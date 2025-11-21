Vai trò người thầy thời AI và mô hình liên kết viện - trường

Không chỉ là dịp tri ân, sự kiện đặt ra những vấn đề đang định hình giáo dục đại học trong lĩnh vực sức khỏe: vai trò người thầy trước sự trỗi dậy của trí tuệ nhân tạo và yêu cầu củng cô mô hình liên kết viện - trường trong đào tạo khối ngành sức khỏe.

Người thầy thời AI giữ vai trò dẫn dắt và truyền cảm hứng cho sinh viên

Tại buổi tọa đàm nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, HIU quy tụ nhiều nhà khoa học, lãnh đạo bệnh viện và chuyên gia giáo dục để cùng bàn về tác động của trí tuệ nhân tạo đối với giáo dục đại học.

AI đang thay đổi mạnh mẽ cách tiếp cận tri thức, từ mô phỏng ca bệnh, chẩn đoán hỗ trợ đến quản lý dữ liệu y khoa. Tuy nhiên, các đại biểu thống nhất rằng AI chỉ là công cụ hỗ trợ còn người thầy vẫn là trung tâm của quá trình đào tạo. Đội ngũ thầy thuốc luôn đảm nhiệm vai trò kép: vừa điều trị, vừa giảng dạy.

Tọa đàm bàn tròn về vai trò người thầy thời AI và chuẩn hóa mô hình viện - trường nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 (Ảnh: HIU).

Khi lý thuyết gắn liền thực tiễn, sinh viên sẽ trưởng thành nhanh hơn, rút ngắn khoảng cách giữa kiến thức và năng lực hành nghề.

PGS.TS.BS.CKII Trương Đình Cẩm, Phó giám đốc Bệnh viện Quân y 175, nhấn mạnh: “AI có thể giúp trả lời nhanh, nhưng không thể thay thế sự dẫn dắt và truyền cảm hứng của người thầy để sinh viên biết sử dụng công nghệ một cách hiệu quả và có trách nhiệm”.

Trong bối cảnh yêu cầu hội nhập gia tăng, các đại biểu cũng đề cập đến năng lực ngoại ngữ chuyên ngành, yếu tố ngày càng trở thành “điều kiện bắt buộc” đối với sinh viên khối Sức khỏe. Việc nắm vững tiếng Anh sẽ quyết định khả năng hội nhập chuyên môn của các bác sĩ tương lai.

GS.TS.BS Phạm Văn Lình, Hiệu trưởng HIU, cho biết trường đang nghiên cứu triển khai chương trình văn bằng hai tiếng Anh cho sinh viên khối Sức khỏe nhằm hỗ trợ tiếp cận tài liệu quốc tế và tham dự các hội nghị chuyên môn.

Liên kết viện - trường là mắt xích bắt buộc

Nội dung thảo luận thứ hai xoay quanh vai trò của bệnh viện trong đào tạo nhân lực y tế. Theo các lãnh đạo ngành, khoảng cách giữa giảng đường và thực tiễn nghề nghiệp chỉ có thể thu hẹp khi sinh viên được tham gia môi trường lâm sàng thường xuyên để rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống đa dạng.

Nhiều bệnh viện, đơn vị tham gia toạ đàm (Ảnh: HIU).

Mô hình viện - trường được xem là chuẩn mực quốc tế của giáo dục y khoa hiện đại. Trong đó, trường đại học đảm nhiệm nền tảng lý thuyết - nghiên cứu, còn bệnh viện đảm nhiệm đào tạo nghề nghiệp và tác phong nghề y. Khi hai hệ thống hoạt động nhịp nhàng, sinh viên có thể phát triển đồng thời năng lực chuyên môn, kỹ năng xử lý tình huống và y đức.

Từ góc nhìn hệ thống, PGS.TS Trần Thị Trung Chiến, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế, nhận định những chính sách và cơ chế mới đang mở ra cơ hội để các trường y đẩy nhanh tốc độ phát triển và mở rộng hợp tác với bệnh viện, hướng tới mục tiêu đào tạo nhân lực y tế đạt chuẩn quốc tế.

Sự tham gia của nhiều cơ sở y tế như Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, Bệnh viện Quân y 175, Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất Đồng Nai, Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp… tại tọa đàm cho thấy nhu cầu hợp tác đào tạo giữa hai bên đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Lễ kỷ niệm cũng là dịp để HIU công bố và trao nhiều quyết định khen thưởng quan trọng, bao gồm: Bằng khen của UBND TPHCM tặng tập thể Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng vì đóng góp xuất sắc trong phong trào thi đua của thành phố; danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 4 đơn vị.

Trường ĐHQT Hồng Bàng đón nhận bằng khen của UBND TPHCM (Ảnh: HIU).

Đồng thời, trường cũng đã trao Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và giấy khen cho hàng trăm cá nhân thuộc các khoa, phòng, trung tâm; tuyên dương 35 giảng viên trẻ tiêu biểu năm 2025, đại diện cho sự nhiệt huyết, đổi mới phương pháp giảng dạy và nỗ lực nghiên cứu không ngừng.

Vinh danh nhà giáo trẻ tiêu biểu (Ảnh: HIU).

Ngày 20/11 tại HIU vì thế không chỉ là ngày hội tri ân dành cho những “người gieo mầm tri thức”, mà còn là hành trình kết nối giữa thầy và trò, giữa nhà trường với các đối tác, giữa tri thức và trách nhiệm xã hội.

Trong bối cảnh đổi mới và hội nhập, HIU tiếp tục khẳng định cam kết xây dựng môi trường giáo dục nhân văn, sáng tạo, lấy người học làm trung tâm và đặt sứ mệnh “trồng người” lên hàng đầu.

Sau 28 năm hình thành và phát triển, HIU đã đào tạo hơn 85.000 cử nhân, kỹ sư, bác sĩ và hơn 2.000 học viên sau đại học; hiện có 42 ngành bậc đại học và 25 mã ngành sau đại học.

Ngoài chương trình giảng dạy bằng tiếng Việt, HIU còn cung cấp các chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh và nhiều chương trình liên kết quốc tế đa dạng các ngành thuộc các lĩnh vực trọng yếu của xã hội như: Khoa học sức khỏe, Kinh tế - Quản trị, Khoa học xã hội, Ngôn ngữ và Văn hóa quốc tế, Công nghệ - Kỹ thuật. Chi tiết tuyển sinh tham khảo tại đây.