác của anh giúp Neto băng vào đánh đầu mở tỷ số ở phút 37.

Bước sang hiệp hai, Chelsea chơi chủ động và nguy hiểm hơn dù vẫn thiếu đột biến. Gittens suýt nhân đôi cách biệt với cú sút đổi hướng đi sát cột dọc, trước khi Pedro Neto dứt điểm trúng khung gỗ ở phút 60.

Burnley cố gắng đáp trả. Zian Flemming tung cú vô lê trong vòng cấm khiến HLV Scott Parker phải lập tức thực hiện ba sự điều chỉnh về nhân sự. Tuy nhiên, những sự thay đổi này không giúp đội chủ nhà cải thiện khả năng tấn công, khi họ tiếp tục bế tắc trước hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của Chelsea.

Trong lúc Burnley mải mê tìm bàn gỡ, Chelsea tung ra đòn kết liễu ở những phút cuối. Phút 88, Marc Guiu tăng tốc vượt qua hậu vệ trước khi căng ngang cho Enzo Fernandez đệm bóng vào lưới trống, ấn định chiến thắng 2-0.

Burnley chỉ còn hơn nhóm xuống hạng chỉ số phụ (Ảnh: Getty).

Thất bại khiến Burnley tiếp tục chìm sâu ở nhóm cuối bảng và đứng trước nguy cơ lớn phải xuống hạng. Với Chelsea, chiến thắng này được xem như màn khởi động hoàn hảo trước tuần thi đấu căng thẳng khi họ lần lượt đối đầu Barcelona và Arsenal.