Bộ trưởng Bộ Nội vụ gợi mở 5 định hướng cho Trường Đại học Lao động Xã hội

Thông tin được Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình chia sẻ tại Chương trình kỷ niệm 43 năm ngày Nhà giáo Việt Nam do Trường Đại học Lao động - Xã hội tổ chức tại trụ sở chính của trường, sáng 20/11.

Cũng trong khuôn khổ lễ kỷ niệm, Trường Đại học Lao động - Xã hội đón nhận Quyết định công nhận đạt chuẩn kiểm định đối với 3 chương trình đào tạo thạc sĩ.

Đối với trường - một cơ sở đào tạo có hơn 64 năm xây dựng và phát triển - kiểm định không chỉ là đánh giá chất lượng mà còn là cơ hội cải tiến, hoàn thiện và khẳng định uy tín học thuật.

Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình phát biểu chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 đến thầy cô giáo trường Lao động - Xã hội (Ảnh: BTC).

Địa chỉ đào tạo có uy tín về các lĩnh vực khoa học lao động xã hội

Hiệu trưởng - TS. Phạm Ngọc Thành gửi lời cảm ơn sâu sắc đến sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Nội vụ; tri ân các giá trị mà giảng viên bao thế hệ đã dày công xây đắp, là nền tảng cho xử thế, tri thức và bản lĩnh của nhà trường hôm nay, giúp nhà trường trở thành địa chỉ đào tạo về các lĩnh vực khoa học lao động xã hội, nhân lực công tác xã hội, bảo hiểm, tài chính kế toán… và nhiều ngành nghề khác.

Sang năm 2025, theo thầy hiệu trưởng, đất nước vào thời khắc chuyển mình lịch sử, khởi đầu giai đoạn vươn mình mạnh mẽ, trường Đại học Lao động Xã hội cũng không nằm ngoài xu thế đó. Cùng với quá trình sắp xếp lại các bộ, ngành, trường Đại học Lao động - Xã hội chuyển sang cơ quan chủ quản mới là Bộ Nội vụ.

Hiệu trưởng - TS. Phạm Ngọc Thành phát biểu tại Lễ Kỷ niệm 43 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (Ảnh: BTC).

Trong bối cảnh thực hiện tinh giản bộ máy, đổi mới tuyển sinh, nâng cao chất lượng đào tạo và đáp ứng Nghị quyết 57-NQ/TW, Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ chính trị và các Nghị quyết của Chính phủ, nhà trường đã đoàn kết, nỗ lực và đạt nhiều thành tích nổi bật.

Trường hoàn thành sắp xếp bộ máy, tinh giản 6 đầu mối so với năm 2024; công tác đào tạo, bồi dưỡng được tăng cường, mở các khóa ứng dụng AI trong giảng dạy, nâng cao trình độ đội ngũ giảng viên góp phần nâng tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ lên 37,86%.

“Công tác tuyển sinh đạt kết quả tích cực. Tuyển sinh đại học đạt 95% chỉ tiêu; tuyển sinh sau đại học đạt 100% chỉ tiêu. Nhà trường đã kiểm định và chứng nhận cho 11 chương trình đào tạo; thu nhập của cán bộ, viên chức đạt 28,8 triệu đồng, tăng 184% so với 5 năm qua…”, Hiệu trưởng thông tin. Cùng với đó, các hạng mục chuyển đổi số triển khai mạnh mẽ, thư viện số, phương pháp giảng dạy hiện đại, mô hình quản trị thông minh, hệ thống một cửa điện tử phục vụ người học… được chú trọng.

Những kết quả đó, theo TS. Phạm Ngọc Thành là minh chứng cho sự đoàn kết, tâm huyết của toàn thể cán bộ giảng viên, viên chức người lao động.

Nhìn về tương lai, nhà trường đặt ra những định hướng mang tính chiến lược, quan trọng như: Xây dựng mô hình đại học số hiện đại, ứng dụng mạnh mẽ AI và các công nghệ quản trị tiên tiến; đổi mới chương trình và phát triển đào tạo theo hướng phát triển năng lực người học, tăng kết nối doanh nghiệp; tăng cường nghiên cứu khoa học, gắn với nhiệm vụ Bộ Nội vụ đóng góp tạo cải cách hành chính, đổi mới biên chế và phát triển nhân lực công.

