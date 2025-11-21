Hà Nội dự kiến lùi lịch thi vào lớp 10 năm 2026

Theo đại diện Sở GD&ĐT Hà Nội, việc điều chỉnh này nhằm phù hợp với khung kế hoạch thời gian năm học 2026-2027 do Bộ GD&ĐT đã ban hành; tạo điều kiện cho học sinh lớp 9 có thêm thời gian để ôn tập.

Cụ thể khung thời gian kế hoạch năm học 2025-2026 do Bộ GD&ĐT ban hành, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 dự kiến diễn ra ngày 11-12/6/2026, sớm hơn 2 tuần so với năm 2025.

Học sinh trong ngày khai giảng (Ảnh: Nam Anh).

Như vậy, Hà Nội cần điều chỉnh lùi thời gian tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 cho phù hợp với khung kế hoạch thời gian năm học do Bộ GD&ĐT ban hành.

Như vậy, kỳ thi vào lớp 10 THPT năm 2026 dự kiến sẽ diễn ra sau kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Sở này sẽ nghiên cứu, tính toán kỹ lưỡng, chi tiết hơn để tham mưu UBND thành phố ban hành có kế hoạch cụ thể, phù hợp, thuận lợi cho học sinh.

Việc Hà Nội dự kiến điều chỉnh lịch thi năm tới vào cuối tháng 6 khiến phụ huynh lo lắng. Nhiều nhà trường cũng cho rằng kéo dài thời gian ôn tập sẽ khiến học sinh áp lực và mệt mỏi.

Theo lãnh đạo Bộ GD&ĐT, mục đích tổ chức thi tốt nghiệp THPT sớm nhằm giảm áp lực cho học sinh và giảm tốn kém cho phụ huynh.

Tuy nhiên nhiều phụ huynh cho rằng, các em đều cần được giảm áp lực như nhau. Phụ huynh học sinh lớp 9 cũng cần được giải phóng khỏi tâm lý lo lắng, chờ đợi cũng như giảm bớt gánh nặng tài chính ôn thi.

Lý tưởng nhất là lịch thi lớp 10 được đẩy lên sớm vào cuối tháng 5, đầu tháng 6.

Lịch thi lớp 10 dự kiến của 34 tỉnh thành năm 2026 (Bảng biểu: Hoàng Hồng).

Kỳ thi lớp 10 năm 2026 là kỳ thi vào THPT đầu tiên sau sắp xếp tỉnh thành. Thay vì 63 tỉnh, năm nay sẽ chỉ còn 34 tỉnh. Các tỉnh mới sắp xếp 2-3 tỉnh cũ sẽ phải điều chỉnh lịch thi mới trên toàn địa phương.

Năm 2025, Bạc Liêu là tỉnh đầu tiên tổ chức thi lớp 10, lịch thi vào 22-24/5.

Các tỉnh thi lớp 10 năm 2025 trong tháng 5 còn có Lai Châu, Bình Dương (28-31/5), Điện Biên (28-29/5), Đồng Nai (29-30/5) và Quảng Trị (30-31/5).

Duy nhất 1 tỉnh thi lớp 10 vào tháng 7 là Vĩnh Long. Tuy nhiên, đây là kỳ thi vào Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm. Các trường THPT không chuyên trên địa bàn tổ chức xét tuyển.

Các tỉnh thành còn lại thi lớp 10 vào tháng 6. Trong đó, lịch thi tập trung vào tuần đầu tiên của tháng.

Cũng trong năm 2025, Hà Nội là địa phương kết thúc kỳ thi lớp 10 muộn nhất, bắt đầu từ 7/6 và kết thúc vào ngày 9/6 (ngày dành cho học sinh thi chuyên).