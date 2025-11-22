Ukraine hé lộ địa điểm tham vấn với Mỹ về kế hoạch hòa bình 28 điểm

Ông Rustem Umierov, Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine (Ảnh: UP).

Ông Rustem Umierov, Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine, thông báo rằng Kiev sẽ tiến hành tham vấn với phía Mỹ tại Thụy Sĩ về kế hoạch hòa bình 28 điểm do nhóm của Tổng thống Donald Trump chuẩn bị.

Trên Facebook, ông Umierov nói rằng các cuộc tham vấn giữa quan chức Ukraine và Mỹ về những tham số có thể có của một thỏa thuận hòa bình tương lai sẽ bắt đầu trong vài ngày tới, nhưng không nêu ngày cụ thể.

“Ukraine bước vào quá trình này với sự hiểu rõ lợi ích của mình. Đây là giai đoạn tiếp theo trong cuộc đối thoại đã diễn ra những ngày qua, chủ yếu nhằm thống nhất quan điểm cho bước đi tiếp theo. Chúng tôi đánh giá cao sự tham gia của phía Mỹ và sự sẵn sàng thảo luận thực chất. Ukraine sẽ tiếp tục hành động có trách nhiệm, chuyên nghiệp và nhất quán, đúng như yêu cầu của an ninh quốc gia", ông nhấn mạnh.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký sắc lệnh thành lập một phái đoàn Ukraine để tham gia đàm phán với Mỹ, các đối tác quốc tế khác, cũng như với đại diện Liên bang Nga trong thời gian tới.

Theo đó, ông Andrii Yermak, Chánh Văn phòng Tổng thống, được chỉ định làm Trưởng đoàn. Phái đoàn còn gồm: Rustem Umierov, Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine (NSDC), và cấp phó Yevhenii Ostrianskyi; Kyrylo Budanov, Cục trưởng Tình báo Quốc phòng Ukraine (DIU); Andrii Hnatov, Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Ukraine; Oleh Ivashchenko, Cục trưởng Tình báo Đối ngoại Ukraine; Serhii Kyslytsia, Thứ trưởng Ngoại giao; Oleksandr Poklad, Phó Giám đốc Cơ quan An ninh Ukraine (SSU); Oleksandr Bevz, cố vấn của ông Yermak.

Ông cũng phê duyệt hướng dẫn cho cuộc đàm phán.

“Ukraine sẽ không bao giờ là trở ngại cho hòa bình, và các đại diện của nhà nước Ukraine sẽ bảo vệ các lợi ích hợp pháp của người dân Ukraine và các nền tảng của an ninh châu Âu", thông báo của Văn phòng Tổng thống nêu rõ.

Đêm 20-21/11, trang tin Axios công bố toàn bộ các điểm trong “kế hoạch hòa bình” mới của Mỹ gửi Ukraine, trong đó bao gồm nhiều nhượng bộ dành cho Nga.

Kế hoạch này được cho là bao gồm 28 điểm, trong đó Ukraine phải từ bỏ Donbass, cắt giảm một nửa lực lượng vũ trang và nhiều điều kiện khác. Axios cho biết chính quyền Tổng thống Trump đã dành cả ngày nhằm trấn an Ukraine và các đồng minh châu Âu rằng kế hoạch trên chưa phải là cuối cùng và lập trường của họ sẽ được xem xét.

Trước đó, có tin Tổng thống Zelensky có thể gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tuần tới để bàn về “kế hoạch hòa bình” mà Washington đề xuất.

Một nhóm lãnh đạo châu Âu được cho là đang xây dựng một kế hoạch hòa bình thay thế, với các điều kiện được cho là có lợi hơn cho Ukraine.

Reuters dẫn nguồn tin cho biết quan chức Mỹ dường như đã cảnh báo ngừng cung cấp vũ khí và tình báo cho Ukraine nhằm khiến Kiev chấp nhận “kế hoạch hòa bình” của Mỹ.

Liên quan tới diễn biến mới này, Tổng thống Zelensky cho rằng, Ukraine có thể đang phải đối mặt với một lựa chọn vô cùng khó khăn.

“Ngay lúc này là một trong những thời khắc khó khăn nhất trong lịch sử của chúng ta. Sức ép lên Ukraine đang ở mức cao nhất. Đất nước có thể phải đối diện với một lựa chọn rất khắc nghiệt: hoặc là đánh mất phẩm giá, hoặc là đối mặt với nguy cơ mất đi một đối tác then chốt”, nhà lãnh đạo Ukraine nói.

Bình luận về kế hoạch hòa bình của Mỹ, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết đây là phiên bản cập nhật của một đề xuất đã được xây dựng sau cuộc gặp giữa ông với người đồng cấp Mỹ Donald Trump tại Alaska.

“Tôi tin rằng nó cũng có thể trở thành cơ sở cho một giải pháp hòa bình cuối cùng”, ông nói.