Đồng thời, mở thêm các ngành phục vụ trực tiếp nhu cầu Bộ Nội vụ và xã hội, tập trung phát triển 3 ngành mũi nhọn trong nhóm hàng đầu cả nước là quản trị nhân lực, công tác xã hội và ngành kiểm toán.

TS. Phạm Ngọc Thành khẳng định, trong bối cảnh mới, đặc biệt với trường có sứ mệnh đặc thù như trường đại học Lao động - Xã hội, đòi hỏi tiếp tục vươn mình mạnh mẽ, phát huy truyền thống 64 năm, đổi mới tư duy và hành động để viết tiếp lịch sử nhà trường.

“Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, thầy cô giáo - những người đang gánh vác trên vai trách nhiệm của hiện tại, có nghĩa vụ viết tiếp trang sử mới đưa nhà trường phát triển vững mạnh, đổi mới, đáp ứng niềm tin của hàng vạn sinh viên đang gửi gắm vào mái trường này, vào sự kỳ vọng của xã hội…”, Hiệu trưởng nhấn mạnh.

Hiệu trưởng - TS. Phạm Ngọc Thành chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, thầy giáo cô giáo của nhà trường (Ảnh: BTC).

Trường Đại học Lao động - Xã hội mang một sứ mệnh đặc biệt

Phát biểu và tặng hoa chúc mừng thầy cô giáo nhân ngày 20/11, Bộ trưởng Bộ Nội Vụ Đỗ Thanh Bình ghi nhận những đóng góp nổi bật của trường cho ngành Nội vụ; đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực của Trường Đại học Lao động - Xã hội trong công tác tuyển sinh, đổi mới chương trình đào tạo, gắn kết chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn, giữa kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp, giữa các giá trị học thuật và tinh thần nhân văn.

Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình tặng hoa chúc mừng nhà trường nhân ngày 20/11 (Ảnh: BTC).

“Trường Đại học Lao động - Xã hội mang một sứ mệnh đặc biệt: không chỉ đào tạo kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp mà còn góp phần hình thành ở người học lòng trắc ẩn và nhân văn sâu sắc. Những sinh viên tốt nghiệp từ mái trường này sẽ trực tiếp tham gia giải quyết các vấn đề xã hội, đóng góp cho hệ thống an sinh, quản trị nhân sự và quan hệ lao động; trở thành đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các lĩnh vực mà ở đó luôn đòi hỏi sự kết hợp hài hòa giữa tri thức, bản lĩnh và tình người”, Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình nhấn mạnh.

Tại Lễ kỷ niệm, Bộ trưởng gợi mở một số định hướng lớn, để qua đó nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát huy vai trò tiên phong trong sự nghiệp giáo dục.

Một là, xây dựng và thực hiện có hiệu quả chiến lược phát triển nhà trường với lộ trình phù hợp để trường không ngừng lớn mạnh, trở thành mô hình mẫu mực về quản trị đơn vị sự nghiệp công lập, quản trị đại học trong bối cảnh mới.

Hai là, nhà trường cần tiếp tục quan tâm và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các thầy cô có cơ hội phát huy tối đa năng lực và đóng góp nhiều nhất cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

Ba là, cụ thể và hiện thực hóa quan điểm tại Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo nhằm tạo bước phát triển bứt phá cho Trường Đại học Lao động - Xã hội trong tương lai.

Bốn là, thực hiện tốt Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị để từng bước đồng bộ, hiện đại, thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ; tạo nền tảng cần thiết để hình thành Trường Đại học số, Trường Đại học thông minh trong tương lai gần.

Năm là, tăng cường và mở rộng hợp tác quốc tế, đồng thời củng cố thương hiệu và vị thế của trường trên bản đồ giáo dục trong nước và khu vực.

Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình tin tưởng, Trường Đại học Lao động - Xã hội sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, giữ vững tinh thần đoàn kết, không ngừng đổi mới, sáng tạo để đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.